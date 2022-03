Bricks : l’investissement immobilier à la portée de tous – STARTUP

Le placement dans la pierre est l’un des moyens les plus sécurisés pour investir son avoir. Néanmoins, l’accès au marché immobilier nécessite la mobilisation d’un capital considérable pour disposer d’un bien rentable à long terme. De plus, il faut connaître l’état du marché pour trouver le bon patrimoine. Si vous souhaitez bénéficier des avantages des placements immobiliers, mais que vous ne savez pas comment investir, le Café du Geek vous a sélectionné une plateforme à la fois simple et abordable : Bricks.co. Une startup de Montpellier qui s’est lancé sur le marché il y a peu !

Bricks.com : l’investissement immobilier accessible à toutes les bourses

Né pendant la crise du Covid-19 au tout début de l’année 2021, Bricks est une plateforme française qui offre à toutes les bourses le moyen de profiter des avantages de l’investissement locatif. En clair, l’entreprise propose aux particuliers d’acheter une petite part d’un bien déterminé et de percevoir par la suite une part du loyer à la hauteur de son placement.

Appelés « bricks », les parts d’un permettent de financer l’achat d’un bien qui sera proposé sur le marché locatif. Le montant obtenu permet de financer à hauteur de 50 % le bien immobilier sélectionné. L’autre moitié du prix d’achat sera obtenue grâce à un prêt bancaire. Le prix unitaire d’un brick est de 10 euros, ce qui le rend accessible à tous les profils d’investisseurs, que vous soyez salarié, étudiant, professionnel libéral, retraité… De plus, vous n’aurez pas à vous charger de la recherche du bien, de l’administration et de la gestion locative. Tout est assuré par l’équipe d’experts.

Le fonctionnement de la plateforme a été simplifié pour rendre le marché locatif accessible à celles et ceux qui ne savent pas comment investir. En premier lieu, il faudra vous inscrire. Cette étape nécessite l’envoi de quelques pièces justificatives (CNI, passeport…). Après validation, vous pourrez garnir votre portefeuille. Vous pourrez par la suite placer vos capitaux dans un ou plusieurs biens immobiliers présentés sur la plateforme.

L’association des participations et du prêt bancaire permet de bénéficier d’un puissant effet de levier. Votre argent est ainsi plus rapidement investi. Le retour sur investissement est ainsi plus rapide. Et si vous souhaitez récupérer votre capital initial, il existe un marketplace dédié où vous pourrez revendre votre investissement immobilier. En cas de besoin, votre argent n’est donc pas bloqué dans la pierre.

Un investissement qui conjugue rentabilité et sécurité

Tout en gardant en tête l’objectif de rentabilité, l’équipe de la plateforme d’investissement locatif mise sur des biens qui présentent un risque minimal. Des équipes d’expert descendent sur terrain pour dénicher le bien qui présentera le meilleur ratio rentabilité/sécurité. Du choix de la ville à la sélection du type de bien, chaque critère est pris en compte.

En 2021, première année de lancement de la plateforme, l’entreprise a réussi à investir dans une vingtaine de biens. Le meilleur rendement a atteint 15 % par an. Par ailleurs, le rendement moyen oscille entre 10 % et 13 % en fonction de la zone et du bien immobilier.

Si vous ne savez pas encore comment investir votre argent et que vous cherchez des placements plus simples et plus accessibles que l’achat d’une maison ou d’un immeuble entier, les bricks constituent une nouvelle manière de rentabiliser votre capital. Et si le projet vous intéresse, vous pouvez vous inscrire directement sur leur site ici.