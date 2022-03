Android : de nouvelles fonctionnalités arrivent, même pour les plus anciens smartphones

Google a annoncé des nouveautés pour Android, qui seront déployées dans les prochains jours. Bonne nouvelle, même les smartphones les plus vieux sont concernés.

Messages, photo, temps d’écran : Android s’améliore

Il y a quelques jours, Google a annoncé des nouveautés pour ses smartphones Pixel, mais ne s’arrête pas là. En effet, le géant de Mountain View revient avec un lot de nouvelles fonctionnalités pour tous les smartphones Android.

Nous vous en parlions il y a quelque temps, l’application Messages évolue. Google améliore la prise en charge de l’iPhone pour faire apparaître les réactions des utilisateurs iOS sous forme d’émojis.

On retrouvera des fonctions permettant de trier automatiquement ses messages grâce aux onglets Personnel et Professionnel, recevoir des rappels pour les anniversaires des proches ou encore recevoir une alerte afin de répondre à un message resté dans la boîte de réception depuis un certain temps. Autre ajout pratique, les SMS contenant des mots de passe à usage unique (bien souvent des codes de confirmation) seront supprimés automatiquement après 24 heures.

© Google

Une nouvelle fonctionnalité intégrée à Gboard permettra désormais de détecter les erreurs grammaticales, et de proposer des suggestions de corrections adaptées.

En ce qui concerne la photographie, si vous possédez un Pixel ou si vous êtes abonné à Google One, vous pourrez appliquer l’effet de flou à d’autres sujets, à savoir des animaux de compagnie, de la nourriture ou des plantes, et ce même sur des anciens clichés.

Google ajoute un nouveau widget de temps d’écran, proposant un résumé quotidien de l’utilisation de votre smartphone en affichant les trois applications que vous utilisez le plus.

Des fonctionnalités pas seulement réservées aux smartphones récents

L’outil de partage Nearby Share (partage de proximité) de Google évolue et permettra d’effectuer un transfert de fichiers avec plus de personnes autour de vous. Une mise à jour de l’application mobile Google TV proposera un nouvel onglet avec un flux personnalisé d’actualités, qu’il sera possible de caster.

Enfin, on notera que l’application Transcription instantanée, particulièrement utile aux personnes malentendantes, sera disponible sans connexion.

Bonne nouvelle, la plupart des smartphones sous Android pourront bénéficier de ces nouvelles fonctionnalités, qui seront disponibles ultérieurement. Google n’a pas communiqué de date de déploiement pour le moment.