TEST – Proscenic M9, l’aspirateur robot laveur enfin abordable ?

Dans le monde des aspirateurs robots, on retrouve des marques de référence, mais surtout plusieurs types de robots. Les plus classiques sont les aspirateurs robots qui n’ont pas de base, et ne permettant pas le lavage du sol. L’échelon supérieur, c’est une tour qui permettra la vidange automatique du sac à poussière, puis la possibilité de laver le sol. Et c’est justement ce que fait le Proscenic M9, en vous permettant de laver le sol. Il possède aussi une base qui permettra le ramassage de poussière. Est-ce que cet aspirateur vaut le coup ? La réponse dans ce test.

Notre avis en bref sur le Proscenic M9

Avec un rapport qualité prix sur le papier très bon, ce Proscenic M9 est très intéressant. Il propose un certain standard vis-à-vis de son placement tarifaire, qu’il respecte très facilement. Le robot en lui-même est très satisfaisant, avec une qualité certaine pour l’aspiration, un peu moins pour le côté lavage. De plus, la facilité d’utilisation, que vous pourrez voir plus loin, est très convaincante. Le déballage du produit, et son installation, sont plutôt rapides et accessibles à n’importe qui.

Produit disponible sur proscenic M9 Aspirateur Robot, Robot Aspirateur Laveur avec Station d’Auto-vidange, Aspiration de 4500PA, Navigation de Lidar, Serpillière Rotative, Contrôle Facile par l'APP/Alexa/Google Home/IFTTT

Voir l'offre 549,00 €

Fiche technique

Autonomie 250 minutes Aspiration sur tapis Oui, mais pas de détection Capacité bac poussière 2,5L Base Vidage seulement Serpillière Oui, rotative Capacité bac eau Non renseigné Poids 3.85 kg Couleur Noir Prix 549€

Installation et Facilité d’utilisation du Proscenic M9

Le Proscenic M9 s’installe assez simplement. La première installation se fait avec un guide au sein de l’application de la marque. Il faut bien sûr connecter le produit au Wifi de votre logement. La connexion se fait via un point d’accès créé par l’aspirateur, et en rentrant le mot de passe de votre box sur l’application. C’est super rapide, cela prend cinq minutes à configurer tout au plus. Il est fortement recommandé de l’installer avant la première utilisation, bien qu’une télécommande soit fournie avec. Vous devrez donc connecter la base de l’aspirateur au courant, avec un câble qui aurait pu être plus long toutefois. L’aspirateur se déplacera la première fois jusqu’à sa base pour initier la connexion, et sera ensuite contrôlable via l’application.

Pour parler de la partie contrôle avec la télécommande, qui rentre dans cette facilité d’utilisation, cela peut s’avérer pratique. Normalement, pour le lancer, vous devez lancer l’application, puis sélectionner le mode… Mais une fois que vous avez défini un mode qui convient correctement à votre habitation, c’est beaucoup plus rapide de juste appuyer sur cette télécommande pour lancer l’appareil. Vous pouvez même utiliser cette télécommande pour déplacer votre aspirateur robot, là où vous le souhaitez. C’est assez gadget, parce que la détection de la pièce reste correcte, et il n’est donc pas nécessaire de le déplacer vous-même. Mais si vous souhaitez le dégager d’une zone sans le porter, cela peut servir très occasionnellement.

Performance et Efficacité du Proscenic M9

L’efficacité de ce Proscenic M9 est plutôt correcte dans l’ensemble. Les différentes surfaces que l’on peut retrouver chez soi, comme un parquet ou du carrelage, seront correctement nettoyées. L’aspiration étant assez forte (4 500 Pa), il n’y a vraiment pas de poussière qui reste après le passage. Toutefois, on notera une certaine difficulté à accéder à certains coins d’une pièce ou d’un meuble. Ces zones-là, propices à la poussière, ne sont pas ou peu nettoyées. De plus, avant le nettoyage d’une pièce ou d’une zone, c’est réellement mieux de retirer les différents éléments qui pourraient poser un problème.

Ce sont par exemples les jouets, les chaussures ou les chaussons, les vêtements qui pourraient être au sol… Ceux-ci sont très mal gérés par l’aspirateur robot, qui va parfois rouler dedans. Enfin, pour parler de l’autonomie de l’appareil, il faut tabler sur une à deux heures en fonction des paramétrages ou mode. Comme vous pouvez définir à la fois le mode aspiration ou serpillère, et la puissance d’aspiration ou de nettoyage, il faudra occasionnellement s’assurer que l’appareil soit complètement rechargé avant de le lancer. Il prendra environ 30 minute à nettoyer un appartement de 40 m², voire plus si vous activez la serpillère.

Par ailleurs, sur l’aspect serpillère, celle-ci se fait manuellement. Il faudra installer sur l’aspirateur robot deux serpillères rotatives et remplir le réservoir d’eau au sein de l’aspirateur. Pour le prix, c’est assez logique que la base ne permette pas le remplissage automatique bien sûr. Une fois que le mode serpillère sera prêt, vous pourrez juste le lancer, avec différents niveaux d’humidité. C’est pratique pour s’adapter aux différents sols, il ne faudra pas la même quantité entre un carrelage ou un parquet.

Fonctionnalités supplémentaires

L’aspirateur propose une cartographie des lieux où il passera dans votre foyer. Cela s’avère pratique pour notamment voir ce qu’il a réussi à nettoyer ou non. C’est d’ailleurs comme cela que l’on se rend compte qu’il a du mal à identifier les coins, et donc les nettoyer après. De plus, le Proscenic M9 est compatible Alexa et Google Home. Vous pouvez ainsi l’intégrer dans vos routines et vos applications habituelles de domotique. Ces différentes fonctionnalités viennent compléter l’efficacité et la polyvalence de l’aspirateur, et permette que le prix soit justifié. Nous parlions également de la télécommande, qui est une vraie plus-value pour pouvoir contrôler votre aspirateur robot rapidement. Gardez-la vraiment à portée de main, cela vous permettra de lancer un cycle juste avant de partir de chez vous par exemple.

Conclusion : Que vaut le Proscenic M9 ?

Le Proscenic M9 est donc proposé à un prix de 549 €, avec sa base incluse bien sûr. Sa double capacité de lavage, à savoir l’aspiration et le mode serpillère, sont des plus-values très intéressantes pour ce prix. De plus, la base vous permettra de ne pas vous préoccuper de la vidange de votre aspirateur, ce qui est profitable. Toutefois, certaines lacunes comme l’aspiration dans les coins ou zones légèrement moins accessibles peuvent déranger. Dans l’ensemble, l’aspirateur est bon, sans pour autant révolutionner le marché, ou être un compétiteur de choix. Avec différentes promotions proposée par la marque tout au long de l’année, vous pourrez ainsi obtenir un produit de qualité, à prix réduit !

Produit disponible sur proscenic M9 Aspirateur Robot, Robot Aspirateur Laveur avec Station d’Auto-vidange, Aspiration de 4500PA, Navigation de Lidar, Serpillière Rotative, Contrôle Facile par l'APP/Alexa/Google Home/IFTTT

Voir l'offre 549,00 €