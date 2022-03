Shopping en ligne : 5 astuces futées pour économiser de l’argent sur vos achats high-tech

Déjà en vogue grâce au développement de l’e-commerce, le shopping en ligne s’est ancré dans nos habitudes ces temps-ci. Cela est notamment dû à la crise sanitaire du coronavirus et aux confinements généraux décrétés pour la contrôler. Cependant, saviez-vous qu’en plus de vous faire gagner du temps, réaliser vos achats sur internet pourrait vous revenir moins cher ? Avec l’avènement du cashback et des codes promo, les méthodes ne manquent pas. Voici cinq astuces efficaces pour économiser de l’argent sur l’achat de vos produits ou accessoires high-tech sur internet.

Économisez sur vos achats en ligne grâce au cashback

Le cashback ou « retour d’argent » en français est sans conteste la méthode la plus efficace, la plus rentable et la plus facile pour économiser sur vos shoppings en ligne. Technique en constante expansion en France, il permet de recevoir une commission après avoir acheté des produits sur des e-boutiques.

Néanmoins, cette technique ne doit surtout pas être confondue avec les promotions. Ces dernières vous permettent d’obtenir directement des réductions pendant votre achat, tandis que le cashback vous rembourse une partie de l’argent dépensé après la commande. Ceci dit, le cashback est basé sur un fonctionnement précis et peut vous permettre d’acquérir vos équipements informatiques à très bas prix.

Les avantages du cashback

Concrètement, si vous achetez sur internet avec le cashback, une partie du montant que vous avez dépensé vous sera restituée. Dès que vous cumulez une certaine somme dans votre cagnotte, vous entrerez immédiatement en possession de vos gains. En plus d’économiser de l’argent sur l’achat de vos téléphones, téléviseurs ou cartes mères, vous pourrez utiliser vos gains pour acheter d’autres produits.

L’autre avantage que vous offre le cashback est que vous pouvez l’utiliser à n’importe quelle période de l’année, et ce, sans un montant minimum d’achat. De même, il est possible de combiner la méthode du cashback avec les soldes et les codes promo pour réaliser davantage d’économies sur vos appareils high-tech.

Le mode de fonctionnement du cashback

Le cashback est une méthode proposée par des sites spécialisés. Ceux-ci nouent des partenariats avec les plateformes d’e-commerce évoluant dans divers secteurs tels que le voyage, le prêt-à-porter ou l’informatique.

Pour profiter des avantages de ce système, vous devez vous inscrire sur une plateforme web spécialisée en cashback. Cette inscription est entièrement gratuite et vous rapporte entre 3 à 10 euros en fonction des périodes et des sites de cashback.

À partir de ce moment, le consommateur inscrit peut effectuer ses achats dans les boutiques en partenariat avec son site de cashback. Certaines plateformes collaborent avec plus de 16 000 sites marchands, dont des magasins de vente de matériel high-tech (tablettes, drones, montres connectées…) À noter que le service de cashback est utilisable via une application, un site ou une extension.

Lorsque vous effectuez un achat, vous touchez une commission entre 3 et 20 % du montant dépensé. Vos gains sont ajoutés à votre cagnotte sur le site de cashback. Quand vous atteignez un montant donné (20 euros sur certains sites), vous pouvez récupérer votre argent sous forme de virement, PayPal, chèque ou carte Amazon.

Le cashback est calculé à partir du montant total de votre achat, hors frais de livraison et hors taxes. La plateforme de cashback négocie avec ses sites partenaires des commissions qui lui sont versées. Elle reverse ensuite une grosse partie des commissions à ses membres.

Utilisez des codes promo pour obtenir des réductions

L’utilisation d’un code promo est une méthode efficace pour faire baisser le prix d’achat des produits ou accessoires high-tech. Que vous vouliez acheter un smartphone ou une carte graphique pour gamer, vous pouvez utiliser un code promo pour obtenir d’excellentes remises sur vos achats.

De nombreuses plateformes spécialisées listent les codes promo des sites marchands les plus populaires. Les réductions liées aux codes promo peuvent aller jusqu’à un certain pourcentage et sont appliquées systématiquement sur les produits sélectionnés dans le panier.

Pensez aux produits high-tech reconditionnés pour faire des économies

Les produits high-tech reconditionnés sont très prisés par les consommateurs ces dernières années. En effet, les appareils ou accessoires high-tech remis à neuf reviennent moins chers, tout en étant dans un très bon état. De plus, ils garantissent les mêmes performances que les produits neufs. Si vous achetez un téléphone ou un ordinateur reconditionné, vous êtes donc assuré de pouvoir l’utiliser durant plusieurs années.

En général, les produits high-tech passent par plusieurs étapes avant d’être mis en vente sur les sites spécialisés :

La vérification de l’authenticité des appareils ou accessoires,

le test des performances,

la réparation des éventuelles pannes,

le nettoyage et la mise en emballage…

Les produits high-tech reconditionnés bénéficient de 6 mois à 1 an de garantie. De même, il existe une multitude d’articles sur le marché : téléviseurs, ordinateurs, appareils photo numériques, électroménager intelligent, bracelets connectés… Si vous misez sur les appareils reconditionnés, vous pouvez obtenir jusqu’à 80 % de réduction par rapport au neuf.

Visitez les sites web de ventes privées

Effectuer ses courses sur des sites de ventes privées permet de faire d’intéressantes économies. Certaines plateformes proposent des appareils high-tech de vos marques favorites avec parfois des réductions allant jusqu’à 70 % du prix en boutique. Les articles proposés sur ces sites sont de très bonne qualité. Vous vous en servirez durant de très longues années.

Utilisez les comparateurs de prix avant d’acheter vos appareils high-tech

Si vous souhaitez acheter vos produits ou accessoires high-tech à moindre prix, vous pouvez essayer de comparer les différents prix proposés par chaque boutique. Cela vous permettra de trouver le site marchand qui offre de meilleurs prix. Pour ce faire, nous vous conseillons d’utiliser les comparateurs en ligne.

Ces outils permettent aux internautes d’accéder au comparatif des prix pratiqués par tous les magasins pour le produit qu’ils envisagent d’acquérir. Par exemple, Google Shopping est un excellent comparateur en ligne que vous pouvez consulter avant d’acheter vos équipements high-tech.

En revanche, il est important de préciser que les comparateurs ne montrent toujours pas le prix de toutes les e-boutiques. Ainsi, vous pouvez faire vos propres recherches en consultant chaque magasin qui référence l’appareil ou l’accessoire recherché.