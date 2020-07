Apple offre des AirPods dans son Back to School 2020, le Samsung Galaxy Note 20 dévoilé en vidéo et Intel présente le Thunderbolt 4 – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du mardi au samedi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de la Freebox Pop, TikTok et de la H.266 VVC. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu d’Apple, de Samsung et d’Intel. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Back to School 2020 : Apple offre des Airpods avec l’achat d’un Mac ou d’un iPad

Comme chaque année, Apple a l’habitude de mettre en place son opération Back to School. Cette offre promotionnelle permet généralement, lors de l’achat d’un iPad ou d’un Mac, d’obtenir gratuitement un accessoire audio. Cette année, ce sont les AirPods de seconde génération qui seront offerts lors de l’achat. Petite précision, il s’agit des AirPods avec un boîtier de charge filaire. Pour obtenir un boîtier de charge sans-fil, il faudra débourser 50€ de plus. Quant aux Airpods Pro, il faudra ajouter 100€ de plus à la facture. En plus des AirPods, une remise de 10% ou de 5% est appliquée à l’achat d’un Mac ou d’un iPad respectivement. Sinon, vous aurez également le droit à un rabais de 20% sur l’Apple Care+. Pour rappel, il s’agit d’un produit d’assurance qui couvre majoritairement la casse accidentelle et l’usure de la batterie. Pour bénéficier de ces offres Back to School 2020 d’Apple, il faut simplement se rendre sur le site de l’Apple Store Éducation et d’un compte Unidays qui vérifie votre statut. Il n’y a pour le moment pas de date de fin, mais comme les années précédentes, l’opération se terminera aux alentours de la rentrée scolaire de 2020.

Capture d’écran du site de l’Apple Store Éducation

Le Samsung Galaxy Note 20 dévoilé en vidéo avant sa sortie

Samsung devrait dévoiler son Galaxy Note 20 le 5 août prochain, lors de la conférence Unpacked en direct sur Youtube. Cependant, on connaît déjà certains aspects du smartphone haut de gamme, notamment grâce à une vidéo de prise en main du leaker Jimmy is Promo. Dans celle-ci, on découvre un smartphone un peu plus épais, ainsi qu’un module photo retravaillé qui contiendrait le fameux capteur de 108 MP du S20 Ultra. Son stylet est interchangeable avec celui du Note 20 classique, on s’attend donc à un accessoire similaire. C’est pourquoi, son prix pourrait grimper jusqu’à plus de 1400€ pour la version la plus extrême. Nous en saurons plus lors de son officialisation le 5 août.

Intel dévoile le ThunderBolt 4 avec la possibilité de brancher un écran 8K

Intel vient de présenter le ThunderBolt 4, une connectique extrêmement rapide et polyvalente. Elle permet notamment de brancher vos moniteurs, vos clés USB, une connexion en Ethernet ou même un appareil audio. Par rapport au ThunderBolt 3, le ThunderBolt 4 apporte la possibilité de brancher 2 écrans 4K ou 1 écran 8K (contre 1 écran 4K). Elle profite aussi du PCIe Express à 32Gbits/s (contre 16Gbits/s). Cependant, elle garde le même débit de transfert que son prédécesseur soit 40Gbits/s. Néanmoins, elle rajoute l’obligation de pouvoir recharger l’appareil sur au moins 1 port USB ThunderBolt 4. Enfin, malgré le fait que ce soit une technologie d’Intel, Apple a confirmé à The Verge que les prochains Mac ARM profiteront du ThunderBolt 4. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs de ces prochains Mac.

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Patrick.