Ascension phénoménale de Threads : 5 raisons de croire à son succès imminent !

Dans le paysage des médias sociaux en constante évolution, Threads, le nouveau venu de Meta, se démarque. Lancé le 5 juillet 2023, attire par sa facilité d’inscription et son design minimaliste, rappelant la plateforme d’Elon Musk. Pourtant, quels sont les signes indiquant que Threads va être une réussite à long terme? Grâce à l’outil de veille des réseaux sociaux, Visibrain, nous avons cinq raisons de croire à l’avenir brillant de Threads.

1.Des utilisateurs par millions

En moins de six mois depuis son lancement, il compte déjà plus de 130 millions d’utilisateurs actifs mensuellement. Mark Zuckerberg a annoncé : plus de 30 millions d’inscrits en sept heures depuis le lancement.

2. Les leaders d’opinion ont déjà adopté Threads

Les personnalités publiques l’ont rapidement adopté . Des politiciens, tels que Jean-Luc Mélenchon avec 46 900 abonnés, aux stars culturelles comme Neymar, Selena Gomez et Jennifer Lopez, la plateforme attire déjà les voix influentes.

3. Les marques y voient un potentiel

Son arrivée a piqué la curiosité des marques qui ont rapidement saisi l’opportunité. Plusieurs d’entre elles, comme Ikea, Burger King ou Decathlon, ont marqué leur présence en utilisant l’humour lors de leurs premières publications.

4. La puissance de Meta derrière Threads

Sous la houlette de Meta, Threads bénéficie de ressources considérables. Florent Lefebvre, expert en social data science, a souligné cette force en affirmant que « Threads a une force de frappe qu’aucun réseau social émergent n’a pour l’instant : infrastructure basée sur Instagram, anciens employés de Twitter, service développement marketing et capitaux financiers provenant de Meta…

5. La nécessité de veiller Threads en tant que marque

À l’ère des bad buzz constants, surveiller toutes les plateformes sociales, y compris Threads, est crucial pour les marques. C’est dans ce contexte que Visibrain a dévoilé son module de veille Threads, aidant les marques à protéger leur image tout en détectant de nouvelles opportunités de communication.

Alors, si vous êtes une marque à la recherche de nouvelles avenues pour toucher votre public, ou simplement un utilisateur de médias sociaux curieux de la prochaine grosse chose, donnez à Threads une chance. Et dites-nous ce que vous en pensez !