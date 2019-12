Noël 2019 : Les meilleurs True Wireless de l’année !

Noël 2019 et ses cadeaux, comme tous les ans nous vous proposons diverses sélections de produits. Aujourd’hui, nous allons vous proposer une sélection d’écouteurs True wireless. Voic les modèles qui ont attiré notre attention.

AirPods Pro

Certainement le produit le plus hype de notre sélection. La firme de la pomme a récemment mis à jour l’un de ses plus gros succès commercial. Réduction du bruit, mode transparence, résistant à l’eau et une belle autonomie. Tout ce qu’il faut pour faire un hit de noël.

Apple AirPods Pro

Mode Transparence pour entendre ce qu’il se passe autour de vous et interagir avec le monde qui vous entoure

Sony WF-1000XM3

Véritable contre attaque de Sony contre le produit d’Apple, les True Wireless Sony WF-1000XM3 ont de sérieux atouts à faire valoir. Notamment le processeur HD QN1e. Grâce à ce derniers les écouteur s’adapte parfaitement à l’activité de l’utilisateur.

Sennheiser Momemtum True Wireless

Véritable institution en matière audio, la marque allemande propose également des écouteurs true wireless de qualité. Comme les modèles ci-dessus, ces écouteurs bénéficient des dernières technologies existantes.

Sennheiser - Écouteurs Bluetooth MOMENTUM True Wireless

Contrôle du bout des doigts - Contrôlez en toute simplicité votre musique, vos appels et votre assistant vocal grâce à la technologie tactile intuitive intégrée aux deux écouteurs

Skullcandy Sesh

La marque au crane fait également partie de notre sélection de noël. Nous vous proposons l’une de leur valeur sûre. Le modèle Sesh conviendra à tous les types d’utilisation.

Skullcandy Ink'd+ sans Fils Ecouteurs avec Microphone, Noir

SUPREME SOUND: A noise-isolating fit enhances the rich, clear audio of Supreme Sound across all types of music, producing attacking, powerful bass, warm, natural vocals and precision highs.

Jabra Elite Active 65t

Les écouteurs Elite Active 65t de Jabra ont tout pour séduire. Ils sont doté de la norme IP56 et résiste à la transpiration et la poussière. Ils sont également compatible avec le service vocal Alexa. Kevin les a testé pour vous, à retrouver sur le site.

Jabra Elite Active 65t Écouteurs Bluetooth 5.0 True Wireless Sport avec le service vocal Amazon Alexa intégré - Noir

Optimisez vos séances d'entraînement : évaluez votre condition physique et vos performances grâce au capteur de mouvements intégrés

Razer Hammerhead

Bluetooth 5.0, temps de latence faible, zone tactile pour les commandes, etc. La marque dédiée aux gamers offre ici des true wireless complet pour une qualité de jeu optimale.

Razer Hammerhead True Wireless Earbuds

Conception étanche pour un style de vie actif.

Xiaomi True Wireless

Nous vous avions présenté ce modèle, il y a quelques mois. C’est un excellent rapport qualité prix.

1More stylish TWS

Les 1MORE E1026BT Stylish sont une très bonne alternative aux AirPods, autonomie, isolation phonique active, Bluetooth 5.0. Bref avec eux vous ne serez pas déçu.