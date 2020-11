Test – Forerunner 745 : la montre sportive par Garmin

Publicité

Avec la Forerunner 745, Garmin enrichit son catalogue de montres sportives. Les sorties s’enchainent, comme avec la Instinct Solar, ou la Venu Sq. La Forerunner 745 est la toute dernière montre de Garmin. Dès à présent, le test complet de la Forerunner 745 vous permettra de découvrir cette montre qui se veut la nouvelle référence des montres connectées sport, dédiées au running, et surtout aux sportifs.

Forerunner 745 : la fiche technique

Nom Garmin Forerunner 745 Poids 47 grammes Dimensions Boitier 44 mm, bracelets 22 mm Couleurs Blanche Whitestone Ecran 30,4 mm (1.2”) LCD réflectif couleur

240 x 240 px

Gorilla Glass Tracker d’activité Oui Notifications intelligentes Oui Etanchéité 5 ATM (étanche pour la nage) Connectivité Bluetooth, ANT+ et Wifi + NFC (Garmin Pay) GPS GLONASS + Galileo Fréquence cardiaque Oui, au poignet + SPO2 Autonomie (constructeur) En mode connecté : 7 jours

En mode GPS : 16 heures Musique Oui avec 4 Go de stockage interne Profils sportifs 29 profils différents Prix 499 euros

La gamme Forerunner n’est plus à présenter. Reconnue pour ses qualités, la gamme a su se faire une place de choix dans le Top 10 des meilleures montres sportives, et surtout dédier au running.

Le design des Forerunner

La Forerunner 745 est la petite sœur de la 945 et succède à la 735xt. Pour résumer, une forerunner reste une forerunner. Un design qui plaît, des boutons efficaces, et une solidité redoutable.

Le boitier de la Forerunner 745 mesure 44 mm, pour un poids moyen de 47 grammes. Le boitier est entièrement en composite, même la lunette. Les boutons et la boucle entourant le boitier sont, eux, en métal. Dans cette version blanche, le bouton Start est cerclé de bleu, avec un petit rappel à la jonction de l’écran et de la lunette. Un rendu métal, et quelques pointes de couleur, c’est beau !

Publicité

La Forerunner 745 avec son capteur cardiaque, sa prise de recharge et ses 3 boutons

Un écran classique d’une Garmin Forerunner, transréflectif, un diamètre de 30,5mm de diamètre et une résolution 240 x 240 pixels. Au dos, le capteur cardiaque cardio/SpO2 est le même capteur optique que la Forerunner 945. Le connecteur de câble USB est identique à celui qui équipe toutes les Garmi depuis quelques années. Pour ce qui est du baromètre, son entrée se sur le dos de la montre avec deux autres entré au niveau du bracelet permettant une mesure précise, tout en étant moins sujet au vent, mais plus à la sueur.

Publicité

Un écran lumineux

À l’intérieur de cette Garmin, on retrouve une puce GPS/GLONASS/Galileo, un baromètre / altimètre barométrique, une boussole (uniquement pour le GPS, ne peut être utilisé seule), une puce NFC et 4 Go de mémoire pour le stockage de la musique et de l’historique des activités. S’ajoute à cela, la possibilité de coupler la montre avec un capteur extérieur, par exemple une ceinture cardiaque, un capteur vélo, un home trainer connecté, des lunettes connectées de natation Form Swim Goggles, un casque audio, bien évidemment, et encore plein d’autres capteurs. Vous pourrez aussi coupler votre compte Garmin avec une application de coaching sportif, par exemple, Run Motion.

Pas d’écran tactile, mais une navigation qui s’effectue avec les cinq boutons en plastique qui entourent le boitier. Chaque bouton est gravé d’une icône qui représente sa fonction, mais la navigation n’est pas plus simple. Le logiciel de fonctionnement est identique à celui des versions précédentes. La navigation sera simple pour les habitués de la marque, mais pour les petits nouveaux, il vous faudra un petit temps d’adaptation avant de vous y retrouver. La luminosité de l’écran se règle de 5% à 100%, et permet une très bonne lecture, même en extérieur.

L’autonomie, charge et mémoire

Du côté de l’autonomie, une belle déception est en approche. Les références du constructeur sont loin d’être celles constatées dans la pratique. Quand on voit que Garmin annonce une autonomie de 16h pour la Forerunner 745, ça laisse dubitatif. Dans la même gamme, la Forerunner 945 annonce 36h et la petite sœur, Forerunner 245 annonce 24h.

Et, on le sait bien, les données du constructeur ne sont pas souvent celles de la réalité. Et pourtant, la ForeRunner 745 tient bien 16h d’autonomie, comme promis. Pour un sportif débutant, cette autonomie conviendra parfaitement, mais pour un sportif accompli, l’autonomie sera un problème.

Pour ce qui est de l’utilisation de la musique avec le GPS, lors du test, on arrive à une autonomie plus longue que prévu. 7 à 8 h d’autonomie, contre 6 h constructeur. Surement dû à l’utilisation du GPS uniquement et non Galileo.

En utilisation quotidienne, cela dépend du nombre d’utilisations sportives, mais la montre tient entre 3 et 5 jours (intensité de sport modérée).

Il n’y a pas de gestion intelligente de la batterie ni de profils de batterie. Et pour une montre à ce prix-là, je trouve ça dommage. C’est super pratique d’avoir l’autonomie prévisionnelle en heures au lieu d’un pourcentage. Et avec l’autonomie relativement limitée de la Forerunner 745, ça aurait été rassurant. Avec les profils de batterie, on aurait aussi pu adapter les réglages pour assurer de temps en temps 20h d’autonomie pour aller au bout d’une course.

Publicité

La charge se fait via un câble USB et se branche à l’arrière de la montre. La charge est impossible en course, au vu de la taille de l’embout de charge. Le manque d’autonomie de la Forerunner 745 est estompé par une charge rapide en moins de 1h 30.

Les très nombreuses fonctionnalités

Si vous aimez contrôler chaque paramètre, des cadrans avec de beaux graphiques, alors la Forerunner 745 est faite pour vous.

Le logiciel de la Garmin est à l’opposé de ses concurrents. La simplicité n’est pas le maître-mot ! L’ordre est donné à la complexité et surtout à des modes complets et de très nombreuses possibilités d’utilisation. La seule limite sera l’utilisateur. La montre n’en a (quasiment) pas.

Publicité

La configuration des différents profils

La liste des fonctions sportives est très complète, la preuve. La Forerunner 745 est dotée de 29 profils sportifs.

Course à pied, piste d’athlétisme, tapis de course, piste en salle, course virtuelle, trail

Vélo, home-trainer, VTT

Natation en piscine et en eau libre

Triathlon, swimrun, multisports

Musculation, Cardio, yoga, pilates, escaliers, vélo elliptique, stepper

Randonnée, marche

Ski, snowboard, ski de rando, ski de fond (classique et skating),

Sand up paddle, kayak, aviron, rameur intérieur

La présence d’un altimètre barométrique explique les profils de trail et de VTT. On sera plus surpris par la présence de profils comme le ski, le ski de fond, hors piste et le ski de rando. Mais la limite des profils sportifs n’est pas encore atteinte. La Forerunner 745 présente aussi la possibilité de dupliquer ou de créer des profils personnalisés.

Les différents profils sportifs directement accessible sur la Garmin Forerunner 745

Pour ce qui est du mode Track Run, ou du mode athlétisme, le logiciel Garmin va reconnaître la forme de la piste et corriger les données GPS pour obtenir un tracé plus précis et un rendu plus beau.

Les outils d’entraînement

La Forerunner 745 complète sa pluralité de profils sportifs par des outils d’entraînement permettant de suivre un programme d’entraînement. Tout cela permet de suivre et d’améliorer ses performances personnelles et surtout, ses records.

Fonctions d’entraînement, de planification et d’analyse :

Alarmes ou objectifs (Fréquence cardiaque, allure, temps, distance, cadence, alimentation, altitude, calories)

Métronome

Tours automatique et manuel

Pause automatique

Segments Strava Live (ou d’autres applications comme Run Motion)

Suggestion d’entrainement du jour (automatique)

Fractionné

Et encore bien d’autres, tout cela à partir de la montre ou de l’application Garmin Connect.

Les fonctions de suivi

Du côté de la santé, la Forerunner 745 est dotée de multiples fonctions de suivi. On retrouve un moniteur de fréquence cardiaque au poignet, en continu, chaque seconde.

La fréquence cardiaque au repos quotidienne, les alertes de TC anormales, hautes ou basses, oxymétrie de pouls, l’âge physique (par l’application), le body battery, le suivi du sommeil, le cycle menstruel, et plein d’autres encore.

Le suivi de parcours avec la Forerunner 745

Concernant le suivi de sommeil, il faut obligatoirement passer par l’application pour obtenir des renseignements. C’est un peu dommage. Les siestes et les nuits courtes ne sont pas enregistrées par la montre. Pour ne pas être réveillé par l’activation de l’écran lors du sommeil (notifications), pensez à mettre votre montre en mode « Ne pas déranger ».

Pour ce qui est des fonctions de suivi sportif, la suggestion d’entrainement du jour est une nouvelle fonctionnalité de Garmin. Se basant sur un algorithme qui analyse la répartition de la charge d’entrainement des 7 derniers jours, la fonction proposera une séance à faire le jour même. Cela ressemble vaguement ) un coaching adaptatif, mais Garmin est capable de proposer des séances complexes, ce que ne font pas ses concurrents.

L’application Garmin Connect et IQ

Au final, l’application Garmin Connect est à l’image de cette Forerunner 745, hypercomplète. On a une ribambelle de menus, de sous-menus, avec des catégories et des données à tout va. Heureusement, à chaque valeur relevée est indiqué un petit « ? » qui permet d’obtenir plus d’informations.

Garmin Connect

L’application Garmin Connect permet de lire et de modifier un nombre impressionnant de paramètres. Connectée au smartphone, la Forerunner 745 saura remplacer votre téléphone, permettant de recevoir des notifications directement sur l’écran de la montre, écouter de la musique en Bluetooth avec des écouteurs, comme les AmazFit PowerBuds, et payer ses achats grâce au NFC.

Avec l’application Garmin IQ, il n’a jamais été aussi simple de modifier le fond de votre cadran. Vous voulez rajouter un fond d’écran sur votre montre, ou modifier les cadrans. Avec Garmin IQ, la personnalisation devient rapidement un jeu d’enfant.

Application Garmin IQ

Une petite déception de la qualité de l’affichage de l’écran lorsqu’une image est téléchargée en mode fond d’écran. Les pixels sont bien visibles. Les photos trop détaillées ou trop colorées ne sont pas plaisantes au regard.

Conclusion : Forerunner 745

Il est toujours impossible de passer rapidement d’un sport à un autre. Sauf pour les profils triathlon ou multisports, préprogrammé. Vous devrez changer manuellement le profil, assez long et compliqué en courant ou sur son vélo. Garmin compense ce manque en laissant la possibilité de créer son activité multisport, depuis la montre ou l’application.

Plusieurs données de suivi ne sont disponibles qu’à partir de l’application, comme le suivi de sommeil, qui reste la bête noire de Garmin. La Forerunner 745 détecte facilement les horaires d’endormissement ou de réveil. Pour ce qui est des siestes ou des sommeils de courte durée, la montre Garmin ne détecte tout simplement pas l’endormissement ni le réveil. Lorsque l’on analyse, via l’application, le cycle du sommeil, quelques données sont présentées, pas toujours en phase avec la réalité. Et enfin, il est regrettable de ne pas avoir une alarme intelligente, qui s’activerait dans une phase de sommeil léger.

Pour conclure en quelques mots, la Forerunnet 745 est une montre sportive, qui est parfaitement dédiée au sportif débutant, un peu moins au sport aguerri. Du fait de son autonomie, la montre Garmin est un peu juste pour les triathloniens et les trailers longue distance. Son design et son logiciel en font une montre parfaitement taillée pour plaire au grand public. Elle s’adapte à de très nombreux sports et devrait répondre à tous les besoins des sportifs.

Affiche à un prix de lancement de 499,99€ dans la couleur blanche Whitestone, elle se place dans un rapport qualité prix légèrement faible.

Produit disponible sur GARMIN Forernner 745 Montre multisport GPS couleur blanc art.010-02445-13

Voir l'offre

Garmin Forerunner 745 9 Design 8.5/10

















Luminosité de l'écran même en plein jour 9.5/10

















Navigation 9.0/10

















Points positifs Le confort

La finition

La personnalisation

La précision des mesures

Les options, NFC, musique

Luminosité de l'écran Points négatifs Le prix

L'autonomie limite

Suivi du sommeil sur l'application

la qualité de l'écran lorsque le fond est changé par une image