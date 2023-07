Comparatif : Roborock S8 vs Ecovacs Deebot T10, quel aspirateur robot choisir ?

L’achat d’un nouvel aspirateur-robot peut être un véritable casse-tête, surtout avec l’éventail de modèles avancés disponibles sur le marché actuel. Si vous êtes pris entre le Roborock S8 et l’Ecovacs Deebot T10, ne cherchez pas plus loin. Dans cet article comparatif détaillé, nous explorerons les fonctionnalités, les avantages et les inconvénients de ces deux aspirateurs-robots à la pointe de la technologie pour vous aider à faire le meilleur choix possible. Plongez avec nous dans ce débat de titans technologiques et découvrez quel aspirateur robot est le meilleur pour VOUS!

Performances d’aspiration et de nettoyage

LCDG_Test_Roborock_S8_Pack accessoires

Comparativement, les deux modèles présentent des performances d’aspiration impressionnantes. Le Roborock S8 montre tout de suite sa puissance avec sa double brosse très efficace qui lui permet de décoller les saletés des sols et tapis. De plus, son système d’évitement d’obstacles est assez précis, permettant ainsi de minimiser les risques d’endommagement du mobilier. Cependant, il faudra noter qu’il peine sur les tapis à poils longs, où il n’a réussi à collecter que les 3/4 des déchets lors de son passage en puissance normale.

D’un autre côté, l’Ecovacs Deebot T10 embarque une puissance d’aspiration de 3400 Pa et deux serpillières rotatives pour le lavage du sol, le rendant tout aussi efficace que son rival. Le T10 Turbo semble un peu plus polyvalent que le S8, réussissant à aspirer différents types de sols de manière très satisfaisante. Néanmoins, il faudra retirer les serpillières lorsqu’il s’agit d’aspirer sur un tapis.

En termes de lavage du sol, le Deebot T10 Turbo se distingue par son système OZMO Turbo 2.0 qui utilise deux serpillières rotatives pour un nettoyage plus intensif des sols durs. Cette fonctionnalité n’est pas présente dans le Roborock S8, bien que ce dernier propose une fonction de lavage avec une serpillière vibrante qui frotte le sol.

Application mobile et expérience utilisateur

Les modèles Roborock S8 et Ecovacs Deebot T10 ont tous deux une application mobile très bien conçue. L’application Roborock S8 offre une expérience utilisateur riche et personnalisable permettant de contrôler et de surveiller facilement les fonctions de l’aspirateur robot, on peut y définir des zones autorisées ou interdites, la programmation horaire, etc.

De son côté, l’application Ecovacs propose une cartographie très détaillée sur plusieurs niveaux de la maison. Elle offre néanmoins la particularité de laisser le choix des réglages sur chaque pièce, d’adapter la force d’aspiration et le niveau d’humidité des serpillières. De plus, elle dispose d’un assistant vocal pour le contrôle à distance.

Les deux applications sont intuitives et conviviales, donnant aux utilisateurs une grande flexibilité pour personnaliser et programmer leurs sessions de nettoyage.

Comparatif Roborock S8 vs Ecovacs Deebot T10 : Le PRIX

Quant au prix, le Roborock S8 est en vente à 699€ avec actuellement une réduction de 110€ sur Amazon, ce qui en fait une option assez abordable pour le niveau de performances et de fonctionnalités avancées qu’il offre. Il représente un excellent rapport qualité-prix.

À l’autre bout, le Deebot T10 Turbo est affiché à un prix plus élevé, soit 899€. Cependant, en prenant en compte ses fonctionnalités inédites, comme le système de lavage rotatif OZMO Turbo 2.0, sa station qui lave et sèche les serpillières pour vous, et la possibilité de le contrôler via l’assistant vocal, le T10 Turbo justifie largement son coût.

En bref, le Roborock S8 est plus adapté pour ceux qui cherchent un bon rapport qualité-prix alors que le Deebot T10 Turbo est conçu pour ceux qui souhaitent une expérience de nettoyage haut de gamme, avec un budget à la hauteur.

Produit disponible sur roborock S8 Aspirateur,Système de Brosse à Double Rouleau,Évitement Réactif des Obstacles en 3D,Aspiration 6000 Pa,Vibration Sonique de 3000/Min,Navigation LiDAR,Commande APP(Mise à Niveau S7,Blanc)

Voir l'offre 599,00 €

Retrouvez notre test complet du Roborock S8 ici.

Produit disponible sur ECOVACS DEEBOT T10 Turbo, Robot aspirateur Laveur, Plaque Nettoyage vibrante OZMO Turbo2.0, 3000Pa, détection d'obstacles IA (AIVI 3.0), cartographie 3D, Batterie 5200mAh, Assistant Vocal YIKO Blanc

Voir l'offre 946,99 €

Retrouvez notre test complet du Ecovacs Deebot T10 ici.

Que choisir entre le Roborock S8 et l’Ecovacs Deebot T10 ?

En prenant en compte toutes leurs fonctionnalités, le Roborock S8 et l’Ecovacs Deebot T10 sont deux robots aspirateurs incroyables qui rendent le nettoyage de la maison plus facile que jamais. Le choix entre ces deux n’est pas démuni de dilemmes. Si vous recherchez un bon rapport qualité-prix tout en bénéficiant de performances de nettoyage solides, jetez un oeil au Roborock S8. Sa double brosse efficace et son système d’évitement d’obstacles avancé proposent un nettoyage impeccable sans le moindre effort.

Si en revanche, votre priorité est un nettoyage de type haut de gamme, avec des fonctionnalités inédites comme un système de lavage des sols innovant et une interaction assistée par la voix, l’Ecovas Deebot T10 est fait pour vous. Malgré son prix plus élevé, il offre une expérience de nettoyage absolument unique, justifiant amplement son coût. Peu importe lequel vous choisissez, vous ne pouvez pas vous tromper avec ces deux magnifiques exemples de technologie d’aspirateurs-robots.

Pour vous aider dans votre choix final, nous espérons que ce comparatif entre le Roborock S8 et l’Ecovacs Deebot T10 vous a été utile ! N’hésitez pas à partager vos réflexions et vos expériences avec ces aspirateurs robots et à partager cet article avec d’autres personnes qui pourraient bénéficier de ces informations. Pour finir, quel que soit votre choix, ces deux aspirateurs robots ne manqueront pas d’ajouter une dimension de facilité et d’efficacité à votre routine de nettoyage !