Facebook News : l’onglet dédié à l’actualité arrive en France

Facebook se dote d’un nouvel onglet, réservé à du contenu journalistique d’actualité au sein du réseau social. L’objectif est de lutter contre les fake news, en proposant des articles provenant de sources fiables et vérifiées.

Un fil d’actualité garanti sans fake news

Après les États-Unis fin 2019, le Royaume-Uni en janvier 2021, l’Allemagne en mai puis l’Australie en août, le fil d’actualité de Facebook débarque en France. Depuis le 15 février, ce service est déployé auprès d’un petit nombre d’utilisateurs français de Facebook, mais il devrait être généralisé à tous d’ici à la fin mai, d’après Meta.

Meta explique : « Pour s’assurer que Facebook News permet aux gens de se forger une vision informée et fiable de ce qui se passe dans l’actualité, l’onglet comprend du contenu sélectionné par une équipe indépendante de journalistes ayant une solide expérience dans diverses rédactions. » Ainsi, la firme annonce sa collaboration avec Media Services, filiale de l’AFP, son partenaire de curation dédié à Facebook News en France.

Facebook News collabore avec des dizaines de médias français

En cliquant sur l’icône de Facebook News, située à droite de l’onglet principal, l’utilisateur tombe directement sur les articles à la Une. On peut apercevoir pour chaque article, son titre, une photo ainsi que le media l’ayant publié. Il est également possible de sélectionner un thème (sport par exemple) mais aussi de partager un article et de le liker.

Plus d’une centaine de médias seront partenaires de Facebook News, grâce à une collaboration avec l’Alliance de Presse d’Information Générale (APIG). Ainsi, des journaux quotidiens nationaux (Figaro, 20 Minutes, Le Parisien-Aujourd’hui en France, La Croix, Les Échos, Le Journal du Dimanche, etc.), des quotidiens locaux (La Dépêche du Midi, La Provence, Le Dauphiné Libéré, Le Progrès, La Voix du Nord, Nice-Matin, Sud Ouest, Le Télégramme, etc.). On retrouve également des médias plus spécialisés comme L’Équipe, Capital, Geo, Gala ou Femme Actuelle.

