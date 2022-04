iOS 15.4.1 est disponible : Apple corrige les problèmes de batterie sur iPhone

Le jeudi 31 mars 2022, Apple a commencé à déployer une nouvelle mise à jour pour les iPhone et iPad : iOS 15.4.1 et iPadOS 15.4.1. Sans grande surprise, cette version propose uniquement quelques correctifs pour ces produits. Une bonne nouvelle est tout de même de la partie, la firme à la pomme a corrigé les problèmes de batterie d’iOS 15.4, qui a causé de grosses pertes d’autonomie pour certains utilisateurs.

Les nouveautés de la mise à jour iOS 15.4.1 sur iPhone

À la mi-mars 2022, la mise à jour iOS 15.4 et iPadOS 15.4 a été rendue disponible. Malheureusement, ces dernières sont venues impacter l’autonomie des iPhone et iPad de certains utilisateurs. Apple a d’ailleurs précisé que cette situation était normale, précisant notamment que les « applications et services doivent s’ajuster après une mise à jour, ce qui peut nécessiter jusqu’à 48 heures de délai ». Mais cela ne semble finalement pas aussi normal que cela étant donné que la firme à la pomme vient de déployer un correctif pour ce problème avec la mise à jour 15.4.1.

Dans les notes de version d’iOS 15.4.1, nous apprenons ainsi que la mise à jour inclut les correctifs de bugs suivants : « La batterie peut se vider plus rapidement que prévu après la mise à jour vers iOS 15.4. Les appareils en braille peuvent ne plus répondre lors de la navigation dans un texte ou de l’affichage d’une alerte. Les appareils auditifs conçus pour l’iPhone peuvent perdre la connexion dans certaines applications tierces ». Pour télécharger et installer cette nouvelle version d’iOS, rendez-vous dans les Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Au passage, Apple est venu rendre disponible macOS 12.3.1, venant corriger un problème au niveau des périphériques Bluetooth lorsqu’ils sont utilisés en même que des écouteurs Beats ainsi qu’un bug d’affichage en USB-C et Thunderbolt pour les Mac mini 2018. Pour les montres connectées, watchOS 8.5.1 a été déployé avec un correctif pour le problème de charge rapide des Apple Watch Series 7.