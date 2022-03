iOS 15.4 est disponible : voici les nouveautés pour vos iPhone

Bonne nouvelle, Apple vient de rendre disponible sa toute nouvelle mise à jour pour iPhone : iOS 15.4. Grâce à cette nouvelle version, la firme à la pomme vient proposer un grand nombre de nouveautés à ses utilisateurs (contrairement à la mise à jour iOS 15.3). Au programme : la technologie Face ID fonctionne avec un masque ; le pass vaccinal enfin dans Cartes ; de nouveaux émojis ; ou encore de nouveaux émojis. Découvrez l’ensemble des fonctionnalités ajoutées à votre iPhone dans notre article !

Les nouveautés de la mise à jour iOS 15.4 sur iPhone

Depuis hier soir, la mise à jour iOS 15.4 est disponible sur iPhone*. Via cette nouvelle version, Apple propose tout d’abord une nouvelle façon d’utiliser Face ID. Alors que la fonctionnalité de débrouillage par reconnaissance faciale est devenue obsolète avec le port du masque, la firme à la pomme vient à nouveau de la rendre utilisable malgré cette contrainte sanitaire. En effet, les possesseurs d’iPhone 12 et iPhone 13 profitent désormais d’une option de déverrouillage Face ID avec masque. Pour cela, l’iPhone va uniquement vous identifier grâce à votre visage et les traits autour de vos yeux.

Deuxième changement à noter avec iOS 15.4, l’arrivée du pass vaccinal dans les applications Cartes et Santé. Pour cela, il suffit de scanner votre QR Code avec l’appareil photo. Nous apprenons ensuite que SharePlay est maintenant plus facilement utilisable. La fonctionnalité de partage de contenu nécessitait avant le lancement d’un Apple FaceTime. Désormais, elle est directement intégrée dans les applications compatibles. Pour les utilisateurs d’iPhone 13 Pro et 13 Pro Max, sachez que ProMotion est maintenant activée sur toutes les applications tierces. De ce fait, le 120 Hz est disponible de partout afin d’offrir plus de fluidité. Autre ajout d’iOS 15.4, une multitude de nouveaux émojis (voir image ci-dessous)

Les autres nouveautés d’iOS 15.4 :

Gestionnaire de mots de passe (trousseau iCloud) : possibilité de créer des notes ; masquage des avis relatifs à la sécurité (mots de passe trop faible ou compromis) ;

(trousseau iCloud) : possibilité de créer des notes ; masquage des avis relatifs à la sécurité (mots de passe trop faible ou compromis) ; Podcasts : possibilité d’appliquer des filtres (Tous les épisodes ; Non lus ; Téléchargés) ;

: possibilité d’appliquer des filtres (Tous les épisodes ; Non lus ; Téléchargés) ; Musique : le menu contextuel (appui long sur l’icône) profite d’un raccourci pour relancer la lecture du dernier morceau joué ;

: le menu contextuel (appui long sur l’icône) profite d’un raccourci pour relancer la lecture du dernier morceau joué ; Raccourcis : possibilité de désactiver les notifications pour les automatisations personnelles se déclenchant automatiquement

: possibilité de désactiver les notifications pour les automatisations personnelles se déclenchant automatiquement AirTags : ajout de fonctions pour lutter contre le pistage.

*Modèles compatibles : iPhone SE (1re et 2e génération) ; iPhone 6s et 6s Plus ; iPhone 7 et 7 Plus ; iPhone 8 et 8 Plus ; iPhone XR ; iPhone XS et XS Max ; et iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max ; iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max ; iPhone 13, 13 mini, 13 Pro et 13 Pro Max.