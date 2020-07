Apple & iOS 14 pour tous, Google annonce un nouveau produit et l’Europe bloque le rachat de FitBit – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du mardi au samedi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d’Apple, de Samsung et d’Intel. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu d’Apple avec iOS 14, Google avec le rachat de Fitbit et une nouvelle enceinte Google Nest. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Apple publie la bêta d’iOS 14, iPadOS 14 et de tvOS 14

Deux semaines après la WWDC 2020, Apple vient de publier les bêtas publiques d’iOS 14, d’iPadOS 14 et de tvOS 14. Au programme, la firme propose notamment un nouvel écran d’accueil, où vous pourrez placer vos widgets sur celle-ci ou même déplacer vos applications vers une bibliothèque. Une fois déplacées, elle les triera automatiquement en fonction de vos usages. On peut aussi noter l’ajout du mode Picture in Picture qui vous permettra de continuer la lecture d’une vidéo même après avoir quitté l’application en question. Il y a également Apple Traduction ou même Carkey qui remplacera vos clés de voiture physique par une version numérique. Quant à tvOS 14, il s’agira surtout de la compatibilité avec des manettes comme la Xbox Elite 2 ou l’Xbox Adaptive. Enfin, pour l’Apple TV 4K, Youtube sera enfin diffusé en 4K et non en Full HD !

Toutes ces nouveautés seront disponibles à l’automne. Néanmoins, il est déjà possible d’installer la bêta publique de ces systèmes. Avant de commencer, nous vous conseillons vivement de faire une sauvegarde de vos appareils avec le finder sur Mac ou iTunes sur PC pour éviter la perte de vos données. Cette sauvegarde sera notamment nécessaire si vous souhaitez retourner sur iOS 13 par exemple. Ensuite, allez sur le site dédié depuis votre appareil et téléchargez le profil avec votre identifiant Apple. Une fois téléchargé, allez dans les réglages puis Général et profil pour valider l’installation. Ensuite, mettez à jour votre appareil comme vous le faites d’habitude.

Capture d’écran du site dédié aux logiciels en bêta d’Apple

L’Europe veut un engagement de Google sur la confidentialité avant de racheter Fitbit

Le rachat de Fitbit par Google est en très bonne voie, mais pas encore acté. (à lire : Test de la Fitbit ionic Adidas) Pour finaliser l’achat de Google, la commission européenne souhaite que la firme américaine s’engage à ne pas utiliser les données des utilisateurs de Fitbit pour de la publicité ciblée. Propriété de Google depuis novembre dernier pour la modique somme de 2,1 milliards de dollars, Google doit encore obtenir la validation de Bruxelles. Une réponse du régulateur européen est attendue pour le 20 juillet. Quant à Google, ils ont jusqu’au 13 juillet pour sortir leurs éventuelles pratiques douteuses. Heureusement, elle affirme très clairement ne pas utiliser les données de santé de ses utilisateurs pour de la publicité ciblée. Une affirmation jugée trop timide par l’Europe mais aussi l’Australie qui fait part des mêmes craintes que l’Union européenne.

Google préparerait une nouvelle enceinte Google Nest

C’est bientôt la fin du Google Home, car nous connaissons son remplaçant ! Il s’agit de Nest, fabricant d’appareils domestiques connectés. Il a été racheté par Google après la sortie de son assistant vocal pour la maison. (Nous avons d’ailleurs récemment testé le Google Nest Hub Max.) Ainsi, Google serait en train de préparer une nouvelle enceinte connectée qui devrait être commercialisée sous la marque Nest. Elle s’appellerait « Google Nest Speaker » et aurait comme nom de code « Prince ». Des images de l’appareil sont apparues sur un site de régulation japonais, qui a été découvert par le compte Twitter « @AndroidTV_Rumor ». Sa plus grande différence avec le Google Home actuel reste sur le design. Entièrement recouverte de tissus, avec une forme allongée, on devrait pouvoir la poser verticalement grâce à son socle. Comme le Google Home Max, on imagine que le Google Nest Speaker devrait avoir une qualité sonore supérieure à ses petits frères. Sans surprise, il serait possible de couper le micro de l’assistant vocal à l’aide d’un bouton physique pour plus de confidentialité. Nous en saurons plus lors de sa présentation dont la date n’est pas encore connue.

Image d’un site de certification japonais

On espère que les actualités du jour autour de d’Apple avec iOS 14, Google avec le rachat de Fitbit et d’une nouvelle enceinte Google Nest vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Patrick.