3 Jeux vidéo open-world à explorer pendant des heures

Vous avez peur de vous ennuyer cet hiver et aimez la variété, l’exploration ? Ne bougez plus, enfin si faites tout de même scroller l’écran. Nous allons vous présenter les trois jeux vidéo open-world pour cocooner en paix, tout en prenant quelques bonnes doses d’adrénaline.

Le classique des jeux vidéo open-world : Red Dead Redemption 2

Après avoir renvoyé les consoles au bon vieux temps des westerns, fait de même avec votre PC en cette fin d’année. L’occasion de redécouvrir un des plus grands titres de l’année 2018.

Venez incarner un cow-boy ou plutôt un brigand, a priori au grand cœur. Enfin, cela sera à vous de choisir, durant le jeu vous êtes libres de vos actes et de vos choix moraux, ou immoraux d’ailleurs ? Serez-vous un cow-boy au grand cœur ou l’incarnation du salaud qui tuera sans remords femmes et enfants. Vous et votre petit groupe hétéroclite, composés de prostituées, de voleurs de bétail, de cambrioleurs et de rançonneurs, allez mener votre petite barque pour gagner votre croûte.

Mais dans l’Ouest américain, la vie n’est jamais simple, ainsi entre les forces de l’ordre et d’autres criminels qui nous en veulent à mort. Il faudra naviguer entre les méandres des rapides Américains, de ses déserts à perte de vue, sans oublier les hivers aussi rigoureux que potentiellement mortels. Cet univers gigantesque est servi par des graphismes absolument sublimes et une variété de décors très rares. Mais comptez sur un PC puissant pour en profiter, surtout en 2K ou en 4 K.

L’aventure est parfaitement scénarisée et tout est fait pour s’immerger dans la peau du John Wayne de la grande époque. Ajouter à cela un mode en ligne très actif et régulièrement enrichis de contenus et d’événement comme le fait déjà Take Two dans GTA On-Line. De quoi lui donner une seconde vie après une aventure solo déjà bien fournie.

Préparez votre bœuf séché et une bonne bouteille de whisky et vous aurez besoin d’un gros stock. EN effet, la durée de vie de Red Dead Redemption 2 est très importante et profitez des multiples quêtes annexes pour prolonger le temps de jeu et faire comme avec les Indiens avec les bisons, rien ne doit se perdre.

Scénario : 5/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 4,5/5

Avis : 4,5/5

PC, PS4, Xbox One

Death Stranding

Quand le papa de Metal Gear Solid lance son propre studio, cela ne peut que nous allécher les babines. Par contre, quand nous apprenons que son premier titre est un simulateur de coursiers il faut admettre que nous avons été plus que refroidis.

Toutefois, nous ne nous arrêtons pas là et plongeons dans un univers particulièrement atypique. La terre a subi une catastrophe, une apocalypse que personne ne semble vouloir expliquer. À tel point qu’une porte dimensionnelle sur le royaume des morts semble s’être ouverte rendant la planète encore plus dangereuse. Les survivants l’humanité sont terrés dans des bunkers isolés les uns des autres. Votre job est d’assurer une certaine continuité à la civilisation en faisant fi du danger. Ainsi, vous incarnez un super-postier doté d’exosquelette capable de vous aider à transporter des tonnes de matériel à travers les décors les plus accidentés. Vous pourrez même livrer de vrais plis et non pas seulement mettre un avis de passage…

Ce qui ressemble à une piètre excuse de scénario est au final une expérience plus que réussie et surtout immersive. Nous sommes dans un monde ouvert absolument sublime, la PS4 crache ses poumons et cela se voit. Relativement facile à prendre en main et offrant un très large panel de missions, Death Stranding est à la fois atypique, original et saura même vous faire frissonner. Certes, il y a parfois beaucoup de cinématiques, des phases un peu trop capilotractées, mais la curiosité sera la plus forte et vous poussera à aller toujours plus loin.

Si vous aimez les cadres bien définis, si vous aimez les choses classiques, passez votre chemin pour les autres ne pas plonger dans ce titre est un pêché.

Scénario : 4/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 4,5/5

Avis : 4/5

PS4

Days Gone

Il n’y a pas à dire, l’apocalypse est une excellente excuse pour des jeux vidéo en Open-World. Cela garantit de l’aventure, de l’action et des décors très variés quand la terre n’a pas été atomisée à la sauce Fallout. Ici, petit plaisir supplémentaire, vous allez chevaucher une moto pour parcourir des États-Unis après une fatale pandémie.

Vous tentez de survivre dans l’immensité du territoire américain entre îlots de civilisation et de barbarie. Encore une fois, PlayStation propose un titre gigantesque et d’une beauté à couper le souffle, animé par un scénario très fouillé, mais ici beaucoup plus classique dans sa conception. Pourtant, ne boudons pas notre plaisir, car il offre une variété de missions et d’actions impressionnantes. Nous avons toujours autant plaisir à massacrer tout ce qui bouge, à éliminer le moindre ennemi à l’approche. Il sera pourtant parfois plus rentable et même plaisant de se lancer dans les phases d’infiltration.

Vous êtes un survivant et Sony nous le fait bien comprendre. Mais vous retrouverez un certain réconfort auprès de votre destrier à deux roues et en parcourant le pays. Pour apporter un petit peu plus de piment à votre aventure, vous n’aurez pas seulement des êtres humains comme ennemis. De gigantesques hordes de mutants seront là pour vous apprendre à maîtriser les bases de la fuite ou du massacre à grande échelle.

Nous avons là un titre d’une très grande qualité, très généreux en contenu, en durée de vie et notre seul regret encore une fois est un scénario très classique. Néanmoins, ne boudons pas notre plaisir, car incarner un Mad Max aussi atypique est un vrai plaisir. Surtout que comme souvent sur PlayStation le scénario est très finement ciselé et offre de nombreuses possibilités et même de l’émotion.

Scénario : 3/5

Technique : 4,5/5

Plaisir : 4/5

Avis : 3,5/5

PS4

