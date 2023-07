Test – Proscenic P12 : un aspirateur balai au rapport qualité prix imbattable

Depuis plusieurs années, les aspirateurs balais proposent une alternative crédible aux lourds aspirateurs traîneaux traditionnels. Le fabricant chinois Proscenic se fait une place dans ce marché en proposant des produits aux tarifs beaucoup moins élevés que le leader du marché Dyson. Proposé à moins de 200 euros, le Proscenic P12 est l’aspirateur balai le plus abouti de la marque.

Remplit-il tous les critères nécessaires à un bon aspirateur balai ? Pourrait-il vous convaincre ? Réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Proscenic P12

Avec ce P12, Proscenic a frappé un grand coup en proposant un excellent aspirateur balai sous la barre des 200 euros. Les accessoires fournis sont complets, l’aspiration est à la hauteur. Il ne souffre d’aucun défaut rédhibitoire : c’est pourquoi nous vous le recommandons sans hésiter.

Fiche technique

Autonomie 60 min Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 1.2 L Base De fixation au mur Serpillière Non Capacité bac eau 0 L Poids 1.95 kg Couleur Gris foncé Niveau de bruit 70 dB Prix 199 €

Unboxing du Proscenic P12

L’aspirateur arrive dans un carton compact et léger. Tous les accessoires nécessaires sont fournis. On y retrouve un socle pour l’accrocher au mur, une petite buse à poils rétractables, un long suceur, un guide de démarrage rapide et un filtre HEPA de rechange. On notera que la batterie est amovible. Le tube est télescopique – c’est peu fréquent – mais il semble robuste. La brosse multifonction motorisée vient compléter les accessoires. Celle-ci possède des LED vertes pour éclairer et mieux voir ce que l’on aspire : Proscenic nomme cette fonction Vertect.

Installation et Facilité d’utilisation du Proscenic P12

L’installation est des plus simple, l’appareil est fourni avec un socle de fixation à visser au mur pour le maintenir en position verticale. Cependant, ce n’est pas un socle de recharge.

Le Proscenic P12, bien qu’intégralement en plastique, est assemblé avec soin. Les plastiques sont de qualité et le tout ne devrait pas tomber en morceaux au moindre choc. Le poids du P12 reste faible : 1.56 kg sans tube. Même avec son tube et sa brosse motorisée, il est maniable et ne fatigue pas trop le poignet.

Il dispose d’un petit écran pour indiquer la charge, le niveau de puissance d’aspiration et le pourcentage de batterie. On démarre l’aspiration en appuyant sur la détente. Celle-ci ne s’arrête qu’à la suite d’une seconde pression. Contrairement à ce que proposent les concurrents, il n’est pas possible de passer à une aspiration discontinue, avec laquelle le moteur s’arrête dès que l’utilisateur lâche l’interrupteur.

Performance et Efficacité du Proscenic P12

Avec sa puissance d’aspiration allant jusqu’à 33 kPa, il est l’un des aspirateurs les plus puissants du marché. Le P12 a principalement été testé sur du carrelage, du parquet et du lino.

À l’utilisation, il possède quatre modes de puissances différents. Le premier, qui permet l’autonomie théorique d’une heure, est trop peu efficace : il ne servira quasiment jamais.

Le second mode, promettant une autonomie de 40 minutes avec une batterie pleine, pourra faire le travail, même si là encore, avec le tube et la brosse multifonctions, il faudra parfois s’y reprendre à deux fois pour aspirer des cheveux. Pour les surfaces plus compliquées comme des tapis, l’aspirateur aura vraiment du mal.

Le troisième niveau de puissance avec son autonomie de 25 minutes – plutôt 20 minutes avec la brosse motorisée – est vraiment convaincant. L’autonomie permet d’aspirer une maison entière et l’aspiration est suffisamment puissante pour ne rien laisser derrière lui. Le niveau sonore, bien qu’il soit élevé, reste acceptable. Pour les tapis ou les moquettes, c’est ce mode qu’il faudra privilégier.

Enfin, le mode boost et son autonomie de 13 minutes permet une aspiration extrêmement puissante et servira à désincruster des saletés sur un tapis de voiture par exemple. Malgré son niveau sonore, la puissance d’aspiration est impressionnante dans ce mode. Cependant, il est peu probable que les 13 minutes soient atteintes : on voit le pourcentage de la batterie fondre comme neige au soleil dans ce mode.

La recharge est lente, comptez environ quatre heures. La batterie est amovible, un très bon point : pratique si l’on souhaite davantage d’autonomie ou si celle-ci vient à faiblir.

Fonctionnalités supplémentaires

L’entretien du Proscenic P12 est facile. Il dispose d’un bac à poussière d’une capacité de 1.2 litre, soit l’une des plus grosses capacités du marché, la moyenne étant autour de 0.6 litre.

Le filtre est lavable et peut être réutilisé après séchage complet. Les pièces à l’intérieur du bac de vidange sont aussi aisément démontables et lavables à l’eau.

Proscenic a fait au plus simple pour proposer le prix le plus bas pour son P12 : il n’y a aucune application et l’aspirateur n’est pas connecté.

Autre fonction : Vertect. Ces six LED vertes intégrées à la brosse multifonction permettent de faire ressortir les ombres des poussières au sol. Très inspirée de la fonction Detect de Dyson, c’est une option qui n’est pas vraiment utile au quotidien.

Conclusion : Que vaut le Proscenic P12 ?

Avec son P12, Proscenic a réussi à proposer un aspirateur à un tarif maitrisé pour un produit de cette qualité. Les performances sont largement à la hauteur, l’aspirateur est bien fini et la batterie amovible est un vrai plus. Il s’impose comme le meilleur aspirateur balai du fabricant et se hisse à la hauteur de la concurrence.

Certes, on aurait aimé une plus grosse batterie, et la fonction Vertect aurait nécessité un peu plus de développement, mais Proscenic a dû faire des concessions, pour proposer un tarif aussi bas. Il coche toutes les cases d’un excellent aspirateur balai : il est léger, maniable et performant. Proposé à 199,99 euros, et parfois moins en promotion, le P12 est un excellent choix et nous vous le recommandons sans problème.

