Bigard nouvelle gamme estivale : une ode aux saveurs et à la simplicité

Avec l’été qui pointe le bout de son nez, Bigard, leader incontesté dans le domaine de la viande, nous gratifie d’une nouvelle gamme de produits pensée pour ravir les papilles des gourmands et des gourmets. Trois nouveautés sont à l’honneur, promettant des moments de partage et de plaisir culinaire. Prêt à manger ou à griller au barbecue, le choix est présent. Après les avoir testés lors de la présentation officielle, je les ai regoutés à la maison. Voici une présentation de ces incontournables de la saison et de mon avis sur chacun d’eux.

Carpaccio de bœuf Bigard : l’élégance en plat

Le Carpaccio de bœuf Bigard se distingue par sa simplicité de préparation. En quelques instants seulement, le plat est prêt à être savouré, idéal pour un été sans prise de tête. La marinade, un mélange subtil de tomates séchées et de poivrons grillés, enveloppe délicatement les fines tranches de bœuf, créant un équilibre parfait entre douceur et acidité. Personnellement, j’ai choisi d’ajouter une touche de verdure en accompagnant le carpaccio d’une salade légère et en rajoutant du coeur d’artichaut dessus. Le transformant en une entrée rafraîchissante et colorée.

Travers de porc sans os Bigard : la convivialité à l’état pur

La saveur Barbecue des travers de porc sans os a été une véritable révélation. La viande, d’une tendreté exceptionnelle, fond littéralement dans la bouche, tout en libérant des arômes fumés et sucrés qui invitent instantanément au voyage. Utiliser un Air Fryer (le Ninja Speedi) pour la cuisson a apporté ce petit plus croustillant qui fait toute la différence. Le côté pratique de ces travers sans os a été particulièrement apprécié, permettant une dégustation aisée et sans encombre, ajoutant une note ludique à l’expérience culinaire.

Par contre, tellement ils sont bons, on a mangé la portion à deux et presque ce n’était pas assez !

Chipolatas Label Rouge Bigard : la simplicité au service du goût

Les Chipolatas Label Rouge Bigard confirment l’adage « les choses simples sont souvent les meilleures ». Que ce soit en nature ou aux herbes, ces saucisses incarnent la qualité et le goût, respectant les attentes liées au label Rouge. Elles s’inscrivent parfaitement dans la tradition des barbecues d’été, promettant des moments de partage authentiques autour d’une table conviviale.

Bigard vient de lancer trois nouveaux produits pour l’été, et après les avoir essayés, je peux dire qu’ils ont bien travaillé. Que ce soit le carpaccio, les travers de porc ou les chipolatas, chaque produit apporte quelque chose de bon à la table. Ils sont faciles à préparer, bons au goût et pratiques à manger. Bigard montre encore une fois qu’ils savent ce qu’ils font quand il s’agit de viande. Cet été, avec Bigard, on est sûr de se régaler sans se compliquer la vie.

L’été promet d’être gourmand !