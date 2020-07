Apple pourrait retirer le chargeur de l’iPhone 12, Facebook vous rappelle de porter un masque et Xiaomi récupèrerait une fonction de Google Camera.

Bienvenue dans la Pause Café, votre rendez-vous Tech et Pop Culture de la journée. Du mardi au samedi, vous retrouverez une sélection d’actualité de la veille dans un court article récapitulatif. Dernièrement, nous vous parlions de Netflix, Google et de Xiaomi avec MIUI. Quant au programme d’aujourd’hui, ça sera un peu de Apple, Facebook mais aussi de Xiaomi. Intéressé ? Alors, prenez votre petit café et sirotez-le tranquillement avec notre article !

Apple : l’iPhone 12 pourrait ne plus avoir de chargeur inclus dans la boîte.

Que ce soit pour réduire les coûts de production ou limiter l’impact sur l’environnement, Apple pourrait ne plus inclure de chargeur dans la boîte des futurs iPhone 12. En effet, la multinationale envoie depuis quelques jours un sondage à ses clients récents au Brésil. Dans ce sondage, la firme s’intéresse à ce que font les utilisateurs de leur ancien chargeur après l’achat d’un nouvel appareil. Parmi les réponses, on a :

Donné à un membre de la famille ou à un ami

Recyclé

Perdu ou égaré

Ne fonctionne plus ou ne fonctionne plus très bien

Toujours utilisé au domicile

Toujours utilisé hors du domicile

Possédé mais non-utilisé

Vendu ou échangé avec l’ancien iPhone

Ainsi, les résultats pourraient aider Apple à prendre la décision de garder le chargeur dans la boîte ou non au Brésil. Si c’est le cas, seul le câble lightning serait fourni avec l’iPhone 12. Quoi qu’il en soit, en Europe, Apple devra toujours fournir des écouteurs filaires puisque les lois le contraint.

Facebook et Instagram vous rappelle de porter un masque

Certaines personnes pensent le contraire, mais la pandémie du COVID-19 est toujours présente, aussi bien en France que dans le monde. C’est pourquoi Facebook a décidé, aux États-Unis, d’envoyer une alerte rappelant le port du masque sur Facebook et sur Instagram. Cette notification rappelle que « porter un masque aide à empêcher la propagation du Covid-19 ». Les États-Unis étant l’un des pays le plus durement touché dans le monde à la suite d’une politique de crise pour le moins discutable. Ce rappel aura le mérite de faire rappeler les gestes barrières à adopter pour éviter la propagation du virus. Cette annonce devrait rapidement s’étendre dans d’autres pays dans les prochains jours.

Xiaomi pourrait reprendre la fonctionnalité « Top Shot » de Google Camera

L’écosystème Android de Google est connu pour sa modularité et son efficacité, mais pas seulement. Son application de photographie propre à sa gamme de smartphones est elle aussi connue pour sa puissance et la qualité de ses clichés, comparée à d’autres sur le même appareil. Ainsi, de nombreux développeurs ont participé à son portage sur les différents appareils et certains constructeurs mobiles s’en inspirent. C’est le cas de Xiaomi, qui pourrait copier une des fonctionnalités, appelée « Top Shot ». Dévoilée par XDA Developers, la version chinoise s’appellerait « AI Shutter ». . Par exemple, on gardera la photo où tout le monde sourit sur un selfie, avant qu’un des sujets ne tourne la tête. Toujours pas officielle, cette fonction arrivera peut être dans les mois prochains chez Xiaomi, sûrement sur ses appareils haut de gamme.

