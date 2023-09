French Days 2023 : Dates, magasins, codes promo… on vous dit tout !

Envie de faire de bonnes affaires pour cette rentrée 2023 ? Si oui, alors il est grand temps de penser aux French Days ! Cette célébration française du shopping est un événement à ne pas manquer. Réservez dès maintenant les dates du 26 septembre au 2 octobre 2023 pour profiter des soldes sur sur une large gamme de produits, en particulier tech. Les French Days, aussi connus sous le nom de ‘Black Friday à la française’, sont une période durant laquelle un grand nombre de commerçants français proposent des réductions significatives sur une variété de produits. Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette édition automnale.

Les French Days, késako ?

Black Friday, Cyber Monday, Amazon Prime Day… vous avez déjà entendu parler de ces événements commerciaux ? Eh bien, les French Days, ou « jours français », s’inscrivent dans la même ligne de pensée. Il s’agit d’une opération nationale de soldes et promotions sur des produits technologiques.

Historiquement, les French Days ont débuté en 2018 à l’initiative de six grandes enseignes de l’e-commerce. Il s’agit de Cdiscount, Rue du Commerce, Showroomprive.com, Fnac-Darty, Boulanger et La Redoute.

Cet événement avait initialement pour objectif d’accroître leurs ventes au printemps. Les enseignes séduisaient les Français avec des bons plans sur l’informatique, les smartphones, l’ameublement et le prêt-à-porter. Néanmoins, cet événement commercial a ensuite été décliné pour la rentrée, entre la fin septembre et le début octobre, deux mois avant le Black Friday.

Que vous soyez à la recherche d’un nouveau smartphone, d’une tablette dernier cri, d’un ordinateur portable performant ou de gadgets de jeu innovants, les French Days sont l’occasion idéale pour vous de faire des économies tout en vous faisant plaisir. D’ailleurs, d’autres marques ont progressivement rejoint l’événement comme SFR, Conforama, Rakuten, Amazon France, MacWay, SFR, Samsung, Philips, Xiaomi, Bose ou encore Whirlpool.

A quand les French Days de cette année ?

La prochaine édition automnale des French Days se déroulera à partir du 26 septembre au 2 octobre 2023, soit une semaine de promo. Les premiers bons plans débarqueront le mardi 26 septembre dès 7h. Cela se poursuivra jusqu’au lundi 2 octobre à 23h59.

Vous pouvez profiter des codes promo des meilleurs magasins sur notre site et ne rater aucune bonne affaire ! En effet, étant donné que les French Days sont l’occasion parfaite pour faire plaisir et se faire plaisir, la réactivité est de mise pour shopper les bons produits au meilleur prix.

Outre les six enseignes à l’origine des French Days, cet événement commercial verra aussi la participation de plusieurs enseignes physiques et digitales exerçant en France. Pour le moment, on sait que les enseignes Bricomarché, Bricorama et BricoPrivé figureront parmi les participants. Les enseignes utiliseront l’intitulé commun : « les french days, les journées du pouvoir d’achat » pour montrer leur soutien à la consommation et au pouvoir d’achat des Français.

Quelques astuces pour profiter à fond de cet événement

Tout d’abord, assurez-vous de noter les dates de l’événement dans votre calendrier pour ne pas passer à côté. Ensuite, faites une liste de vos besoins et envies pour faciliter vos achats : cela vous aidera à cibler les produits qui vous intéressent le plus et à éviter les achats impulsifs. Pour ne manquer aucune offre, n’hésitez pas à vous inscrire aux newsletters de vos sites marchands préférés, à suivre leurs réseaux sociaux et à télécharger leurs applications mobiles.

Les French Days sont l’occasion de vous offrir un produit tech d’ordinaire onéreux à un prix plus bas. Pour ne pas vous mettre en difficulté financière, nous vous recommandons de fixer en avance un budget à consacrer à cet événement. Vous ne devrez pas céder à la tentation de dépasser ce budget.

L’idéal serait de vous consacrer sur les articles que vous prévoyiez déjà d’acheter, même hors promotion. Restez également vigilant et veillez à bien comparer les différentes offres des sites e-commerce pour trouver le meilleur prix.

Sur notre site, vous avez l’avantage de pouvoir suivre en direct les codes promotionnels offerts par les marques sur certains produits. Outre les codes promo des meilleurs magasins, nous vous affichons aussi les nouveaux code promo et les réductions, sans oublier les codes promo qui touchent à leur fin. De quoi ne manquer aucune pépite ! Et ceci juste ici sur notre site !