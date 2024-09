Meta Connect 2024 : Découvrez les nouveautés à venir

Meta se prépare à organiser sa conférence annuelle des développeurs, « Meta Connect 2024 », qui se tiendra les 25 et 26 septembre. Cette année, l’événement promet de nombreuses surprises. Y compris des mises à jour importantes et peut-être du nouveau matériel. Le tout sera probablement enrichi par une forte présence de l’intelligence artificielle de Meta. Avec des démonstrations du nouveau modèle de langage de grande taille, Llama, ainsi que de générateurs d’images dans des applications comme WhatsApp.

Meta Connect 2024 : un programme riche en révélations

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, ouvrira la conférence avec un discours très attendu. Ce moment marquera le début d’une série de présentations sur les avancées de la société dans divers domaines. Y compris l’IA et la réalité mixte. Meta a prévu un programme complet, avec des sessions détaillées qui aborderont des thèmes allant des outils de développement aux nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs.

Les participants auront la chance de suivre ces discours en direct sur le site officiel de Meta Connect ou via Horizon Worlds, si vous possédez un casque Quest. Cette accessibilité permet à un large public de se connecter à cet événement clé et d’en apprendre davantage sur les innovations à venir.

Innovations en matière de matériel

Un des points forts de Meta Connect sera sans doute la présentation de nouveaux casques de réalité virtuelle. On attend un modèle plus abordable, le « Quest 3S », qui pourrait être lancé à un prix compétitif de 299,99 $. Ce modèle vise à attirer un public plus large, notamment ceux qui hésitaient à investir dans des casques plus coûteux comme le Quest 3.

Meta ne s’arrête pas là. La société prépare également des versions futures de ses casques, y compris un Quest 4 prévu pour 2026. De plus, un modèle de niveau professionnel, surnommé « La Jolla », est en développement pour 2027. Néanmoins, des rapports indiquent que ce projet pourrait être suspendu en raison des défis rencontrés par le Vision Pro d’Apple.

Meta prévoit aussi d’apporter des mises à jour à ses lunettes intelligentes Ray-Ban. Les modèles actuels sont élégants et fonctionnels, mais ils semblent prêts pour une évolution. Bien qu’aucune fonctionnalité de réalité augmentée ne soit attendue pour cette version, il y aura probablement des améliorations sur la manière dont ces lunettes interagissent avec Meta AI. Des expériences d’assistance chatbot pourraient faire leur apparition. Cela rendra les lunettes encore plus attrayantes pour les utilisateurs.

En plus de cela, des informations circulent sur un projet de lunettes de réalité mixte en développement, connues sous le nom de code « Orion ». Ces lunettes pourraient offrir une expérience enrichie, même si nous n’avons pas encore tous les détails.

Une attention particulière à l’intelligence artificielle lors du Meta Connect 2024

Meta met également l’accent sur l’intelligence artificielle lors de cette conférence. L’entreprise pourrait présenter son nouveau modèle de langage, Llama, qui pourrait être intégré dans divers produits, y compris WhatsApp. L’IA est devenue un élément central dans le développement de nouvelles fonctionnalités et d’applications. Meta semble déterminée à tirer parti de cette tendance.

Un aspect intéressant est que Meta abandonne ses outils personnalisés pour les filtres de réalité augmentée. Cela pourrait ouvrir la voie à un tout nouveau lot d’outils de développement, spécifiquement conçus pour exploiter les capacités de l’IA générative. Cette évolution pourrait transformer la manière dont les développeurs créent des expériences immersives dans le métavers, une des ambitions majeures de Meta.

Horizon Worlds et l’avenir du métavers

Les mises à jour prévues pour Horizon Worlds seront également un point central de la conférence. Cet environnement virtuel, qui permet aux utilisateurs de se rencontrer et d’interagir dans des espaces 3D, va connaître des améliorations importantes. La communauté attend des fonctionnalités qui enrichiront les interactions sociales et permettront de créer des expériences plus captivantes.

Le métavers est un concept qui fait référence à un espace virtuel partagé, souvent décrit comme une version immersive d’Internet. L’objectif de Meta est de créer un espace où les utilisateurs peuvent interagir, jouer et travailler ensemble de manière plus naturelle. Les mises à jour à venir pour Horizon Worlds pourraient être un pas de plus vers la réalisation de cette vision.

L’avenir des jeux vidéo sur Quest

Les jeux vidéo ont toujours été une priorité pour Meta. Cependant, des questions subsistent sur leur avenir. Récemment, l’entreprise a annoncé la fermeture de Ready at Dawn, un studio reconnu pour ses jeux immersifs comme Echo VR. Cette décision a suscité des inquiétudes concernant l’orientation future de la société en matière de jeux.

Cependant, Meta continue d’innover dans ce domaine. La société a récemment lancé une application permettant de jouer à des jeux de console sur le casque via HDMI. Cela pourrait élargir les possibilités de divertissement sur Quest. Les développeurs et les joueurs espèrent que cette initiative annonce une série de nouvelles expériences de jeu passionnantes.