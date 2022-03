The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 repoussé au printemps 2023 sur Nintendo Switch

Mauvaise nouvelle pour les fans de Nintendo, The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 vient d’être repoussé au printemps 2023 sur Nintendo Switch. La suite du premier opus, lancé en 2017, était auparavant attendu pour fin 2022 sur la console hybride. La firme nippone est ainsi venue officialiser le report via une vidéo du producteur de la série Zelda, Eiji Aonuma. Il souligne notamment la grande variété d’ajouts faits dans ce nouveau titre, nécessitant ainsi une plus longue période de développement.

Report à 2023 pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 vient de refaire parler de lui. Cette suite au premier opus, toujours pas renommé, a en effet été repoussée au printemps 2023. L’information vient directement d’une vidéo publiée sur la chaîne YouTube de Nintendo.

Durant 1 minute et 30 secondes, le producteur de la série Zelda, Eiji Aonuma, a ainsi partagé une mise à jour précise concernant ce jeu vidéo. « Nous avons décidé de prolonger un peu notre développement et de modifier la sortie au printemps 2023 », a-t-il déclaré au sujet de The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 pour commencer. Il ajoute d’ailleurs qu’« afin de faire de l’expérience de ce jeu quelque chose de spécial, toute l’équipe de développement travaille assidûment sur ce jeu, alors veuillez patienter encore un peu ».

Cela ne s’arrête cependant pas à cette simple déclaration. Le producteur de la licence Zelda rappelle ainsi que « l’aventure ne se déroulera pas seulement au sol comme dans le jeu précédent, mais aussi dans les cieux au-dessus ». Eiji Aonuma précise ainsi que « le monde étendu va plus loin ». De plus, nous apprenons qu’« il y aura une variété encore plus grande de caractéristiques dont vous pourrez profiter, notamment de nouvelles rencontres et de nouveaux éléments de gameplay » dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2.

En résumé rapide, la suite de du jeu Nintendo Switch The Legend of Zelda : Breath of the Wild a besoin de plus de temps pour offrir un monde plus grand aux joueurs et se passant à présent aussi dans les cieux. Le gameplay aura lui aussi droit à des nouveautés de taille, que ce soit au niveau des mécaniques de gamleplay ou des évènements et rencontres ayant lieu sur la carte tout au long de votre aventure. Tous ces ajouts nécessitent ainsi plus de temps de développement.