Scooby!, Tout simplement noir… que voir au cinéma ce week-end ?

Aujourd’hui, nous sommes vendredi. Pour la deuxième fois après la crise du Coronavirus, nous nous retrouvons pour parler des sorties cinéma de la semaine. Voici donc quelques suggestions de films sortis ce mercredi 8 juillet, au cas où une sortie au cinéma s’envisage dans les jours à venir. Vous pouvez également consulter les sorties de la semaine dernière.

Scooby! – le Scooby Gang en animation sur grand écran

Genre : Comédie

Le chien Scooby-Doo, son maître Sammy et leurs amis Vera, Daphne et Fred forment l’équipe Mystère & Cie et résolvent des enquêtes depuis l’enfance. Dorénavant, ils doivent enquêter sur un grand complot mondial destiné à libérer un puissant chien-fantôme, Cerberus. Les amis de Scooby vont par ailleurs découvrir qu’il est porteur d’un lourd héritage…

Avec : Will Forte, Amanda Seyfried, Zac Efron…

Tout simplement noir – une comédie sur le racisme et le communautarisme

Genre : Comédie

JP est un acteur raté de 40 ans et qui a l’idée d’organiser la première marche contestataire noire de France. Avec le soutien intéressé de l’humoriste Fary, il va rencontrer plusieurs personnalités noires dont JoeyStarr, Soprano, Lucien Jean-Baptiste… JP va se retrouver dans des situations cocasses en rencontrant ces personnalités et osciller entre son souhait de revenir sur le devant de la scène et ses engagements politiques…

Avec : Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade…

Lucky Strike – le destin de cinq personnes chamboulés par l’argent

Genre : thriller dramatique

En Corée du Sud, cinq personnes qui ne se connaissent pas. Tous rêvent de sauver leur vie ou d’en avoir une nouvelle. Et justement, le destin va placer sur leur route un sac rempli d’argent. Dorénavant, tous les coups sont permis…

Avec : Jeon Do-Yeon, Jung Woo-sung, Bar Sung-woo…

Chained – un drame israélien, première partie d’un diptyque

Genre : Drame

Rashi, policier à Tel-Aviv, est en couple avec Avigail. Tous les deux attendent un enfant. Malheureusement, Avigail échappe de plus en plus à Rashi dès que ce dernier apprend sa mise à pied suite à une enquête interne…

Chained est la première partie d’un diptyque mettant en scène les mêmes personnages. La suite, intitulée Beloved, sortira la semaine prochaine.

Avec : Eran Naim, Stav Almagor, Stav Patai…

Nous vous souhaitons bonne séance et à la semaine prochaine !