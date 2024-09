XGIMI présente de nouveaux projecteurs intelligents à l’IFA 2024

XGIMI, leader mondial des projecteurs intelligents, poursuit son innovation. En effet, après le succès des AURA 2 et MoGo 3 Pro, la marque dévoile quatre nouveaux produits à l’IFA 2024. Parmi ces nouveautés figurent les HORIZON S Max, HORIZON S Pro et l’Elfin Flip. La marque en a aussi profité pour dévoiler une version améliorée du populaire Halo+.

La série HORIZON S : L’expérience cinéma à la maison

XGIMI redéfinit l’expérience home cinéma avec la série HORIZON S, composée des modèles HORIZON S Max et HORIZON S Pro. En effet, ces projecteurs offrent non seulement un design élégant. Mais aussi des spécifications techniques améliorées, pour une expérience cinématographique immersive dans votre salon.

Les deux modèles de la série HORIZON S sont dotés d’un support intégré entièrement rotatif. Il permet en outre un réglage horizontal à 360° et vertical à 135°. Couplés à la technologie ISA 5.0 de XGIMI, ces projecteurs garantissent non seulement une installation simple. Mais aussi une adaptation parfaite à votre environnement.

La technologie Dual Light 2.0 de XGIMI, combinant un laser tricolore et un système hybride LED, offre non seulement des visuels 4K époustouflants, mais aussi une précision des couleurs impeccable et un contraste dynamique exceptionnel. De plus, les haut-parleurs Harman Kardon intégrés, compatibles Dolby Audio, délivrent un son riche et immersif.

Le HORIZON S Max, certifié IMAX Enhanced et Dolby Vision®, atteint une luminosité exceptionnelle de 3100 ISO Lumens. Le HORIZON S Pro, également certifié Dolby Vision®, offre une luminosité de 1800 ISO Lumens.

La série HORIZON S est disponible depuis mi-octobre, avec le HORIZON S Max au prix de 1 999 € et le HORIZON S Pro à 1 399 €.

Elfin Flip : Le divertissement portable et puissant

L’Elfin Flip, projecteur intelligent Full HD portable et léger, redéfinit la commodité et le design. En effet, Il possède 400 ISO Lumens de luminosité. De plus, il permet une projection jusqu’à 150 pouces, offrant ainsi une expérience grand écran impressionnante. De plus, doté de XGIMI OS avec intégration Netflix et de haut-parleurs 2 x 3 W améliorés par Dolby Audio, il propose une expérience utilisateur fluide ainsi qu’un son de qualité.

Pesant seulement 1,18 kg, l’Elfin Flip est la solution idéale pour le divertissement en déplacement.

L’Elfin Flip est disponible depuis le 6 septembre au prix de 399 €.

Halo+ : Le best-seller amélioré avec Google TV

XGIMI a aussi mis à jour son populaire Halo+ à l’IFA 2024 en y intégrant Google TV. Cette nouvelle version offre une expérience utilisateur encore plus riche, avec un accès facile à une multitude d’applications et de contenus. La nouvelle télécommande dispose par ailleurs d’un bouton Netflix dédié et d’un bouton Google Assistant pour un contrôle vocal pratique.

Le Halo+ conserve sa réputation de projecteur idéal pour le cinéma en plein air grâce à sa batterie intégrée et son design compact.

Le nouveau Halo+ est disponible depuis septembre au prix de 799 €.

AURA 2 : L’expérience cinéma ultime à domicile

XGIMI repousse à nouveau les limites de la projection à domicile avec l’AURA 2, son premier projecteur doté de la technologie Dual Light 2.0. Avec une luminosité de 2300 ISO Lumens, une résolution 4K, des certifications Dolby Vision® et HDR10, et un rapport de projection ultra-court de 0.177:1, l’AURA 2 transforme votre salon en une véritable salle de cinéma.

Les haut-parleurs Harman/Kardon de 60 W intégrés, compatibles Dolby Atmos, offrent un son immersif. L’intégration d’Android TV 11 facilite l’accès à vos contenus préférés.

L’AURA 2 est disponible depuis le 6 septembre 2024 au prix de 2 899 €.

MoGo 3 Pro : Le projecteur portable ultime

XGIMI réinvente le cinéma portable avec le MoGo 3 Pro, un projecteur compact et polyvalent offrant à la fois une qualité d’image et de son exceptionnelle. En effet, avec 450 ISO lumens de luminosité, une résolution 1080P et une projection jusqu’à 120 pouces, il transforme facilement n’importe quel espace en salle de cinéma.

Le MoGo 3 Pro est également le premier projecteur XGIMI avec Google TV et Netflix intégré. Il est équipé de haut-parleurs Harman/Kardon 2 x 5 W pour un son immersif. Son support caché permet de l’incliner à 130°.

Le MoGo 3 Pro est disponible depuis le 6 septembre au prix de 499 €.