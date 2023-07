Test – Razer Moray : Des écouteurs à destination des streamers et des gamers

Il est assez rare de voir ce type de produit dans le milieu du gaming, mais c’est bien des écouteurs que Razer nous présente aujourd’hui. Ces derniers, les Razer Moray, sont à destination des joueurs ou même encore des streamers. Pour ces raisons-là, un gros travail sur le confort à était fait par la marque singapourienne. Qu’est-ce que ça vaut lors d’une utilisation longue durée ? Réponse tout au long de cet article.

Unboxing

Dans le packaging de ces Razer Moray, nous retrouverons tout le nécessaire pour utiliser de manière optimale ces écouteurs. Premièrement, c’est une petite poche de transport que nous retrouvons, pratique pour streamer ou jouer depuis n’importe quel endroit. Ensuite, c’est un large choix d’embouts qui est présent. À noter qu’ici, nous avons différents types d’embouts, chacun disponible en différentes tailles. En effet, nous avons ici 6 embouts en silicone (S, M et L) ainsi que 6 autres en mousse en mémoire de formes (S, M et L également). Finalement, un petit mousqueton est aussi présent.

Design et confort

Ces écouteurs offrent un design qui dénote comparé à d’autres écouteurs intra-auriculaires. En effet, vous pourrez compter sur un gros travail ergonomique permettant de proposer un confort difficilement comparable. De plus, le maintien est par ailleurs bien supérieur à des écouteurs intra-auriculaires concurrent, notamment grâce à ce design bien particulier qui vient épouser la forme de l’oreille. En effet, les câbles (avec des connecteurs MMCX) sont en fil tressé et disposent d’une mémoire de forme pour allier confort et efficacité.

Qualité sonore & utilisation

La première chose à noter est que ces écouteurs Razer Moray ne disposent pas de réduction de bruit active. Cependant, un gros travail sur le design des écouteurs à était réalisé afin d’optimiser la réduction de bruit passive. De ce fait, Razer annonce blocage jusqu’à 36 décibels, une performance plutôt correcte pour une réduction de bruit seulement passive.

Côté technologie, vous pourrez noter la présence d’une certification THX. Avec de nombreuses optimisations supplémentaires, un gros travail à était fait dans le but d’améliorer au maximum la clarté des voix et également réduire les parasites tels que la distorsion. Pour rester dans les chiffres techniques, la réponse en fréquence est comprise entre 20 Hz et 24 kHz. De plus, vous pourrez compter sur l’utilisation de deux haut-parleurs distincts. Le premier sera utilisé pour les aiguës tandis que le second, dynamique, s’occupera de procurer des basses profondes.

Chose importante à noter, aucun micro n’est présent. En effet, à destination principale des streamers, il n’y avait pas de gros intérêt à venir y loger un micro. Cependant, vous pourrez toujours agrémenter votre setup avec, par exemple, le micro Razer Seiren V2 Pro qui offre une excellente qualité sonore dans un design tout en sobriété.

Conclusion

Il faut le dire, Razer à plus que bien réussi son pari. Le confort est incroyable, notamment grâce à l’utilisation d’un câble agréable au toucher ainsi qu’à de nombreux embouts différents. La qualité sonore est très bonne et vous pourrez rester plusieurs heures à les porter sans aucun soucis. La réduction de bruit ne sera jamais au niveau d’une réduction de bruit active. Cependant, il faut le dire : Razer à fait un beau travail sur cette réduction de bruit passive.

Parlons maintenant de chose qui fâche : le prix. En effet, vous vous en doutez, ces Razer Moray ne seront pas accessibles à petit prix. Il faudra donc compter 149.99€ sur Amazon. Un prix qui peut s’expliquer en partie par une finition impeccable ainsi qu’à des performances d’écoutes et de confort de haute voltige également. En tout les cas, c’est un achat à considérer si vous passez beaucoup de temps avec des écouteurs dans les oreilles.

