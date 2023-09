Test – VANTRUE Nexus 5 : La dashcam qui redéfinit la sécurité routière 

La sécurité routière est une préoccupation majeure pour tous les conducteurs. Pour répondre à cette demande croissante, VANTRUE a introduit la Dashcam Nexus 5, un outil de surveillance automobile avancé qui promet de sécuriser votre expérience de conduite. Cette caméra sophistiquée s’accompagne d’une panoplie de fonctionnalités conçues pour capturer des vidéos de haute qualité et offrir une tranquillité d’esprit aux conducteurs. Dans cet article, nous découvrirons de quoi est capable la VANTRUE Nexus 5.

Unboxing et Design Ergonomique

Le premier contact avec la VANTRUE Nexus 5 donne une impression de qualité. L’emballage soigné révèle une dashcam au design élégant et épuré.

Son boîtier lui confère une apparence solide et dévoile un bloc caméra amovible. En effet, ce dernier peut se retirer pour éviter d’attirer l’attention. Son maintien se fait par un connecteur aimanté qui assure également son alimentation.

L’écran tactile LCD IPS de 3’19 pouces est parfaitement intégré dans le bloc. Il offre ainsi une navigation intuitive. Les boutons de commande sont judicieusement disposés, Cela permet une utilisation aisée.

A noter que la Nexus 5 dispose sur son module principal d’un capteur arrière qui permet de filmer en même temps l’habitacle.

Le tout est complété par un module arrière qui lui va donc filmer toute la partie arrière du véhicule mais également l’habitacle. Ce dernier se branche sur le module principal en USB-C

De nombreux accessoires sont inclus, tels que les supports adhésifs, l’alimentation via une prise allume-cigare, un câble USB pour brancher la caméra sur un PC, des films électrostatiques et des stickers (pas très discrets !). Également, on trouve un outil pour passer les câbles facilitant ainsi son installation.

A noter que la carte micro SD n’est pas dans le packaging.

Caractéristiques techniques et fonctionnalités

La VANTRUE Nexus 5 dispose d’un capteur d’image qui capture des vidéos Full HD 1080p, même dans des conditions de faible luminosité. Parmi ses caractéristiques clés :

Résolution vidéo : 1944p + 3x 1080p à 30 images par seconde.

Objectif grand-angle de 160 degrés pour une vue complète de la route.

Contrôle vocal (en Anglais).

Détection des collisions.

Mode parking.

Connexion Wi-Fi pour visualiser et télécharger les enregistrements sur votre téléphone.

Installation de la Nexus 5 dans la voiture

L’installation de la VANTRUE Nexus 5 reste assez simple. L’étape la plus longue réside dans le passage des câbles d’alimentation. Ces derniers sont suffisamment longs pour être dissimulés le long du pare-brise et des garnitures. Cela peut s’avérer fastidieux en fonction du niveau de finition et de discrétion que l’on veut obtenir. Le support adhésif robuste se fixe solidement au pare-brise, et son design s’intègre discrètement dans l’habitacle. Cependant, il convient de noter qu’il est nécessaire de faire des tests au préalable pour positionner la dashcam afin de ne pas la mettre dans le champ de vision.

L’activation de la surveillance de stationnement nécessite une connexion à une source d’alimentation constante, ce qui peut être un inconvénient pour certains utilisateurs. En effet, cela ne fonctionnera pas avec une alimentation par prise allume cigare qui se coupe à l’extinction du moteur. Pour activer cette fonction, il est donc nécessaire de passer par une batterie externe ou par un kit de connexion sur la boite à fusible.

Performances de la Dashcam Nexus 5

Sur la route, la VANTRUE Nexus 5 impressionne par la netteté et la clarté de ses enregistrements vidéo. Le capteur d’image de haute qualité garantit que chaque détail est capturé avec précision, même lorsque la lumière est faible. L’objectif grand-angle de 160 degrés offre une vision panoramique de la route, minimisant les angles morts.

Les dashcams disposent aussi de LEDs à vision nocturne IR permettant d’obtenir une image claire, même la nuit. La Nexus 5 dispose d’un accéléromètre. Celui-ci sert à détecter les chocs et autres vibrations. Lorsque l’accéléromètre détecte quelque chose, l’enregistrement de la dashcam s’effectue en mode verrouillé. L’enregistrement est alors disponible dans un dossier spécifique sur la carte micro SD. Également il est accessible via l’application sur le smartphone. Cela permet de retrouver plus facilement ces enregistrements spécifiques plutôt que de devoir fouiller dans le dossier commun des enregistrements en continu. De plus, le fait que les fichiers soient verrouillés empêche qu’ils ne soient écrasés par erreur.

Wifi, GPS et application

Avec son GPS intégré, la dashcam enregistre l’itinéraire et la vitesse. Également, la Nexus 5 dispose d’une connexion Wifi 5 GHz. Cela permet de télécharger les vidéos plus facilement via l’application et ce sans avoir à retirer la carte micro SD. Vantrue propose donc une application dédiée. Avec cette application, on peut configurer la Nexus 5, visualiser les trajets et les vidéos. Tout un tas de paramètres sont accessibles via cette application.

Produit disponible sur VANTRUE N5 4-Canaux Dashcam 2.7K+3x1080P HDR, STARVIS 2 Sensor 360 degrés Camera Voiture Avant Arriere, 5GHz WiFi GPS Caméra Embarquée Infrarouge, Commande Vocale 24h. Mode Parking Tampon, Max 512G

Voir l'offre 299,49 €

Conclusion

En somme, la VANTRUE Nexus 5 se distingue comme une dashcam complète. Son design élégant, ses caractéristiques avancées et ses performances exceptionnelles en font un compagnon de conduite fiable. Si l’installation et le positionnement peuvent s’avérer fastidieux, les avantages en matière de sécurité et de surveillance l’emportent largement. Pour les conducteurs soucieux de leur sécurité et en quête d’une solution de surveillance automobile de haute qualité, la VANTRUE Nexus 5 se révèle être un choix judicieux.