Xbox Series et Game Pass : augmentation de prix en vue pour 2023

Envie d’acheter une console Xbox Series X ou Series S ? De vous abonner au service Xbox Game Pass ? Ne tardez pas trop, car les prix vont augmenter. Microsoft vient en effet d’annoncer que la tarification actuelle ne pourra pas être tenue éternellement. Ces changements devraient entrer en vigueur après les fêtes de fin d’année, donc en 2023.

Suite à l’annonce des résultats financiers de Microsoft, Phil Spencer est venu apporter quelques informations concernant le prix des produits et services de Xbox dans un entretien accordé au Wall Street Journal.

Le PDG de Microsoft Gaming a enffet annonce que les prix allaient augmenter dans un avenir proche : « Nous avons maintenu le prix de notre console, nous avons maintenu le prix des jeux… et de notre abonnement. Je ne pense pas que nous pourrons éternellement le faire. Je pense qu’à un moment donné, nous devrons augmenter les prix sur certaines choses… ».

Les prix des produits et services de la firme américaine devraient ainsi suivre l’évolution du marché et de l’inflation. Nous ne savons cependant pas précisément qui des consoles, des jeux vidéos et/ou des abonnements au Game Pass seront concernés. Phil Spencer ajoute ensuite : « Je pense qu’à un moment ou à un autre, nous devrons augmenter les prix de certains produits, mais à l’approche des fêtes de fin d’année, nous avons pensé qu’il était important de maintenir les prix ».

Microsoft compte donc conserver son placement tarifaire jusqu’à la fin de l’année, afin de conquérir (et pousser) les joueurs vers ses consoles, jeux et abonnements. Phil Spenser souligne ainsi : « Les consommateurs sont actuellement plus incertains qu’ils ne l’ont été depuis longtemps, et je veux que notre support de jeux vidéo soit quelque chose qu’ils trouvent attrayant ».

En 2023, la note devrait logiquement être plus salée. Reste maintenant à savoir comment Microsoft a décidé de revoir ses prix.

