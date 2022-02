Les Avantages et les Inconvénients des Prêts en Bitcoins

Les prêts en Bitcoins deviennent une tendance de plus en plus populaire dans le monde. De nombreux investisseurs souhaitent générer un revenu passif en investissant dans des prêts adossés à des Bitcoins. Plusieurs plateformes de prêt de Bitcoins permettent à ces investisseurs de tirer un revenu passif de leur capital.

L’engouement pour les crypto-monnaies a également incité les investisseurs à trouver des moyens de couvrir leur position actuelle et de profiter de cet actif numérique sans liquider leur portefeuille. Mais certaines personnes ne savent pas grand-chose sur le prêt de Bitcoin, ses avantages et ses inconvénients. Et c’est ce que cet article va aborder.

Qu’Est-ce Que le Prêt de Bitcoins ?

Vous savez peut-être que vous pouvez acheter des Bitcoins sur une bourse de crypto-monnaies comme la formule française mais vous ne savez pas comment prêter cette monnaie virtuelle à d’autres personnes. Eh bien, le prêt de Bitcoin implique un investisseur, qui prête un actif cryptographique ou une monnaie fiduciaire à un emprunteur, et obtient des intérêts en retour. Un emprunteur dépose des Bitcoins ou des actifs cryptographiques comme garantie qui sécurise l’investissement pour l’investisseur.

Si vous êtes intéressé par le prêt de Bitcoin, vous pouvez le faire via une plateforme de prêt de crypto-monnaie poste-à-poste qui met en relation les investisseurs et les emprunteurs. Idéalement, une plateforme de prêt peer-to-peer vous permet de vous inscrire et de déposer les fonds que vous souhaitez investir. Une fois que vous avez fait cela, sélectionnez un produit d’investissement, puis investissez dans les prêts garantis. L’emprunteur remboursera votre montant principal et les intérêts sur le même compte.

Les Avantages du Prêt en Bitcoins

Investir par le biais de prêts en Bitcoins présente plusieurs avantages pour les institutions et les particuliers. L’accès aux prêts Bitcoin est plus simple que l’accès aux services bancaires traditionnels. Un détenteur peut obtenir un intérêt sur le montant qu’il investit par le biais du prêt de crypto-monnaie.

Voici les principaux avantages des prêts en Bitcoins :

Le prêt Bitcoin ne nécessite pas de compte bancaire

Les taux d’intérêt sont assez attractifs

Les frais de transaction sont relativement faibles

Les procédures de prêt et d’emprunt sont plus rapides et simples

Le prêt Bitcoin permet de diversifier les portefeuilles de prêts

Aucune limitation géographique

Les plateformes de prêt en Bitcoin sont décentralisées et centralisées. Les plateformes centralisées permettent à l’utilisateur d’emprunter des devises fiat contre leurs Bitcoins, qui servent de garantie. Avec cette option, le ratio prêt/valeur de 50% est une exigence courante, ce qui signifie que la garantie doit représenter 50% de l’argent que vous empruntez.

Une fois que vous avez payé la dette, vous récupérez la garantie. Dans le cas contraire, la plateforme de prêt la liquide. Les plateformes de prêt centralisées ont des taux d’intérêt variables, et le prêteur perçoit des intérêts sur ses dépôts.

Les contrats intelligents sont à la base des plateformes de prêt décentralisées. Le système automatise le remboursement et la distribution des prêts. De plus, l’emprunteur n’a pas besoin de garantie. Comme ces plateformes n’ont pas de collecte de données KYC, les emprunteurs bénéficient d’un traitement plus rapide des prêts et de faibles frais de transaction.

Inconvénients des Prêts en Bitcoins

La plupart des prêts conventionnels sont assortis d’une assurance. Les prêts Bitcoin, en revanche, ont une probabilité de défaut plus élevée. Malheureusement, les plateformes de prêt Bitcoins n’ont pas d’assurance. Cela signifie qu’elles ne peuvent pas se comparer aux prêts ordinaires en termes de sécurité.

De plus, les plateformes de prêt Bitcoins fonctionnent sur Internet. Les emprunteurs et les prêteurs sont donc plus exposés aux cyberattaques. La volatilité est également un inconvénient important, car le prêteur subira des pertes plus importantes que les intérêts perçus si le taux de change chute. De plus, la taxation des plateformes de prêt de Bitcoins est un sujet qui attire différentes juridictions. Ainsi, la taxation gouvernementale pourrait éventuellement réduire les revenus des prêteurs de Bitcoins.

Réflexions Finales

Les plateformes de prêt en Bitcoins permettent aux individus de prêter et d’emprunter des fonds en utilisant un système basé sur les garanties ou des contrats intelligents. Elles créent un environnement innovant où les individus peuvent capitaliser sur les dépôts. Cependant, l’absence d’assurance, la volatilité et les risques plus élevés de défaillance rendent les prêts en Bitcoins désavantageux, en particulier pour les prêteurs. Néanmoins, de nombreuses personnes ont utilisé le prêt Bitcoins pour lever des capitaux, augmenter leur épargne et faire croître leurs investissements.