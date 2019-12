Tronsmart frappe encore une fois fort en présentant ses spunky Beats. Le marché du casque audio est bien garni. La branche de l’écouteur intra auriculaire buds n’est pas en reste. Les fabricants rivalisent d’ingéniosité et de nouveautés pour sortir des modèles de plus en plus performants. Le pari de proposer un produit à moins de 45 € ayant les caractéristiques des plus grands est lancé. Sera-t-il honoré ? Nous les avons testés.

Intra Tronsmart Spunky Beats

Présentation des Spunky Beats

Les Spunky Beats sont des écouteurs intra auriculaire Bluetooth de type buds. Ils sont compact, léger (3.7 g) et ressortent à peine de l’oreille une fois en place. La particularité de ces oreillettes est de pouvoir les utiliser en stéréo, mais également de les dissocier et obtenir deux modules indépendants. Les écouteurs sont fournis dans un écrin servant de réserve d’énergie et de recharge. Fait également remarquable, la fiche USB intégrée au boîtier permet une autonomie record de 24h et une recharge rapide permettant 1h d’autonomie pour 5 mn de charge. Sa classification de protection IP X5 permet une utilisation sportive sans contraintes. Notons également une tenue à l’oreille exemplaire permettant de courir sur du terrain accidenté sans ressentir de mouvement des écouteurs.

Connectivité et contrôle des Spunky Beats

L’oreillette gauche des Spunky Beats est la prioritaire. Une fois celle-ci connectée en Bluetooth 5.0, le module droit prend alors la connexion. Dans une utilisation séparée, il suffira de connecter nos émetteurs respectifs sur les noms séparés lors de la recherche d’association.

Nous trouvons également la technologie CVC 6.0 qui propose une réduction de bruit efficace. Celle-ci nous offre une sensation d’immersion profonde ainsi qu’un confort d’écoute lors des appels téléphoniques. Efficace également, la fonction de contrôle vocal permettant de donner des ordres à notre assistant préféré, Google ou Alexa.

Les contrôles de commandes se font sous forme de tapotements sur la surface sensible des Spunky Beats. Nous retrouverons par ailleurs les mêmes ordres que sur la plupart des buds. Un tap gauche ou droit pour décrocher, deux pour raccrocher. En écoute, même schéma. Une simple impulsion permettra de lancer ou mettre en pause une lecture. Tandis que le double tap commandera le morceau suivant.

Buds Spunky Beats

Et le son dans tout ça ?

Ces Écouteurs Spunky Beats nous ont bluffés. Le spectre audio est bien retranscrit. Les basses sont profondes et les aigus restent cristallins. La réduction des sons extérieurs donne une impression de cocon et de confort.

Lors des appels, la réduction de bruit offre ici aussi un confort d’écoute parfait. La voix de l’interlocuteur est claire et proche. Le micro intégré fait également bien son travail. Nous n’avons pas eu de retours négatifs lors des tests d’appel.

Alors ? Pari tenu ?

Même si personnellement mes préférences vont plutôt vers des casques intra auriculaire reliés pour la pratique sportive ou de loisir. J’ai été cependant conquis par la tenue et les performances sonores de ces Spunky Beats. Le rapport performances/ prix est bluffant.

Encore une fois Tronsmart nous a épatés avec ses Spunky Beats. Pour moins de 45 €, nous avons entre les mains un produit complet, IP X5, confortable et avec une qualité sonore frôlant le 10/10. Voici donc une idée de cadeau à mettre au pied du sapin pour faire ou se faire plaisir.