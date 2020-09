Marché en pleine explosion, les écouteurs True Wireless ne sont plus à présenter. Sans véritable innovation sur ce type de produits depuis plusieurs années maintenant, Amazfit nous fait l’honneur d’apporter une fonctionnalité inédite ! La jeune société Huami a fait le buzz durant le CES de Las Vegas 2020 avec ses montres, mais risque de faire parler d’elle avec les Amazfit PowerBuds ! Découvrons ces écouteurs à destination des sportifs !

Design particulier

Les écouteurs Amazfit Powerbuds arborent un design particulier en intra-auriculaire. Une fois sur les oreilles, ils se font facilement oubliés grâce à leur poids très léger. Le système d’accroche avec des ailettes est ingénieux puisqu’ils s’aimantent à l’oreillette en quelques secondes. Ils ne sont pas obligatoires et se rangent aisément dans la boite de rangement. La couleur noir avec des effets textures rouges apportent un esprit sportif au produit.

Concernant la boite de rangement, elle tient dans la pomme de la main et ne pèse que 60 grammes. Il se recharge grâce à un câble USB-C fourni. À savoir également que 4 paires d’embouts accompagnent le packaging.

Pour utiliser les Amazfit Powerbuds, il suffit d’utiliser leur surface tactile de chaque côté, permettant de mettre Play/Pause, de changer de musique, d’activer le Thru Mode. Ce mode permet d’augmenter le ressenti des bruits ambiants, intéressant lorsque l’on court dans la rue. Il s’active et se désactive comme les concurrents avec l’ANC, avec deux tapotements.

Une application complète

La controverse de ce test. Que dire de l’application, elle est utile pour configurer ses écouteurs au niveau de l’égaliseur et les gestes tactile. Mais c’est a peut près tout … Il n’est pas possible de régler l’amplification des sons externe.





Les écouteurs se vantent de leur capteur cardiaque, mais … Ce dernier va uniquement faire des mesures lorsque l’on fait un sport avec l’application. Et l’application ne compte que 2 sports. Vélo et marche à pieds, tout deux utilisant le GPS et devant se pratiquer dehors. Donc si vous courrez sur un tapis cela sera inutile et vous avec déjà probablement une application pour suivre votre course à pieds.

Aucun mode libre pour faire une activité quelconque n’est disponible. Et ça c’est vraiment dommage. S’il vous arrive de faire un sport d’extérieur, le capteur est super précis et réactif, plus réactif que celui de ma montre sportive et le suivi est en direct sur l’application.

La qualité sonore des PowerBuds

On ne va pas se contredire ici, le son est l’élément le plus important pour des écouteurs. Encore plus quant ils sont destinés au sport. Un besoin encore plus important est nécessaire afin de bien être immergé et se dépasser. Les PowerBuds offrent ça. Une belle isolation physique via des embouts en silicone vient se compléter d’un son puissant. Il est rare de ne pas pousser le volume au maximum de ses écouteurs true wireless en courant.

Le son est ainsi très clair et agréable. Un renfort sur les basses est présent et encore plus accentué lorsque vous activez une activité sportive via l’application. Un vrai plus qui va vous pousser à bien faire votre séance et vous dépasser.

Un capteur cardiaque dans les oreilles

Comme annoncé précédemment, les écouteurs Amazfit Powerbuds se dotent d’une fonctionnalité hors du commun. La fonction de suivi cardiaque est incorporée directement à l’intérieur. Ainsi, en pleine session de running ou de Crossfit, il est possible de mesurer son rythme cardiaque et de voir approcher la crise du lendemain de soirée. Impossible de comparer les chiffres avec un produit similaire, mais les mesures de l’Apple Watch ont prouvé des chiffres qui concordent. Seul bémol, l’application affiche, parfois, tardivement les chiffres, mais une mise à jour devrait rapidement corriger ce détail !

Cette fonctionnalité est un plus pour ceux qui n’ont pas encore passé à la montre connectée et qui veulent suivre leur évolution physique.

Autonomie

Les écouteurs True Wireless Amazfit Powerbuds ont une longue durée de vie, comparé à d’autres écouteurs concurrents. En effet, durant nos tests, nous avons pu profiter de sessions musicales allant jusqu’à 8 heures d’autonomie. Une fois rangés dans la boite de chargement, les écouteurs prolongent leur durée de vie de 16 heures, ce qui offre une écoute constante. Globalement, ces chiffres sont appréciables pour le tarif. Un long week-end à la montagne ne viendra pas à bout des PowerBuds !

Conclusion : Amazfit PowerBuds

Loin d’être une attente dans le monde audio, les écouteurs Amazfit Powerbuds surprennent une fois dans les oreilles. Le design, le poids léger et le confort viennent conforter l’orientation de Huami pour des écouteurs sportifs. La fonction de capteur cardiaque vient clarifier les choses et s’avère être utile pour les performances. Pour l’aspect audio, grâce à l’égaliseur, on arrive à obtenir des écouteurs sportifs quasi-parfaits pour le grand public. Loin d’être une marque haut de gamme, les Amazfit PowerBuds sont proposés à 108€ en différentes coloris. Nous les recommandons pour les sportifs.

