PS5 : Sony dévoile les 10 jeux les plus joués depuis le lancement de la console

Le 12 novembre 2021, la PS5 a soufflé sa première bougie aux États-Unis. En Europe, la date d’anniversaire sera le 19 novembre 2021. Pour l’occasion, Sony est venu dévoiler les 10 jeux vidéos les plus joués sur cette nouvelle génération de PlayStation. Cela pourrait vous donner des idées de jeux vidéo à installer ou acheter sur votre PS5, dans le cas où vous avez réussi à acquérir la tant demandée console qui n’en finit pas d’être en rupture de stock.

Les 10 jeux les plus joués sur PS5

Dans un billet de blog, Sony est venu fêter l’anniversaire de la PS5. La firme nippone se félicite tout d’abord des exclusivités disponibles, de l’acquisition des studios Bluepoint Games, Firesprite, Housemarque et Nixxes, mais aussi de l’annonce précoce de son nouveau casque de réalité virtuelle pour PS5 ainsi que des dernières séquences de jeux vidéo à venir tels que God of War Ragnarok ou Spider-Man 2 présentées en septembre. De plus, on apprend que près de 360 jeux ont été lancés sur PS5 et que 25 jeux sont encours de développement par les studios PlayStation.

En remerciant le « soutien passioné » des joueurs PS5, Sony explique qu’ils ont collectivement joué plus de 4,6 milliards d’heures sur la console et diffusé 26 millions d’heures de contenu. L’entreprise annonce ensuite les dix jeux PS5 les plus joués au cours de la première année de lancement :

Fortnite ;

Call of Duty: Black Ops Cold War ;

FIFA 21 ;

NBA 2K21 ;

Assassin’s Creed Valhalla ;

Destiny 2 ;

MLB The Show 21 ;

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales ;

Demon’s Souls ;

NBA 2K22.

Pour finir, Sony est venu rassurer les joueurs concernant les ruptures de stocks de la PS5 : « Nous continuons de constater une demande historique pour la PS5 et nous comprenons que les contraintes de stock restent une source de frustration pour beaucoup de clients. Soyez assurés que nous nous efforçons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour expédier le plus grand nombre d’unités possibles« . Cela ne permet cependant pas de savoir quand les stocks deviendront suffisant pour répondre à la forte demande de consoles.

