Test – ASUS Zenbook 14 OLED UX3402 : un excellent ultrabook ?

Asus renouvelle sa gamme de Zenbook et revient en force avec le nouveau Zenbook 14. Avec de belles caractéristiques et un nouveau design, l’ultrabook d’Asus est toujours à la hauteur et s’affiche toujours comme un incontournable en la matière.

Caractéristiques du ASUS Zenbook 14 OLED UX3402

Le Zenbook revient avec des caractéristiques toujours intéressantes pour ce type d’ultrabook.

OS : Windows 11 ;

Écran : 14 pouces OLED 2880×1800 ;

Processeur : i7-1260P ;

GPU : Intel Iris Xe ;

Mémoire vive : 16 Go ;

Mémoire interne : 1 To ;

Wifi : 6E ;

Bluetooth : 5.2 ;

Dimensions : 313,6 x 16,9 mm ;

Poids : 1390 grammes.

Design et ergonomie du Zenbook 14 OLED

Le tout nouvel ASUS Zenbook 14 OLED apporte un nouveau design, à la fois sobre et moderne. Le revêtement bleu utilisé a tout de même tendance à conserver les traces de doigts. Un traitement permettant de lever ce point aurait été judicieux. En revanche, il est possible d’ouvrir l’ultrabook d’une seule main et ça, c’est vraiment appréciable.

Le système de charnière intégrée permet de lever légèrement l’écran une fois celui-ci déployé. Cela confère également un peu plus de confort au niveau de la frappe.

Concernant le clavier, la disposition est très rectiligne et les touches plates. La course est un peu longue, mais la frappe est confortable. À noter qu’il n’y a pas de pavé numérique, celui-ci est intégré dans le pavé tactile. Pour l’activer, il suffit d’appuyer sur l’icône du pavé tactile et la zone s’illumine. Le pavé est tactile et non mécanique. Le déplacement du curseur de la souris reste possible lors de l’affichage du pavé numérique ainsi que les clics de ce même pavé. On pourrait imaginer que les deux ne font pas bon ménage, ce n’est pas le cas, l’intégration est très bien réussie. En revanche, le clic du pavé est assez bruyant, un point sur lequel Asus doit travailler.

Au niveau connectique, sur le Zenbook 14 OLED on trouve sur le côté gauche un port USB A. Sur le côté droit il y a deux ports USB C compatibles Thunderbolt 4, une sortie vidéo HDMI 2.0, une prise casque/micro et un lecteur microSD. Pas de port RJ45, il faut passer par un adaptateur inclus dans le packaging ou utiliser le wifi.

Un superbe écran OLED

Le Zenbook 14 OLED dispose d’un écran OLED NanoEdge 550-nit 16:10 2,8K 90Hz étendu, certifié PANTONE et proposant un espace colorimétrique 100 % DCI-P3. Là encore, Asus frappe fort avec un écran de qualité qui peut être paramétré selon différents profils colorimétriques via l’application MyAsus. Cela permet, en complément du traditionnel réglage de luminosité, de l’adapter au goût de chacun. En effet, différents profils sont utilisables comme vif, normal, soin des yeux, selon différentes gammes de couleurs.

De plus, les images sont encore améliorées grâce à la certification DisplayHDR True Black 500 qui garantit des noirs profonds et à la certification TÜV Rheinland pour la protection oculaire.

L’écran du Zenbook 14 OLED affiche des images en haute définition, mais en 2880 x 1800 pixels. La fréquence de rafraîchissement maximale de l’écran est de 90 Hz.

À noter que la dalle est brillante, seul point noir. Si pour de la bureautique ce n’est pas trop gênant, pour regarder un film avec des noirs profonds, cela devient plus délicat.

Des belles performances

Malgré sa taille compacte d’à peine 16,9 mm d’épaisseur et 1,39 kg, le châssis entièrement en aluminium abrite le dernier processeur Intel Core de 12e génération, la carte graphique Intel Iris Xe et 16 Go de RAM. En complément, l’Asus Zenbook 14 OLED embarque Windows 11 et la suite MyAsus. Cette suite permet d’optimiser réglages et performances de l’ultrabook afin d’en disposer au mieux. Également, avec cette suite on peut régler l’actualisation des pixels, chose importante pour les écrans OLED.

Le Zenbook 14 OLED intègre donc le processeur Intel Core i7-1260P. Ce processeur, gravé en 10nm, intègre 4 cœurs performances et 8 cœurs à économie d’énergie. Globalement les performances sont au rendez-vous, tant en termes de puissance pure que peut délivrer le processeur, que de performances au niveau du transfert de données du SSD.

A contrario, avec sa puce graphique intégrée, Intel Iris Xe, il ne faut pas espérer en demander les performances d’un portable de gamer. Il n’est pas pour autant impossible de jouer avec, il faut simplement faire quelques concessions sur les qualités graphiques et la résolution.

Audio

Le Zenbook 14 OLED intègre une webcam HD 720p. Rien d’extraordinaire, juste suffisant pour des besoins bureautiques courants. À noter que la caméra est bien placée puisque située au-dessus de l’écran, l’angle est donc correct.

Le système audio est certifié Harman Kardon, avec un amplificateur intelligent pour un son spatial puissant selon Asus. Il s’agit là d’un système audio convenable pour un ultraportable qui ne se veut pas par définition une perle de l’audio. Il suffit parfaitement pour son usage du quotidien.

Zenbook 14 OLED, une autonomie très correcte

Le Zenbook 14 OLED est équipé d’une batterie à grande autonomie de 75 Wh. Cela lui permet de tenir une journée entière à travailler. Pour du streaming vidéo, un film de deux heures consomme environ 20% de batterie. Asus fournit un petit adaptateur d’une puissance de 65W. Ce dernier permet de redonner un coup de boost assez rapidement puisque l’on retrouve 60% de batterie en environ 50 minutes et une autonomie complète en environ 1h30.

Conclusion

Le Zenbook 14 OLED est un excellent ultrabook de par plusieurs points. Ses performances en font un excellent outil du quotidien. En effet, il se glissera facilement dans un sac ou une sacoche avec ses petites dimensions et son poids réduit. De plus, sa dalle est vraiment de très bonne qualité, il lui manque seulement un traitement antireflet. La connectique est également au rendez-vous ainsi que l’autonomie. Avec son nouveau design, le Zenbook 14 OLED est un très bon compagnon du quotidien.

