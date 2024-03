K5V2 : Révolutionnez votre expérience de jeu avec les touches mécaniques MX

Marque incontournable sur le marché du gaming, CHERRY XTRFY a annoncé la sortie de son nouveau clavier de jeu, le K5V2. C’est le premier modèle à être équipé des révolutionnaires touches mécaniques MX full-size.

Un éventail de nouveautés gameplay avec CHERRY XTRFY

Le K5V2 a été dévoilé officiellement en août 2023 à la gamescom LAN de Cologne. Il se démarque non seulement par son design moderne et intemporel, mais également par ses touches mécaniques MX2A Red. L’illumination RGB par touche et la technologie LED innovante, optimisées via le mode USB 3, donnent à ce modèle un caractère unique.

L’entreprise propose en outre aux gamers la possibilité de créer leur propre clavier. Sur CHERRY XTRFY, personnalisez votre clavier avec diverses options de disposition, touches, cadres et câbles.

Fonctionnalités et performances

Malgré ses dimensions réduites (325x110x37 mm), le K5V2 offre une qualité de frappe et une stabilité garanties par une plaque métallique solide et une double couche de mousse insonorisante. Son poids de 841 grammes assure également qu’il reste stabilisé, même lors des séances de jeu intenses. Les réglages des macros et le contrôle des médias s’effectuent sans qu’il soit nécessaire d’installer un logiciel supplémentaire.

Cette version intègre les touches mécaniques MX2A, améliorant l’acoustique et la durabilité avec plus de 100 millions de pressions.

Prix et disponibilité

Le clavier de jeu CHERRY XTRFY K5V2 sera disponible à partir du 15 mars 2024 aux prix de 139€ pour le modèle noir et 149€ pour la version blanc transparent. Une innovation technologique à découvrir sur le site de CHERRY XTRFY.

CHERRY XTRFY continue donc de repousser les limites en matière de matériel gaming avec le lancement de son clavier K5V2. Alors, prêt à tester ces nouvelles fonctionnalités ? N’hésitez pas à partager vos impressions !