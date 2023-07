Comment choisir les manettes Joy Con Switch ?

Les Joy Con Switch sont des contrôleurs détachables utilisés sur les consoles Nintendo Switch. Ils sont composés de deux unités qui peuvent être utilisées séparément ou en même temps afin d’offrir aux joueurs une expérience de jeu agréable. Découvrez dans cet article l’essentiel à ce sujet.

Quels critères pour choisir ses Nintendo Joy Con Switch ?

Il existe plusieurs modèles de contrôleurs Joy Con Switch sur le marché. Cela offre ainsi plusieurs options aux acheteurs, et parfois, cette variété de choix peut perturber plus d’un. Il est dès lors important de prendre son temps avant de se lancer dans l’achat de ces petits gadgets, et d’analyser tous les paramètres pour ne pas regretter son choix. Voici quelques éléments essentiels à prendre en compte pour l’achat d’un bon Joy Con.

La couleur des Nintendo Joy Con

Les Joy-Con sont disponibles en plusieurs couleurs. Vous pouvez les trouver en gris, en rouge néon, en bleu néon, en jaune néon ou encore en rose néon. La disponibilité des couleurs dépend cependant de leur disponibilité en stock des magasins, tels qu’Amazon.

Ainsi, il est nécessaire de s’informer sur l’état de stockage, et de commander en avance l’objet de vos désirs, ou d’attendre que la couleur souhaitée soit de nouveau disponible. Dans tous les cas, il est important de choisir une couleur qui correspond à vos préférences personnelles et à votre style.

L’utilisation prévue

Il est aussi important de choisir ses Joy Con en fonction de l’utilisation que vous avez prévue pour ces derniers. Par exemple, si vous avez l’intention de jouer en mode portable, il est préférable d’opter pour des Joy-Con confortables et faciles à tenir.

En revanche, si vous jouez souvent en mode téléviseur ou avec des amis, vous pouvez envisager d’acheter des paires supplémentaires de Joy-Con. Cela vous permettra de jouer en mode multijoueurs local et ainsi, vous offrira une expérience de jeu agréable.

Les caractéristiques des Joy Con

Il faut savoir que les Joy-Con standard offrent des fonctionnalités de base, dont des vibrations HD, un accéléromètre, un gyroscope et une possibilité de capturer l’écran. Cependant, il existe des variétés de ces modèles de base, qui permettent d’améliorer les sensations pendant les jeux.

En effet, Nintendo propose aussi, outre les modèles de base, des Joy-Con avec des fonctionnalités spéciales. Vous pouvez ainsi trouver des Joy-Con avec une croix directionnelle améliorée qui favorise une meilleure précision de jeu. Vous pouvez ausse trouver des Joy-Con avec des boutons supplémentaires programmables pour renforcer votre style de jeu.

Le budget

Votre budget est aussi très important lorsqu’il s’agit de choisir un Joy Con. En effet, chaque modèle possède son prix. De manière générale, les Joy-Con standard sont plus abordables et sont accessibles à presque tous les joueurs. Cependant, les modèles spéciaux ou encore les éditions limitées peuvent être plus onéreux.

Ainsi, avant de vous lancer dans un achat, il est important que vous vous fixez un budget. C’est en fonction de ce dernier que vous pouvez choisir un modèle adéquat.

Quels sont les différents modèles de Joy Con Switch?

Il existe plusieurs couleurs et modèles de Joy Con que vous pouvez trouver sur le marché. Vous pouvez, par exemple, opter pour une seule couleur, ou choisir de combiner des couleurs pour rendre votre expérience de jeu plus fantastique.

Les modèles standard de Joy Con Switch sont, par exemple, disponibles en plusieurs coloris. Généralement, ce sont les modèles directement fournis avec la console, ou que vous pouvez acheter en remplacement du modèle d’origine.

Vous pouvez trouver, par cemple, des Joy Con gris, qui sont livrés directement avec votre console. Cependant, vous pouvez acheter d’autres Joy Con et combiner les couleurs, afin d’avoir plus de gaieté pendant vos jeux. En effet, outre les modèles standard, certains modèles spéciales ont également été produits pour plus de sensations.

Ainsi, vous pouvez trouver des combinaisons de couleurs, dont un Joy Con rouge néon et néon bleu, que vous pouvez trouver sur Amazon.

Vous pouvez aussi y trouver des Joy Con violet néon et orange néon, ou encore des modèles en rose pastel et jaune pastel. Si vous préférez acheter un seul Joy Con, Amazon peut vous fournir un modèle adapté à vos besoins. Mais vous pouvez trouver dans des magasins de types supermarchés, par exemple la nintendo switch leclerc ou tout autre magasin physique.

Vous pouvez aussi trouver des modèles spécials pour Pokémon, Animal Crossing, ou encore pour Splatoon. La différence de ces modèles spécifiques avec les modèles standard reste néanmoins une différence au niveau des couleurs utilisées, ainsi que des motifs dessinés sur les Joy Con.

Par ailleurs, il est important de noter que les Joy Con peuvent se vendre séparément et ainsi, vous évite d’acheter une paire, notamment si vous n’aviez initialement pas prévu de le faire.

Quelle Nintendo Switch choisir ?

De nombreuses versions de Switch sont mises en vente. Cependant, la dernière mise sur le marché ne signifie pas que c’est la plus adaptée à tout le monde. En effet, tout repose sur la manière dont vous allez jouer.

Ainsi, selon votre style de jeu, certains modèles peuvent être plus adéquats que d’autres. Par exemple, si vous avez une préférence pour les jeux en mode portable, il est conseillé d’opter pour une Switch Lite. Toutefois, bien que ce modèle soit plus économique, il n’offre pas une connexion à un téléviseur et surtout, ses manettes ne sont pas détachables.

Si vous souhaitez jouer en mode portable, mais avec une possibilité de connexion avec un téléviseur, la Switch OLED est plus adapté. De plus, cette version possède une plus grande capacité de stockage, et par rapport à la version Lite, elle a une plus grande autonomie.

En plus de cela, la version OLED est compatible avec les manettes Joy Con de la génération Switch précédente. Aussi, elle prend en compte tous les jeux de la Nintendo Switch, tels que Animal Crossing, Zelda, ou encore Mario.

En ce qui concerne la version Lite, seuls les jeux compatibles avec le mode portable sont disponibles. Néanmoins, en utilisant des Joy Con, vous pouvez bénéficier des autres jeux de Switch.