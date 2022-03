OnePlus annonce le OnePlus 10 Pro en France au prix de 919 €

Cela fait maintenant plusieurs mois que le OnePlus 10 Pro a été officialisé et commercialisé en Chine. Bonne nouvelle, le constructeur vient d’officialiser la version internationale de son dernier smartphone haut de gamme durant une conférence de presse le 31 mars 2022. Ainsi, cela était l’occasion d’apprendre enfin les prix et la date de sortie en France de ce modèle. La patience ne sera pas longue, étant donné que le mobile sera disponible le 5 avril 2022 à partir de 919 €, soit le même tarif que le OnePlus 9 Pro.

Le OnePlus 10 Pro disponible la semaine prochaine en France

Début janvier, OnePlus est venu annoncer en Chine son tout nouveau haut de gamme : le OnePlus 10 Pro. Plus de deux mois et demi plus tard, la version internationale du smartphone a enfin été annoncée lors d’un évènement. Contrairement à l’année précédente, aucun modèle standard plus abordable n’est de la partie pour le moment. Lors de cette conférence de lancement à l’international du OnePlus 10 Pro, la marque chinoise est principalement venue nous délivrer les informations manquantes au sujet de l’arrivée du smartphone en France, soit sa date de commercialisation et son prix.

Nous apprenons ainsi qu’il sera possible de mettre la main sur le smartphone à partir du 5 avril 2022. Une petite exception est tout de même de la partie. En effet, le OnePlus 10 Pro sera disponible dans un pop-up store à la Fnac des Ternes (Paris) dès le 2 avril. Côté tarification, le modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage sera proposé au prix de 919 €, contre 999 € pour la version 12/256 Go. À titre de comparaison, les OnePlus 9 Pro ont été lancés aux mêmes tarifs l’année dernière. Les personnes précommandant le smartphone auront droit à une paire d’écouteurs sans fil OnePlus Buds Pro.

Pour rappel, le OnePlus 10 Pro est équipé d’un écran AMOLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif variant de 1 Hz à 120 Hz ; de la puce Snapdragon 8 Gen 1 ; d’un module photo composé d’un capteur grand-angle de 48 Mpx, d’un ultra grand-angle de 50 Mpx et d’un téléobjectif avec zoom 3x de 8 Mpx ; d’une caméra frontale de 32 Mpx ; et d’une batterie de 5 000 mAh avec charge rapide 80 W (0 à 100 % en 32 minutes) et charge sans fil 50 W (0 à 100 % en 47 minutes). Deux coloris sont proposés en France : Volcanic Black (noir) et Emerald Forest (vert).

