PS5 : God of War Ragnarok, Spider-Man 2, Wolverine… Tous les jeux annoncés lors du PlayStation Showcase

Le jeudi 9 septembre à 22 heures, Sony a tenu un gros évènement du nom de PlayStation Showcase. Durant 40 minutes, la conférence avait pour objectif de dévoiler les prochaines licences qui arriveront sur PS5 durant les prochains mois, voire années. Outre de nouveaux jeux tels que Spiderman 2, Tiny Tina’s Winderlands ou encore Wolverine, nous avons notamment pu découvrir une première bande-annonce de God of War Ragnarok ou encore Gran Turismo 7.

Les prochains gros jeux pour la PS5

Comme prévu, la conférence PlayStation Showcase en a mis plein les mirettes à tous les joueurs. Si vous n’avez pas eu l’occasion de suivre cette conférence hier, voici un rapide récapitulatif des jeux PS5 présentés lors de cet évènement, mais aussi leurs trailers.

Pour commencer, l’action-RPG Knight of the Old Republic sorti en 2003 va profiter d’un remake. Un simple teaser a été présenté, sans laisser miroiter une possible date, période ou année de sortie.

Sans date de sortie encore une fois, Sony a annoncé Project Eve, un beat them all dans un monde post apocalyptique rempli de monstres.

Un spin-off de Borderlands a ensuite été annoncé : Tiny Tin’s Wonderlands. Ce nouveau FPS reprendra le gameplay de la licence et se déroulera notamment dans un univers d’Heroic Fantasy avec comme d’habitude, des milliers d’armes différentes. Le jeu arrivera dès le 25 mars 2022 sur PS5.

Square Enix a ensuite annoncé pour le pintemps 2022 le action-RPG Forspoken. On y retrouve une jeune femme envoyer dans un monde inconnu où la magie sera sa seule arme pour survivre.

Alan Wake profite ensuite d’une version remastered prévue pour le 5 octobre 2021 et GTA V est annoncé pour mars 2022 sur PS5 avec des graphismes améliorés et sans temps de chargement.

Le Playstation Showcase a ensuite permis de découvrir Ghostwire Tokyo, un FPS d’horreur se déroulant dans un Tokyo où les esprits règnent en maître et où la magie sera votre seul arme.

Les Gardiens de la Galaxie ont ensuite eu droit à une bande-annonce présentant l’histoire du jeu d’action-aventure de la licence Marvel. Pour rappel, le jeu arrive le 26 octobre 2021.

On a par la suite eu droit à Vampire Blood Hunt, un battle royale de vampires, et à nouveau du Deathloop.

Pour un peu plus d’étonnement, un jeu de type horreur à première vu a été annoncé : Kid A Mnesia Exhibition. Prévu pour novembre 2021, il est le fruit d’une colaboration entre le groupe de musique Radiohead et l’éditeur de jeux vidéo Epic Games.

Le PlayStation Show nous a ensuite ramené en vacance avec Tchia, un jeu d’action aventure inspiré par la Nouvelle Calédonie et prévu pour 2022 où l’exploration sera de mise. Afin de voyager sur son île, Tchia pourra notamment contrôler divers animaux.

Uncharted vient ensuite profiter d’une version remastérisée de A Thief’s End et The Lost Legacy pour PC et PS5. Sortie prévue pour débu 2022. De son côté, le jeu de simulation Gran Turismo a eu droit à un trailer époustouflant avant son arrivée le 4 mars 2022.

On arrive maintenant au plus intéressant : Spider-Man 2. Insomnia Games a en effet annoncé l’arrivée d’un nouveau volet sur PS5 avec Peter et Miles, mais aussi un certain Venom !

Le studio a aussi annoncé via un teaser le développement d’un jeu autour de Wolverine.

Pour finir, God of War Ragnarok a eu droit à un premier trailer de gameplay des plus envoutant.