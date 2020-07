Freebox Pop présentée, le bannissement probable de TikTok aux États-Unis et le H.266 VVC annoncé pour la 8K – La Pause Café

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du mardi au samedi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions d‘Apple, de Facebook et de Xiaomi. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Free avec sa Freebox Pop, TikTok et le nouveau format H.266 VVC. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Free annonce la Freebox Pop : une nouvelle box à 39.99€/mois

Après la Freebox Delta, c’est au tour de la Freebox Pop. Elle apporte son lot de nouveautés avec un nouveau design tout en rondeur et des performances dernier cri. Ce dernier modèle se décline sous la forme de deux boîtiers, le premier appelé Server, le second Player. Compatible ADSL, VDSL et Fibre, le débit maximum proposé est de 5 Gbits/s en téléchargement, et jusqu’à 700 Mbits/s en upload. Compatible Wifi 5 et 5 GHz, la connectique est complète pour brancher tous ses équipements. On fait tout de même l’impasse sur le Wifi 6. Heureusement, Free a annoncé avec cette Freebox Pop un répéteur Wifi. Il permet à l’utilisateur de profiter d’une grande couverture pour obtenir un réseau bien distribué.

Le Player de la Freebox Pop est lui dédié à la télévision 4K. Il est compatible avec des normes comme le Dolby Atmos, HDR etc… Propulsé par Android TV, son interface a été repensée et se prénomme Oqee. Elle donne accès à 220 chaînes de TV en direct et peut enregistrer 100 heures de programmes. Les appels vers la France et vers plus de 100 pays sont inclus dans l’offre.

Disponible pendant la première année pour 29,99€ par mois, le tarif s’élève à 39,99€ après 1 an, le tout sans engagement. Bien sûr, il sera possible de choisir les équipements que vous souhaitez (Server + Player ou Server + Player + Répéteur Wifi). À priori, cette personnalisation devrait avoir une répercussion sur le prix. D’ailleurs, il sera également possible de prendre le player de la Freebox Pop avec votre Freebox Delta à la place du player Devialet. Enfin, la Freebox Crystal et le Freebox One ne sont plus disponibles suite à l’annonce.

Les États-Unis pourraient bannir TikTok

Après Huawei et ZTE, les État-Unis frappent encore la Chine par le biais de TikTok, quelques mois avant les prochaines élections présidentielles américaines… Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a annoncé que son pays envisagerait de bannir du sol américain des applications chinoises dont TikTok. D’après lui, ces applications représenteraient une menace pour les données des utilisateurs. Il conseille aussi aux américains de ne pas installer l’application Tiktok. Cela survient peu de temps après l’annulation du meeting de Donald Trump dont une grande partie des places étaient de faux sièges réservés par la communauté du réseau. Une décision qui pourrait fortement impacter Tiktok dont une grande partie de ses utilisateurs sont aux États-Unis. Cela pourrait aussi permettre aux réseaux sociaux américains de récupérer de nouveaux d’utilisateurs.

H.266 (VVC) : une nouvelle norme de compression annoncée pour les vidéos en 8K

L’institut Fraunhofer en Allemagne vient de dévoiler une nouvelle norme, la H.266 VVC (Versatile Video Coding), successeur du H.265 présenté en 2012. Il s’agit d’un format de compression de vidéo que vous utilisez déjà au quotidien. On peut prendre l’exemple de l’iPhone lorsqu’il filme ou alors lorsque vous utilisez un service de cloud gaming comme Nvidia Geforce Now ou Shadow. Ainsi, vos vidéos prennent beaucoup moins de stockage avec ce format.

Par rapport au H.265, le H.266 VVC reprend le même concept mais introduit une compression vidéo 2 fois plus importante. L’institut donne un exemple, une vidéo de 1H30 (ou 90 minutes) en 4K qui prenait 10Go avec le H.265 prendra seulement 5Go avec le H.266 VVC. Ce nouveau format de vidéo sera donc plus adapté aux vidéos 8K que l’ancien format. D’ailleurs, il ne servira pas seulement à la 8K puisqu’il supporte également les vidéos 16K, les vidéos 360°, HDR mais également en 120Hz par exemple. Néanmoins, ce nouveau procédé servira surtout à alléger les bandes passante et de démocratiser plus facilement les vidéos et le streaming en 8K.

On espère que les actualités du jour autour de Free avec sa Freebox Pop, TikTok et le nouveau format H.266 VVC vous ont plu. On se retrouve demain pour encore plus d’actualités dans une nouvelle Pause Café !

Rédaction Patrick, Édouard et Ylies

Choix des sujets et mise en page Patrick.