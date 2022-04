Splatoon 3 arrive le 9 septembre 2022 sur Nintendo Switch

Peu à peu, Nintendo précise son calendrier de lancement pour 2022. En cette fin de semaine, la firme nippone est venue annoncer que Splatoon 3 arriverait le 9 septembre sur Nintendo Switch. En plus de cela, nous avons appris que le DLC Splatoon 2: Octo Expansion est maintenant disponible gratuitement via l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Plus que quelques mois avant Splatoon 3 sur Nintendo Switch

Les prochains jeux produits par les studios de Nintendo se précisent. Après le report de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 pour le printemps 2023 ou encore l’arrivée de Xenoblade Chronicles 3 le 29 juillet, nous venons d’apprendre que la Nintendo Switch profitera de Splatoon 3 dès le 9 septembre 2022. Une vidéo est d’ailleurs venue révéler cette information, mais aussi quelques détails sur le gameplay du jeu.

Dans les détails, cette nouvelle bande-annonce est venue dévoiler le mode Guerre de territoire. Ce dernier permettra aux joueurs de s’affronter en 4 contre 4 dans de nouveaux et anciens champs de bataille. L’objectif est une nouvelle fois de colorer la plus grande surface du terrain. Nous avons d’ailleurs eu l’occasion de voir le stage de la banlieue Balibot ou encore une nouvelle arme, le transperceur. Splatoon 3 proposera aussi une campagne solo inédite où vous incarnerez Numéro 3 ; ou encore un mode Salmon Run où les joueurs devront s’allier pour vaincre des vagues de Salmonoboss.

Avant l’arrivée de Splatoon 3, Nintendo a aussi déclaré que le DLC Octo Expansion de Splatoon 2 était maintenant disponible dans l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Les abonnés pourront ainsi télécharger l’extension directement depuis la page dédiée à cette dernière sur l’eShop de la Nintendo Switch. Bien évidemment, il faut avoir le jeu Splatoon 2 pour pouvoir jouer à ce DLC. Pour rappel, ce contenu additionnel plonge les joueurs dans une station de métro avec l’Octaling Numéro 8. Cette aventure comporte notamment 80 missions.