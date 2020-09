Réalité virtuelle : Pourquoi faut-il acheter un casque VR en 2020 ?

Depuis environ un an, l’industrie du jeu vidéo se prend d’un intérêt tout particulier pour la réalité virtuelle. Bien que cette technologie et les premiers casques de réalité virtuelle grand public remontent à 2016, en cette année 2020, la VR (Virtual Reality en anglais) semble prendre un tournant majeur… En effet, la sortie de l’Oculus Quest, le premier casque autonome semble avoir donné une autre dimension à ce nouveau type de divertissement…

L’Oculus Quest, le casque qui ouvre la Réalité Virtuelle au Grand public

Jusqu’à la sortie de l’Oculus Quest, parler de « casque de réalité virtuelle grand public » était un abus de langage. En effet, avant, la plupart des casques étaient entièrement dépendants de la puissance d’un ordinateur. De fait, afficher des rendus en trois dimensions en direct demandait obligatoirement une certaine puissance de calcul et un ordinateur optimisé pour les jeux et le Gaming. D’un point de vue financier, cela équivalait à un ordinateur qui, au prix du neuf, valait au moins 800 euros.

En résumé, malgré le prix attractif des casques de réalité virtuelle, (entre 350 et 450€ pour l’Oculus Rift S, soit dans la même fourchette de prix qu’une console), il fallait prendre en compte la dépendance totale à un ordinateur puissant. Un aspect important à prendre en compte, qui a su faire naître de nombreuses réticences chez les consommateurs…

Cependant, depuis le 21 mai 2019 et la sortie de l’Oculus Quest, la donne a changé. En effet, avec ce casque, Facebook, la maison mère d’Oculus, permet à n’importe qui de jouir de ce nouveau divertissement. La clé de l’Oculus Quest ? Ce casque est autonome et embarque toute la technologie nécessaire pour fonctionner sans ordinateur. Une avancée majeure, qui participe très largement à la démocratisation de la VR.

La VR, oui, mais pour quoi faire ?

Évidemment, nous l’avons évoqué en début d’article, la réalité virtuelle s’oriente principalement vers les jeux et le divertissement. Les expériences offertes par les casques permettent aux joueurs de s’immerger entièrement dans des univers et des ambiances uniques. En effet, puisque nos deux sens de perception majeurs, à savoir l’ouïe et la vue, sont dirigés par le casque, la sensation de se retrouver dans un autre monde est totale. Quant aux mains, elles sont aux commandes de manettes, qui permettent d’interagir avec l’univers virtuel du casque. Il s’agit d’une expérience incomparable que seule la réalité virtuelle est capable d’offrir.

Concernant les jeux justement, la réalité virtuelle offre une bibliothèque très variée. On retrouve bien évidemment le mythique Beat Saber, qui constitue probablement la première expérience en réalité virtuelle de nombreux joueurs. Cependant, il existe également de nombreux jeux d’exploration ou d’aventure, tels que The Forest VR par exemple. Les jeux de tir sont également au rendez-vous, avec, notamment Pavlov VR, un jeu de tir à la première personne très inspiré de Counter-Strike. D’ailleurs, concernant les jeux, notez que les prix sont bien inférieurs aux prix des jeux consoles, en moyenne 20 à 30€ pour la VR contre 70 à 80€ pour les jeux PS5 ou Xbox… Un avantage non négligeable sur le long terme…

Mais le jeu ne constitue pas la seule possibilité offerte par la Réalité Virtuelle. D’un point de vue culturel, la réalité virtuelle permet de vivre des expériences inoubliables. De nombreuses vidéos sont disponibles en réalité virtuelle et permettent d’immerger le spectateur au cœur du reportage.

Enfin, les environnements professionnels (notamment le médical) sont de plus en plus nombreux à proposer des expériences en réalité virtuelle pour la formation et l’apprentissage. Bien que cela ne concerne pas directement le divertissement, il n’est jamais mauvais d’avoir déjà expérimenté cette technologie et cela peut constituer un plus dans le monde professionnel.

Quel avenir pour la réalité virtuelle ?

Tout d’abord, cette technologie est en plein développement et reçoit régulièrement des améliorations qui augmentent l’immersion. Ainsi, Facebook, au travers d’Oculus, a annoncé travailler sur le handtracking. Cette technologie doit permettre de suivre les mouvements des mains et des doigts sans manettes. Une avancée majeure qui permettra aux joueurs de profiter de leur expérience immersive avec des mains complètement libres.

De plus, de nombreuses grandes entreprises s’intéressent à la Réalité Virtuelle. Google par exemple, a lancé Tilt Brush, qui permet de peindre et de créer des compositions en réalité virtuelle. Un concept novateur, qui encore une fois, ouvre le champ des possibles et prouve que la réalité virtuelle va bien se faire une place dans les sociétés à venir.

Enfin, s’il fallait encore une raison pour vous convaincre, Oculus, la marque de Facebook, vient d’annoncer l’Oculus Quest 2. Autonome et nomade, ce nouveau modèle bien plus puissant que le précédent est aussi beaucoup moins cher ! En effet, selon les dernières informations fournies par la marque, il serait disponible (au prix de lancement) à 299$, soit environ 250€…

En attendant, l’Oculus Quest première génération est toujours disponible chez Amazon !