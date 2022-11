iPhone : télécharger des applications hors de l’App Store va devenir possible

La législation évolue, et Apple va être de nouveau obligé de se mettre en conformité. L’entrée en vigueur du Digital Markets Act (DMA) en ce mardi 1er novembre compte en effet permettre aux utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’installer des applications hors de l’App Store. Cela devrait être possible dès la fin de l’année 2023.

Dans les détails, Gerard de Graaf, nouveau directeur du bureau européen de San Francisco, a expliqué dans un entretien avec le média Wired, que « si vous avez un iPhone, vous devriez pouvoir télécharger des apps pas seulement depuis l’App Store, mais aussi dans d’autres boutiques ou sur internet ».

Il n’est d’ailleurs plus l’heure de discuter avec les différentes parties. En effet, l’ambassadeur européen situé dans la Silicon Valley a déclaré : « Le message clé ici, c’est que les négociations sont terminées, nous sommes dans une situation de conformité [aux nouvelles règles] ».

Le Digital Markets Act (DMA) s’attaque aussi à d’autres sujets, comme la possibilité de recevoir des messages provenant d’applications de messageries différentes ; ou encore l’interdiction pour les entreprises de favoriser leurs propres applications ou services, comme par exemple les publicités Apple Music disponibles dans l’Application Musique.

Ces changements ne devraient cependant pas arriver de sitôt. En effet, l’Union européenne doit encore définir les différents « contrôleurs d’accès » concernés (une dizaine environ). Ils seront ensuite dévoilés au printemps 2023, avec surement Google, Apple et Amazon de présents. Six mois seront ensuite donnés à ces acteurs afin qu’ils se mettent en conformité du DMA. Ainsi, installer des applications hors de l’App Store devrait être possible dès la fin de l’année prochaine.

