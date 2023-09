Beko allie innovation et écologie pour une maison plus durable

En marge de l’édition 2023 de l’IFA, Beko, le géant de l’électroménager, a lancé un appel à l’action écologique. Grâce à la philosophie de l’effet domino positif, la marque incite la société à adhérer à une démarche durable. Avec des innovations technologiques dans le domaine du lave-linge, Beko entend faire de la durabilité sa ligne directrice.

Technologies innovantes signées Beko

Avec la hausse des prix de l’énergie en Europe, le coût des charges domestiques pèse lourdement sur le budget des ménages. Pour y remédier, Beko a mis au point EnergySpin, une technologie qui permet d’économiser jusqu’à 35% d’énergie. Cette solution repose sur des mouvements spécifiques du tambour pour assurer une dissolution efficace de la lessive dès le début du cycle, ce qui permet une baisse de la consommation énergétique.

De son côté, Grundig, filiale de Beko, a lancé le AI-Sense, un lave-linge intelligent. Basée sur l’intelligence artificielle, cette technologie permet de détecter le type de tissu, le niveau de saleté et le besoin de rinçage, afin d’optimiser la consommation de lessive, d’énergie et d’eau. Se révélant 10% plus économe que la limite de la classe énergétique A, le lave-linge AI-Sense nous offre tout un éventail de programmes personnalisés, pour ainsi s’adapter à nos besoins et exigences.

Engagements éco-responsables de Beko

La caractéristique principale de ces deux technologies, c’est leur contribution à la réduction de l’empreinte carbone. La technologie AI-Sense comporte environ 28% de matières recyclées, ce qui baisse son empreinte carbone de 32% par rapport à un modèle standard de lave-linge. Quant à EnergySpin, elle sera déployée sur une grande majorité des lave-linge de la marque en 2024, contribuant ainsi considérablement à une réduction de la consommation d’énergie.

Avec ces innovations, Beko se pose en acteur majeur de la transition énergétique dans le domaine de l’électroménager. La marque se veut inspirer des vies durables dans chaque foyer, selon les mots de son directeur marketing, Akın Garzanlı. Un engagement confirmé par le directeur commercial Ragıp Balcıoğlu qui souligne la nécessité de faire face à la crise du coût de la vie en fournissant des produits économes en énergie et abordables.

En conclusion, Beko intégre pleinement l’écologie dans son agenda stratégique et propose des solutions innovantes pour réduire l’empreinte énergétique de ses consommateurs. Et vous, qu’en pensez-vous ? N’hésitez pas à partager vos impressions en commentaire.