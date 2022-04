Test – Razer Pro Type Ultra : la Rolls des claviers de bureautique

Il faut le savoir, Razer ne fait pas seulement des produits destinés à une utilisation gaming. C’est le cas du test du jour avec le Pro Type Ultra. C’est un clavier destiné à une utilisation plutôt bureautique, parfait pour les journées en télé travail qui se démocratisent de nos jours. Confort, luxe et silence sont les adjectifs qui définissent le mieux ce magnifique clavier. Petit tour d’horizon durant ce test.

Unboxing & Design

Il n’y a pas grand-chose à dire sur la partie unboxing, tant les accessoires sont réduits au minimum. En effet nous retrouverons derrière le carton simplement le clavier, le repose-poignet ainsi que le câble USB-C. Ce dernier sera utile pour une utilisation câblée ou pour recharger le Pro Type Ultra.

Place désormais au design de ce magnifique clavier. Il arbore une très belle robe de couleur blanche, ce qui change radicalement du monde du gaming, et c’est plutôt plaisant. Sur la face arrière, nous retrouvons deux patins de taille différente pour optimiser le placement du clavier. La clé USB pour le fonctionnement 2.4Ghz est située également sur l’arrière du clavier. En parlant de connectivité, sur l’une des tranches, nous retrouvons le bouton de sélection entre une utilisation Bluetooth ou 2.4Ghz (via la clé USB).

Performances & Utilisation

Bon sang qu’il est plaisant d’utiliser un clavier mécanique plutôt silencieux. En effet, grâce à ses switchs maison Jaunes, le silence est de mise ! Le confort de frappe est présent et toutes les touches tombent bien sous la main. Le repose poignet et très confortable et est aimanté au clavier pour éviter qu’il se détache trop facilement. Les touches disposent d’un traitement résistant aux empreintes digitales et offrant un touché doux, très agréable. Point de profils avec des macros ici, pour rappel ce n’est pas un clavier gaming ici. Nous retrouvons les touches fonctions classiques avec en supplément la possibilité d’augmenter ou d’abaisser la luminosité (blanche seulement) du clavier.

Si j’ai un point noir à remonter, ce serait l’impossibilité de changer le fonctionnement des touches F1, F2 etc. En effet, par défaut, ces touches actionnent les actions spécifiques comme play/pause, musique suivante etc.. Si vous souhaitez, par exemple, renommez un dossier en utilisant le raccourci F2, vous devrez appuyez sur le bouton « fn », un peu à droite de la barre d’espace, puis sur F2 pour que cela fonctionne. Il n’y a malheureusement pas de possibilité de changer ce fonctionnement, même via le logiciel Razer Synapse.

Conclusion

Le Razer Pro Type Ultra est un très bon clavier offrant un feeling vraiment bon pour une utilisation bureautique. L’ayant utilisé durant des journées de télétravail, j’ai apprécié le silence de ses switchs mécanique et la réponse à chaque touche. Le repose-poignet est un réel atout pour qui passe ses journées à taper sur un clavier.

D’ores et déjà disponible à l’achat, vous pourrez le retrouver à un tarif d’environ 135€, sur Amazon par exemple. Bien entendu, il pourra également vous accompagner durant vos sessions gaming, il n’offrira tout simplement pas d’effet de LED poussé ou encore des revêtements ZQSD différents.

