Huawei présente Watch Fit, la montre qui vous veut du bien

Huawei vient d’annoncer le lancement de la nouvelle HUAWEI WATCH FIT. La première montre de sport intelligente de Huawei à boitier rectangulaire arrondit. La montre connectée encourage son propriétaire à faire de l’exercice via une variété de cours animés de remise en forme. Elle intègre également des modes d’entraînement et des fonctionnalités scientifiques de suivi de la santé.

Bougez avec la Watch Fit

La HUAWEI WATCH FIT est la première montre intelligente de Huawei. Elle intègre un coach personnel. Elle prend en charge 96 modes d’entraînement avec un suivi avancé des données. Avec 11 modes d’entraînement professionnels offrant les différents exercices les plus populaires comprenant la course, la marche, le vélo, la natation, etc.

Les 85 autres modes d’entraînement comprennent un panel complet à tout type d’utilisateurs. Vous pourrez y trouver par exemple : de la danse, des jeux de balle, les sports nautiques, les sports d’hiver et même les sports extrêmes.

Grâce à ces capteurs détectant la fréquence cardiaque, l’intervalle de fréquence cardiaque, les calories, le temps d’exercice, les données GPS. Sans oublier les données du sommeil et de la saturation en oxygène du sang (SpO2)2 et d’autres données.

A chacun son style à prix serré

La Watch Fit permet d’avoir une customisation complète, Huawei offre plus de 200 faces différentes mise en avant grâce à son écran AMOLED HD de 1,64 pouces. Huawei offre une autonomie de 10 jours.

Le tout pour un prix contenu de 129,99€. Il y a actuellement une offre en cours. Pour tout achat de la montre Huawei Watch Fit, vous pourrez obtenir gratuitement au choix : HUAWEI Mini Speakers ou des HUAWEI Bluetooth Headphones Lite ou une HUAWEI Balance connectée. De quoi donner vraiment envie de se mettre ou remettre au sport.