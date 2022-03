Xiaomi annonce le Redmi Note 11 Pro+ 5G : place à la charge ultra rapide 120 W à prix abordable

Le mardi 29 mars 2022, Xiaomi est venu annoncer le lancement de deux nouveaux smartphones de la gamme Redmi Note 11. Le plus intéressant reste le Redmi Note 11 Pro+ 5G. En effet, ce modèle vient apporter la charge ultra rapide 120 W sur le secteur du milieu de gamme. En effet, le prix de départ de ce dernier débute à 369 dollars. Aucune date de lancement n’a pour le moment été précisée. Le Redmi Note 11S vient de son côté profiter d’une variante 5G avec quelques changements

La gamme Redmi Note 11 profite d’un modèle avec charge rapide 120 W

Cela fait maintenant quelque mois que Xiaomi propose de la charge rapide 120 W. Cette technologie de recharge ultra rapide a en effet été introduite en septembre 2021 avec le Xiaomi 11T Pro, puis sur le Xiaomi 12 Pro. Auparavant pour les haut de gamme, elle arrive maintenant sur un premier smartphone milieu de gamme : le Redmi Note 11 Pro+ 5G.

Pour commencer les présentations, sachez que ce smartphone profite d’une fiche technique quasi similaire au Redmi Note 11 Pro 5G lancé en France ce mardi 29 mars 2022. Nous retrouvons en effet un écran AMOLED de 6,7 pouces avec une définition FHD, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité de 1200 nits ; des haut-parleurs stéréo ; ou encore un module photo composé d’un capteur principal de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx.

Au niveau des différences, le Redmi Note 11 Pro+ 5G vient s’accommoder d’une puce plus puissante, la Mediatek Dimensity 920 ; de la possibilité de filmer en 4K à 30 images par seconde ; ainsi que d’une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge filaire ultra rapide 120 W. Côté performance, cette puissance de recharge permet de passer de 0 à 100 % d’autonomie en seulement 15 minutes.

Concernant la grille tarifaire, Xiaomi a uniquement partagé les prix en dollars des différentes configurations du Redmi Note 11 Pro+ 5G :

6 Go + 128 Go : 369 dollars, soit environ 333 euros hors taxes ;

8 Go + 128 Go : 399 dollars (≈ 360 € HT) ;

8 Go + 256 Go : 449 dollars (≈ 405 € HT).

Quoi de neuf avec le Redmi Note 11S 5G de Xiaomi ?

Malheureusement, le Redmi Note 11S 5G de Xiaomi n’est pas uniquement une version profitant d’un processeur apportant la 5G au modèle 11S précédemment annoncé. En effet, plusieurs changements sont de la partie. Pour commencer, l’Helio G96 du Redmi Note 11S a été remplacé par la puce 5G et plus puissante, la MediaTek Dimensity 810. Côté connectivité, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 et NFC sont toujours de la partie.

Le second changement est au niveau de l’écran, le smartphone dispose en effet d’une dalle plus grande de 6,6 pouces avec toujours un taux de rafraichissement de 90 Hz. Cela rend ainsi ce modèle plus grand, épais et lourd que le 11S. Pour finir, le Redmi Note 11S 5G de Xiaomi n’a droit qu’à un capteur photo principal de 50 Mpx, contre 108 Mpx pour le 11S 4G. Ce modèle est annoncé au prix de 249 dollars dans sa version 4/64 Go, 279 dollars en 4/128 Go et 299 dollars en 6/128 Go.