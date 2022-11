PC Game Pass : 3 mois offerts en vous abonnant sur Twitch à des streamers

Twitch vient d’annoncer un nouveau partenariat, cette fois-ci avec Microsoft. En effet, la plateforme de streaming en direct permet de récupérer trois mois de PC Game Pass pour deux abonnements achetés ou offerts sur Twitch. L’offre est disponible du 3 novembre 15 heures au 11 novembre 21 heures.

Envie de s’essayer au PC Game Pass ? Bonne nouvelle, Microsoft propose désormais une belle offre en partenariat avec Twitch. Du 3 au 11 novembre 2022, il est en effet possible de recevoir trois mois d’abonnements en s’abonnant simplement à deux chaînes de la plateforme. L’offre fonctionne aussi en offrant deux abonnements Twitch.

La plateforme résume ainsi que les abonnements éligibles à l’offre sont les suivants :

Nouveaux abonnements mensuels (tous niveaux)

Abonnements de plusieurs mois (3 mois, 6 mois)

Abonnements offerts (tous niveaux pour n’importe quel nombre de mois)

Après avoir acheté ou offert deux abonnements, Twitch explique que vous recevrez un code dans votre boîte de réception des notifications Twitch, et disponible via la page inventaire des drops et récompenses. Il suffira ensuite de se rendre sur le site Xbox ; se connecter à son compte ; et renseigner le code reçu pour profiter des trois mois gratuits de PC Game Pass.

À noter, cette offre fonctionne uniquement pour les nouveaux membres Game Pass. Ainsi, Twitch explique que « les membres Game Pass existants ou passés ou les utilisateurs ayant déjà bénéficié d’un essai du Game Pass ne sont pas éligibles ».

