Test – Asus Zenfone 10 : le smartphone petit format toujours au top

En 2021, Asus se lance dans le marché des smartphones compacts avec son Zenfone 8 puis se renouvelle avec le Zenfone 9 l’année dernière, toujours dans la même philosophie. Pour cette troisième itération de smartphones petit format, le constructeur taïwanais ne change pas sa formule. Le hardware est remis au goût du jour avec l’apparition du Snapdragon 8 Gen 2, tandis que la partie photo a fait un bond en avant.

Le Zenfone 10 est-il encore le meilleur smartphone compact du marché ? Réponse dans ce test.

Asus Zenfone 10 : déballage et présentation

Avec son Zenfone 10, Asus vient rafraichir son smartphone phare, l’excellent Zenfone 9 que nous avions testé l’année dernière. Cette année, le téléphone évolue peu : il ne s’agit que d’une mise à jour : bon nombre de ses composants n’évoluent pas, à l’instar du châssis qui reste identique. Le Zenfone 10 est étanche selon la norme IP68.

La boite du smartphone est entièrement recyclable. On y retrouve un câble USB C vers USB C, un bloc chargeur QuickCharge 4.0 30W et des petits livrets pour une première prise en main. Asus fournit également une coque de protection en plastique dur.

Un design soigné et une prise en main agréable

Si le Zenfone 10 se distingue en tout premier lieu par sa taille, son dos en mousse est plutôt atypique. Le toucher est très agréable. Grâce à son format minitaure et son dos antidérapant, il sera tout à fait possible de l’utiliser à une main, sans coque et sans risque de l’échapper.

Au dos toujours, on ne pourra pas manquer les deux énormes modules photo. On retrouvera un logo, l’inscription Asus Zenfone et deux petits triangles rouges entourant les modules photo. Ces diverses inscriptions seront davantage visibles selon les coloris. Avec notre coloris Midnight Black, cela reste très discret. À l’avant, on retrouve toujours un écran de 5,9 pouces, poinçonné dans le coin supérieur gauche.

Le Zenfone 10 fait partie des smartphones les plus légers du marché avec 172 g. Ses dimensions (146,5 x 68,1 x 9,4 mm) sont similaires à un Pixel 7a ou à un iPhone 13 mini. La prise en main est très agréable. Le téléphone redevient un objet léger, utilisable à une main, qui ne gène pas dans la poche.

On notera toutefois la disposition des boutons d’alimentation et volume assez étrange : tandis que la tranche gauche reste vide, le bouton d’alimentation est placé au milieu de la tranche droite, en dessous des boutons de volume. Pour un smartphone de petite taille, cela oblige régulièrement à effectuer une petite gymnastique du pouce pour redescendre un peu et atteindre le bouton d’alimentation. C’est assez agaçant, d’autant plus que le capteur d’empreinte digitale prend place dans ce bouton.

En bas, on retrouve l’emplacement double-SIM ainsi qu’un haut-parleur et le port USB-C, tandis que l’arête supérieure embarque une prise mini-jack 3,5 mm, une excellente nouvelle pour les fans de casques filaires.

Écran : petit mais performant

L’écran de l’Asus Zenfone 10 fait partie d’un de ses points forts. Son écran AMOLED FHD+ (2400 x 1080 pixels) permet un affichage de qualité. Il possède les standards de ce que l’on attend d’un smartphone haut de gamme. Les bordures sont fines et identiques sur les quatre côtés. Un très bon point, puisque l’année dernière le Zenfone 9 avait encore un « menton ».

L’écran peut monter jusqu’à un taux de rafraichissement de 144 Hz. Dans les faits, les 144 Hz ne pourront s’atteindre que dans les jeux mobiles avec le Game Genie. Pour l’utilisation quotidienne, les 120 Hz seront largement suffisants. Dans les réglages, Asus propose un mode automatique, un mode 120 Hz, un mode 90 Hz et un mode 60 Hz pour économiser de la batterie. La luminosité maximale, annoncée à 1100 nits, permet une utilisation sans problème en extérieur.

Performances : la surpuissance du Snapdragon 8 Gen 2

Côté logiciel, l’interface maison ZenUI, basée sur Android 13, propose une expérience proche d’Android Stock, que l’on peut retrouver sur les smartphones Pixel. Les animations sont fluides, aucun bug n’est à déplorer. Quelques petits ajouts sont les bienvenus, notamment pour la gestion de la batterie ou la possibilité d’assigner des fonctions au bouton d’alimentation.

Côté performances, le petit smartphone cache bien son jeu. En effet, on retrouve à l’intérieur de ce Zenfone 10 le nec plus ultra de chez Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, doté de huit cœurs cadencés à 3,2 GHz. Couplé à sa puce graphique Adreno 740, il équipe tous les smartphones Android haut de gamme depuis le début de l’année 2023.

Le Zenfone 10 n’aura aucun problème au quotidien, même sur les jeux gourmands. On notera quelques montées en température lorsqu’on le sollicite beaucoup, mais rien de grave.

En ce qui concerne la mémoire, on pourra choisir jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et un stockage UFS 4.0 jusqu’à 512 Go. Pour la connectivité, le Zenfone 10 est compatible 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3 et NFC.

Une partie photo correcte

La partie photo de l’Asus Zenfone 10 repose sur un double capteur photo arrière, dont voici la configuration :

Capteur principal de 50 mégapixels Sony IMX766

Ultra grand-angle de 13 mégapixels, FOV de 120°

Contrairement à la concurrence, le Zenfone 10 ne possède aucun capteur doté d’un zoom optique. À ce niveau de gamme, c’est plutôt regrettable. De jour et dans de bonnes conditions lumineuses, l’Asus Zenfone 10 s’en sort bien. C’est un bon photophone, mais sans plus : ses concurrents (iPhone 14, Pixel 7, Samsung S23) seront meilleurs.

Mode grand angle Mode ultra grand angle

Le Zenfone 10 a parfois du mal à gérer les hautes lumières, les contre-jours. La vitesse de l’autofocus, que nous avions reprochée au Zenfone 9 de l’année dernière, a été corrigée. De nuit, la qualité se dégrade fortement. Le capteur selfie de 32 mégapixels offre des résultats convaincants.

Mode portrait

Pour la partie vidéo, le stabilisateur hybride 6 axes 2.0 de deuxième génération de la caméra grand angle permet de réaliser des vidéos sans tremblement, même lorsque l’appareil est en mouvement.

Batterie, autonomie et recharge de l’Asus Zenfone 10

Les smartphones compacts sont souvent peu endurants, en raison de leur châssis plus petit qui laisse moins de place pour la batterie. Cependant, Asus a relevé ce défi technologique avec succès dans son Zenfone 10, se basant sur les bons résultats du Zenfone 9 en la matière.

Ce smartphone offre une autonomie tout à fait convenable grâce à sa batterie de 4300 mAh et à la gestion énergétique efficace du processeur Snapdragon 8 Gen 2. Ainsi, le Zenfone 10 pourra facilement tenir une journée complète sans problème.

De plus, le Zenfone 10 est équipé de la QuickCharge 30 W, ce qui permet de le recharger entièrement en un peu plus d’une heure. Il est également compatible avec la charge sans fil jusqu’à 15 W, conforme à la norme QI.

Conclusion : l’Asus Zenfone 10 est-il toujours le meilleur smartphone compact ?

Dans un marché de niche que sont les smartphones compacts, Asus réussit à tirer son épingle du jeu. Les standards des smartphones haut de gamme sont respectés avec son processeur Snapdragon 8 Gen 2, son très bon écran OLED et ses finitions exemplaires. Le Zenfone 10 répond à un besoin auquel tous les constructeurs ne répondent pas et c’est ici qu’Asus réussit à se démarquer, tout en conservant un prix correct.

Certes, le Zenfone 10 ne conviendra pas à tout le monde. Cependant, pour ceux qui cherchent un smartphone petit format, c’est tout simplement le meilleur sur le marché.

Disponible en coloris Aurora Green, Midnight Black, Comet White, Eclipse Red, Starry Blue, le Zenfone 10 sera lancé début août 2023 sur Amazon par exemple à un tarif débutant à 799 euros pour la version 8 Go / 128 Go, uniquement disponible en Midnight Black. Comptez 849 euros pour la version 8 Go / 256 Go et jusqu’à 929 euros pour la version 16 Go / 512 Go.