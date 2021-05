Commerce en ligne : les ventes explosent depuis la crise COVID

Pas de doute, la crise sanitaire bouleverse tout sur son passage et les habitudes de consommation ne font pas exception. Il y a des produits qui s’arrachent littéralement alors que d’autres peinent à trouver preneurs. Le scénario est le même du côté des commerçants puisque ceux qui se positionnent sur le web survivent mieux face à la crise.

La vente en ligne pour rester actif

Afin de limiter la propagation du virus, les autorités ont décidé de fermer la majorité des commerces. De nombreux articles trouvent pourtant leur utilité dans un contexte où il est indispensable de limiter les déplacements. Alors que les livres, la papeterie et les accessoires de bureau permettent à de nombreuses familles de poursuivre les activités ludiques et lucratives, les produits électroniques ont la cote auprès de ceux qui travaillent à distance. C’est sans négliger les envies de rénovation qui permettraient à la maison d’être plus accueillante.

Afin de survivre, de nombreux magasins ont simplement choisi de modifier leur mode de fonctionnement. Malgré la fermeture des boutiques physiques, les ventes se poursuivent en ligne. Cela permet aux marques comme debijenkorf.fr/ de continuer à proposer des articles d’habillement, des produits de décoration et d’ameublement et autres articles qui ne sont pas classés “essentiels”.

Les garde-robes se renouvellent !

Les changements liés aux confinements successifs ont des incidences positives sur le marché du textile. Effectivement, les gens continuent à vouloir faire du shopping. Évidemment, il n’est pas question d’acheter de nouvelles tenues de soirée ou de remplir sa valise en prévision d’une escapade à l’autre bout de la planète. Ce sont davantage les tenues qui permettent de se sentir bien chez soi qui séduisent les acheteurs.

Le télétravail demande quelques ajustements. S’il n’est pas nécessaire de s’apprêter tous les jours comme pour se rendre au bureau, il n’est pas question non plus de passer ses journées dans un vieux pyjama. Et comme les visioconférences deviennent le mode de communication par excellence, il est impératif de rester présentable.

Devoir passer du temps avec ceux qu’on aime est aussi l’occasion de se créer des souvenirs qui s’immortalisent sur un album photo personnalisé. Les shootings se multiplient, souvent avec une touche de fun qui implique de jolies mises en scène et qui nécessitent de porter des tenues adaptées.

Malgré la crise, le textile a donc tout bon, surtout quand les produits sont accessibles en ligne et que la sécurité des données est garantie.