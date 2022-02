Redmi Note 11, Note 11 Pro et Note 11S : Xiaomi annonce le prix et la date de sortie des smartphones en France

En ce jeudi 17 février 2022, Xiaomi est venu tenir une conférence de présentation dédiée à l’arrivée en F rance de sa nouvelle génération de smartphones : les Redmi Note 11. À cette occasion, la marque chinoise a annoncé trois smartphones : le Redmi Note 11, le Note 11 Pro et le Note 11S. Découvrez dans notre article un récapitulatif de la fiche technique, du prix et de la date de sortie de ces appareils !

Redmi Note 11 et Note 11S, des smartphones 5G au rapport qualité/prix imbattable

Les Redmi Note 11 et Note 11S partagent beaucoup de points communs entre eux. Pour commencer, les smartphones disposent d’une dalle AMOLED de 6,43 pouces avec une définition Full HD+ ainsi qu’un taux de rafraichissement de 90 Hz. Pour les déverrouiller, un capteur d’empreintes digitales est placé sur le bouton d’alimentation. La batterie est de 5 000 mAh pour les deux modèles et profite d’une charge rapide 33 W. Pour finir sur les similitudes, ces Redmi ont droit à une version de MIUI 13 tournant sous Android 11, d’une puce NFC et d’un port jack 3,5 mm.

La différence se fait bien évidemment au niveau du côté des capteurs photo. Pour le Redmi Note 11, nous retrouvons à l’arrière un objectif principal de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 8 Mpx, d’un macro de 2 Mpx ainsi que d’un capteur de profondeur de 2 Mpx ; et à l’avant un capteur selfie de 13 Mpx. Les différences sur le Redmi Note 11S sont simples : un capteur principal de 108 Mpx et une caméra selfie de 16 Mpx.

La seconde disparité entre les deux modèles se trouve côté processeur et mémoire vive : une Snapdragon 680 (5G) avec 4 Go de RAM pour le Redmi Note 11 et une MediaTek Helio G96 (4G) avec 6 Go de RAM pour le Redmi Note 11S.

Redmi Note 11 Pro, de la 4G et une fiche technique béton avant une version 5G

Xiaomi a en suite présenté deux déclinaisons du Redmi Note 11 Pro : une 4G et une 5G. La seule différence entre ces modèles réside ainsi dans le processeur utilisé : un MediaTek Helio G96 (4G) et un Snapdragon 695 (5G).

Les smartphones profitent ensuite d’une fiche technique sensiblement similaire : un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition Full HD+, un taux de rafraichissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 700 nits ; une batterie de 5 000 mAh compatible avec la charge rapide 67 W ; ainsi qu’un module photo arrière avec caméra principale de 108 Mpx, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un macro de 2 Mpx (+ un capteur de profondeur de 2 Mpx pour le Redmi Note 11 Pro).

Prix et disponibilité des Redmi Note 11 de Xiaomi

Pour commencer, Xiaomi a annoncé que les Redmi Note 11 et Redmi Note 11S étaient d’ores et déjà disponibles en France. Le prix de départ pour la version standard est de 199,90 € en 4/64 Go et 249,90 € en 4/128 Go (réduction de 30 € sur ce tarif via cette ODR de lancement). Le Redmi Note 11S est quant à lui proposé au prix de 249,99 € en 6/64 Go et 279,90 en 6/128 Go.

Du côté du Redmi Note 11 Pro, la patience sera de mise. Le smartphone devrait arriver courant mars 2022. Les précommandes affichent un prix de 349,99 € pour la version 4/64 Go et de 379,90 € pour la variante 8/128 Go. La version 5G