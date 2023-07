Amazon Prime Gaming est un service d’abonnement offert aux membres d’Amazon Prime, qui offre un large éventail d’avantages et de récompenses liés au jeu vidéo. Lancé en 2016 sous le nom de Twitch Prime, le service a été rebaptisé Amazon Prime Gaming en 2020 pour mieux refléter son intégration avec l’écosystème d’Amazon. Découvrez ce qu’est Amazon Prime Gaming, ses avantages et son fonctionnement.

Pour accéder à Amazon Prime Gaming, il faudrait que vous soyez abonné à Amazon Prime dans un premier temps. Si ce n’est pas encore votre cas, voici ce que vous avez à faire. Devenez membre d’Amazon Prime. Rendez-vous sur le site d’Amazon et recherchez l’option d’abonnement à Amazon Prime. Suivez les instructions pour vous inscrire en fournissant les informations requises et en choisissant le plan d’abonnement qui vous convient.

Une fois que vous aurez enregistré vos données personnelles, connectez-vous à votre compte Amazon Prime en utilisant vos identifiants Amazon, c’est-à-dire adresse e-mail et mot de passe. À partir de ce moment, vous profiterez des avantages d’Amazon Prime Gaming sans frais supplémentaires. Vous y accèderez en recherchant « Amazon Prime Gaming » dans la barre de recherche du site Amazon.

Il existe aussi une autre option, si vous avez un compte Twitch. Vous pouvez le lier à votre abonnement Amazon Prime Gaming. Il suffira de suivre les instructions fournies sur la page pour associer vos comptes.

Des jeux gratuits et des récompenses

L’un des avantages les plus appréciés d’Amazon Prime Gaming est l’accès à une sélection mensuelle de jeux gratuits. Chaque mois, les membres peuvent télécharger et conserver de manière permanente des jeux de qualité provenant de différents genres et plateformes. Cela permet aux joueurs de découvrir de nouveaux titres sans frais supplémentaires, élargissant ainsi leur bibliothèque de jeux. Que vous soyez fan de jeux d’action, de RPG, de jeux de sport ou de jeux indépendants, vous trouverez certainement des titres qui correspondent à vos préférences. Cette diversité garantit une expérience de jeu enrichissante et adaptée à tous les types de joueurs.

L’accès à des jeux gratuits grâce à Amazon Prime Gaming permet aux joueurs de réaliser d’importantes économies. Les jeux vidéo peuvent représenter un investissement financier significatif, mais avec cette offre, les membres peuvent télécharger et conserver des jeux sans frais supplémentaires. Cela permet aux joueurs d’explorer de nouveaux univers et de prendre des risques en essayant des jeux auxquels ils n’auraient peut-être pas pensé autrement. C’est une excellente occasion de découvrir des perles rares et des titres moins connus qui pourraient devenir de véritables coups de cœur.

Amazon Prime Gaming offre également des récompenses en jeu exclusives pour de nombreux jeux populaires. En liant votre compte de jeu à votre compte Amazon Prime Gaming, vous pouvez débloquer des récompenses spéciales telles que des skins, des objets cosmétiques, des bonus en jeu et bien plus encore. Ces récompenses permettent aux joueurs de personnaliser leurs personnages et d’améliorer leur expérience de jeu, ajoutant une touche unique à leur gameplay.

Des offres spéciales pour les abonnés

Amazon Prime Gaming propose régulièrement des offres spéciales et des remises exclusives sur les jeux vidéo. Les membres bénéficient de réductions sur l’achat de jeux récents, de précommandes et d’extensions. Économies assurées et un large choix de collections de jeux pour tous les abonnés.

Les membres d’Amazon Prime Gaming ont souvent accès à des démos et à des versions bêta de jeux avant leur sortie officielle. Grâce à cet avantage les abonnées découvriront en avant-première de nouveaux titres, exploreront les fonctionnalités et contribueront à l’amélioration du jeu en fournissant des commentaires aux développeurs.

Enfin, Amazon Prime Gaming propose également du contenu exclusif, notamment des packs de jeu, des lootings et des événements spéciaux. Les membres peuvent participer à des événements en jeu uniques, tels que des tournois, des défis et des compétitions. Ils auront ainsi la possibilité de remporter des prix et de se mesurer à d’autres joueurs passionnés.

Un acteur essentiel dans la promotion des jeux

Amazon Prime Gaming a connu un impact significatif sur l’industrie du jeu depuis son lancement. En offrant des avantages exclusifs aux membres d’Amazon Prime, ce service a redéfini l’expérience des joueurs et a influencé la manière dont les jeux sont consommés et promus. Grâce à son vaste réseau et à ses avantages exclusifs, le service a offert une plateforme précieuse pour mettre en avant ces créateurs de jeux talentueux. En proposant des jeux gratuits chaque mois, le service permet à des titres moins connus d’atteindre un public plus large.

Cela a permis à de nombreux développeurs indépendants de gagner en reconnaissance et de toucher de nouveaux joueurs qui seraient peut-être passés à côté de leurs jeux autrement. De plus, ces développeurs reçoivent une compensation financière de la part d’Amazon. En d’autres termes, ils génèrent des revenus tout en continuant à créer des expériences de jeu uniques, sans avoir à s’appuyer uniquement sur les ventes directes. Ce soutien financier est crucial pour aider les développeurs indépendants à continuer à innover et à produire des jeux de haute qualité.

Un accès à une communauté de joueurs engagés

Amazon Prime Gaming offre aux développeurs indépendants et émergents un accès direct à une communauté de joueurs engagés. Les membres d’Amazon Prime sont souvent des joueurs passionnés, curieux de découvrir de nouveaux jeux et de soutenir des créateurs de jeux prometteurs. Grâce à leurs impressions, les développeurs indépendants reçoivent des commentaires précieux, des critiques constructives et des retours d’expérience qui les aideront à améliorer leurs jeux et à mieux comprendre les attentes des joueurs.

Grâce à des fonctionnalités telles que les forums de discussion, les commentaires et les évaluations, les développeurs ont la possibilité d’interagir avec les joueurs, de répondre à leurs questions, de recueillir des retours d’expérience et d’établir une relation directe avec leur public. Cette interaction directe favorise un sentiment de communauté et renforce l’engagement des joueurs envers les jeux et les développeurs.

Cette question est sans doute celle que les abonnés attendent le plus. Rendez-vous sur la page officielle de Prime Gaming à l’adresse suivante : gaming.amazon.com. Une fois connecté, explorez la bibliothèque de jeux gratuits disponibles. Vous pouvez les trouver sous la section « Jeux gratuits avec Prime ». Parcourez les différentes offres de jeux disponibles et recherchez celui que vous souhaitez récupérer. Lorsque vous avez trouvé le jeu que vous souhaitez récupérer, cliquez sur le bouton « Récupérer ». Cela vous redirigera vers la page du jeu où vous pourrez trouver des informations supplémentaires sur le jeu et les instructions spécifiques pour le récupérer.

Chaque jeu peut avoir ses propres instructions de récupération. C’est pourquoi il importe de suivre attentivement les instructions fournies sur la page du jeu. Parfois, on vous demandera de lier votre compte de jeu à votre compte Amazon Prime, d’installer un logiciel ou un client de jeu spécifique, ou d’utiliser un code de jeu fourni. Rien de compliqué, si vous avez suivi les instructions de récupération. Enfin, assurez-vous de consulter les détails spécifiques fournis avec le jeu pour savoir comment l’installer et y accéder.

Pour lier votre compte de jeu à votre compte Amazon Prime, suivez les étapes générales ci-dessous.

Accédez à la page Prime Gaming puis recherchez l’option ou l’onglet qui vous permet de lier votre compte de jeu à votre compte Amazon Prime. Cette option peut varier en fonction de la plateforme de jeu spécifique que vous utilisez (par exemple, Steam, Xbox, PlayStation, etc.). Sélectionnez ensuite la plateforme de jeu que vous souhaitez lier à votre compte Amazon Prime.

Suivez les instructions spécifiques fournies pour lier votre compte de jeu à votre compte Amazon Prime. Cela peut impliquer d’entrer vos informations d’identification de compte de jeu, de confirmer des autorisations ou de suivre un processus de vérification. Lisez attentivement les autorisations requises et acceptez-les si vous êtes d’accord.

Amazon Prime Gaming offre une multitude d’avantages et de récompenses aux joueurs, leur permettant de profiter pleinement de leur passion pour les jeux vidéo dont des jeux gratuits avec des récompenses à la clé, en passant par les offres spéciales, les remises et promotions Amazon et l’accès anticipé aux démos, le service propose une expérience enrichissante et diversifiée pour les membres d’Amazon Prime. En tant que joueur, Amazon Prime Gaming est un véritable paradis qui vaut la peine d’être exploré et exploité pour maximiser le plaisir et les avantages liés au jeu vidéo.