Test – Robot aspirateur Proscenic X1 : le tout-en-un en toute simplicité

Proscenic est une marque assez peu connue sur le marché français. Elle propose des aspirateurs de différents types. Nous vous avions présenté l’aspirateur laveur F20, il y a quelques jours. Aujourd’hui, nous allons vous parler de l’aspirateur robot Proscenic X1. Cet appareil propose une solution 2 en 1, il s’agit d’un modèle aspirant et lavant. Grâce à sa station d’auto vidage de grande capacité, la marque annonce 30 jours d’aspiration sans intervention de la part de l’utilisateur. De quoi faire gagner du temps pour d’autres taches.

Notre avis en bref sur le Proscenic X1

Le Proscenic X1 offre de bonnes prestations d’aspiration et de lavage. La puissance d’aspiration de 3000 Pa et son module de nettoyage vibrant 3000 fois par minute font de cet aspirateur robot, un véritable allié pour l’entretien de votre domicile. Le tout associé à une station d’accueil servant à la fois de base de recharge et de vidange automatique. Vous pourrez laisser le Proscenic X1 vivre sa vie en toute autonomie.

Fiche technique

Autonomie 2h Aspiration sur tapis Oui Capacité bac poussière 2,5L Base De recharge et de vidage Serpillière Oui, vibrante 3000 fois par minute Capacité bac eau 0,5L Poids 4 kg Couleur Noir Prix PVC : 499€

Installation et Facilité d’utilisation du Proscenic X1

L’installation de l’appareil est très simple. La base est livrée en plusieurs morceaux. Le plateau se clippe au milieu et le bloc permettant la recharge électrique et le vidage du robot vient s’emboiter sur le plateau. Après cela, il vous suffira de mettre le sac dans la base et la relier avec le câble électrique et le tour est joué. Côté application, Proscenic propose une appli globale sur l’ensemble des produits de la marque. Elle est disponible sur Android et iPhone. Une fois installé, il vous suffit de connecter l’aspirateur au réseau Wi-Fi de votre domicile et l’appareil est prêt à l’emploi, une fois chargé.

Concernant l’utilisation, l’application est bien faite. Vous pouvez tout gérer depuis cette dernière.

Pour information, l’appareil est capable de gérer jusqu’à cinq étages. Il procède à une cartographie lors de sa première utilisation pour créer un plan de votre maison. Pour cela, le Proscenic X1 utilise une navigation assistée via un capteur laser PathPro. Grâce à cela, l’aspirateur optimise son itinéraire de nettoyage. Le Proscenic X1 utilise la cartographie mémorisée vous permettant de définir des zones spécifiques à nettoyer ou à éviter. Vous pouvez également définir des barrières virtuelles pour empêcher le robot d’accéder à certaines zones. Via l’application, vous pouvez choisir ce que doit faire l’appareil dans chaque pièce : Uniquement aspiration ou lavage ou bien les deux.

Lorsque la batterie est faible, l’appareil retourne automatiquement à sa base de chargement pour se recharger. Il peut ensuite reprendre son travail là où il s’était arrêté.

Pour résumer, l’application est réellement claire et complète. Et pour ceux qui ne souhaitent pas utiliser l’application, une télécommande est fournie avec le Proscenic X1.

Performance et Efficacité du Proscenic X1

Au niveau des performances, durant ce test, nous avons pu essayer l’aspirateur robot sur du carrelage et des tapis à poil court. Le Proscenic X1 offre une aspiration puissante qui permet de ramasser efficacement les poils d’animaux, les miettes et la poussière sur les sols durs et les tapis. Il est équipé d’une brosse qui aide à diriger la saleté vers la bouche d’aspiration pour une meilleure collecte. Le robot aspirateur est équipé d’un système de filtration haute efficacité qui capture les particules fines de poussière et les allergènes, améliorant ainsi la qualité de l’air intérieur.

Coté lavage, grâce à son réservoir d’eau intégré, le Proscenic X1 peut également effectuer un nettoyage humide en essuyant les sols durs. Vous pouvez ajuster le débit d’eau via l’application pour répondre à vos besoins spécifiques.

Bien que possédant une belle puissance d’aspiration, le robot peut mieux faire au niveau qualité de passage. Nous vous conseillons d’essayer de dégager le plus possible les objets pouvant obstruer le passage. Fait d’ailleurs étonnant, l’appareil commence directement son nettoyage en mode « S », il n’y a pas de passage des contours de la pièce en premier. La machine est d’ailleurs assez timide concernant les plinthes, elle applique une certaine distance avec ces dernières. Autre fait assez aléatoire, nous avons pu constater à plusieurs reprises des oublis de zone, notamment à côté de la base de recharge.

Par contre, l’aspirateur robot étant assez bas, il se glisse très facilement sous les meubles, ce qui est un vrai plus.

L’appareil possède une batterie de 3200 mAh, cela offre une bonne autonomie. En mode d’aspirant maximal, la machine tient environ une heure en moyenne. Vous pouvez presque doubler l’autonomie en mode moyen. Au niveau recharge, il faut compter approximativement trois heures pour une recharge complète.

Fonctionnalités supplémentaires

Le Proscenic X1 propose également le contrôle vocal, ainsi, vous pouvez déclencher un nettoyage via votre enceinte connectée. De notre côté, nous avons synchronisé le robot avec un environnement Alexa. Pour cela, il faut installer le skill Proscenic et le tour est joué.

Conclusion : Que vaut le Proscenic X1 ?

Cet aspirateur robot est globalement bon, mais il demeure perfectible. Il offre une finition soignée, une belle qualité d’aspiration et des performances de nettoyage humide correctes. Son application est certainement l’une des plus complètes et facile d’accès du marché. Mais ces petits couacs concernant des oublis de zone de nettoyage ternissent quelque peu le tableau. Cela dit, une simple mise à jour de l’appareil devrait combler cette lacune. Avec certains sites offrant régulièrement des promotions, cela permet d’obtenir un bon rapport qualité/prix.

