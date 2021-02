Nom Garmin Venu SQ Poids 46,3 g Dimensions 40,6 x 37,0 x 11,5 mm Ecran LCD couleur tactile, 240 x 240 px Autonomie 14 h en mode GPS, 6 jours en mode montre connectée GPS GLONASS et Galileo Cardiofréquencemètre Oui Système de paiement Garmin Pay La Venu SQ, une montre sportive avant tout La nouvelle montre d’entrée de gamme Venu SQ de chez Garmin reprend quasiment toutes les caractéristiques de sa petite sœur, la Venu. Avec sa forme rectangulaire, des dimensions plutôt petites (37x 40,6×11,5mm), la Venu SQ se veut adaptable à tous les poignets. Son bracelet Silicon 20mm permet de s’adapter des poignets entre 12,5cm et 19cm. Pour un poids plume de 37,6g, elle s’affiche dans le top du tableau. Avec son design passe-partout, elle reste confortable. Construite dans un polymère renforcé, et dotée d’un verre Corning Gorilla 3, la Garmin Venu SQ peut se parer de la meilleure résistance. Publicité Pour ce qui est de l’écran, Garmin a fait le souhait d’équiper sa nouvelle Venu SQ d’un écran LCD en couleur et tactile. Avec sa technologie cristaux liquides, son mode standard et Always On, sa taille de 1,3 pouce, et sa résolution 240×240 pixels, elle se veut efficace. Publicité Son cardiofréquencemètre permet de suivre la fréquence cardiaque en continu, le tout avec précision. La recharge se fait aussi via une prise au dos de la montre. Notons l’absence d’une base sans fil. Pour ce qui est du bracelet, il peut s’enlever rapidement grâce à la technologie Quick Release, pour l’adapter à votre style. La Venu SQ se veut design et surtout adaptative. Garmin Venu SQ et sa charge par fil Ses deux boutons permettent de naviguer dans les différents menus. Rien de plus simple et basique.

Les fonctions pour le sport

La Garmin Venu SQ est avant tout une montre connectée sportive. À ce titre, elle est étanche 50 mètres pour une utilisation au quotidien, et surtout pour pratiquer n’importe quel sport.

Elle est aussi dotée d’un cardiofréquencemètre, un accéléromètre, un podomètre, un gyroscope, une boussole, le tout permettant un suivi quotidien et sportif en continu.

Dès le lancement d’une activité, la Venu SQ propose une quantité importante d’informations. Il vous sera possible de moduler ses informations et surtout de les choisir. Vous pourrez paramétrer vos séances, en les configurant sur l’application Garmin Connect, ou paramétrer le calendrier d’entraînement. Puis modifier la disposition des données sur l’écran directement avec la montre et lancer le Life Track, un suivi via l’application que l’on peut partager avec des contacts (en cas d’accident).

L’application Garmin permet d’accéder à plusieurs données, et suivis. Vous pourrez comparer vos différentes courses, ou vos sorties cyclisme, tout en analysant votre suivi sommeil.

Les fonctionnalités sont nombreuses dans le mode sport. Grâce à l’écosystème Garmin, vous pourrez vous connecter à votre ceinture cardiaque, ainsi que d’autres accessoires sportifs.

Publicité

Les fonctions intelligentes et santé de la Venu SQ

Avec Garmin, vous pourrez payer directement avec votre montre. La Venu est équipée d’un capteur NFC et permet de régler ses achats sans contact avec Garmin Pay. Très simple et rapide d’utilisation, vous pourrez faire votre sport et payer une petite barre énergétique si besoin.

Bien évidemment, cette Venu SQ intègre le suivi de sommeil. Et c’est grâce à ce cardiofréquencemètre et ses mesures en continu que vous pourrez avoir un bilan santé quotidien, précis et efficace. Il embarque aussi la technologie pour avoir la saturation en oxygène, SpO2.

Garmin Venu SQ et sa fréquence cardiaque

Garmin Venu SQ et son affichage Body Power

Pour ce qui est de la connexion avec votre smartphone, tout passe par le Bluetooth. Elle est aussi connectée via le Wi-Fi. Vous aurez donc directement accès à vos messages (et même y répondre sous Android), vos notifications et vos appels, via votre Venu SQ. La montre Garmin n’étant pas équipée de micro, ni d’un haut-parleur, il est impossible de répondre directement aux appels. Vous pourrez néanmoins décrocher sur votre smartphone.

Publicité

Pour ce qui est de l’autonomie, elle est affichée à 6 jours par Garmin. Dans la réalité, l’autonomie sera de 4 jours. Ce test a été fait dans des conditions d’utilisation moyenne voire parfois intensive. Toutes les fonctionnalités de suivi étaient tout le temps activées, et la luminosité était placée sur « auto » (adaptation à la lumière ambiante). Un usage bien plus sportif pourra voir l’autonomie diminuer autour des 3 jours. Par opposition, un utilisateur précautionneux et attentif à l’autonomie pourra la pousser jusqu’à 5 jours. C’est tout à fait correct pour l’usage qu’il en est fait, sans s’attendre à quelque chose d’extraordinaire.

L’accessibilité

Pour ce qui est du suivi journalier, il est directement accessible via un Swipe Up sur la montre. Vous aurez aussi accès à l’historique d’activité, la batterie corporelle, l’hydratation (en ajoutant directement des quantités d’eau), la météo, le calendrier, ou les notifications. Le tout étant configurable à souhait.

Pour ce qui est des boutons, ils sont au nombre de deux et se situent à droite de la montre. D’un simple clic, qu’importe dans quel menu vous êtes, le bouton du bas permet le retour au menu principal. Le bouton du haut va sélectionner les sports favoris, pour lancer rapidement son activité. C’est grâce à ces raccourcis que l’on constate que la Garmin Venu SQ est vraiment une montre connectée sportive.

Garmin Venu SQ – choix des activités

Un appui plus long sur le bouton du haut, permet d’accéder directement au menu. Via celui-ci, vous pourrez localiser votre smartphone, se mettre en mode nuit, verrouiller la montre, accéder au chronomètre, Garmin Pay, et la connexion Bluetooth.

Un appuie plus long sur le bouton du bas permet d’accéder aux paramètres. Vous pourrez changer les cadrans de la montre, l’horloge, l’historique ou configurer la Venu SQ. Vous pourrez personnaliser la montre à l’infini.

Les cadrans de la Venu SQ sont accessibles via la montre, ou via l’application Garmin IQ. La présentation des cadrans via l’application Garmin se fait sur des montres rondes, le rendu sur les montres carrées n’est pas le même. La forme gâche certains styles de cadrans. Vous trouverez votre bonheur dans la quantité de cadrans disponibles.