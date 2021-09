Apple s’intéresse à l’architecture open-source RISC-V

À l’avenir, les puces Apple Silicon pourraient ne plus se baser sur l’architecture Arm. En effet, la firme s’intéresse de plus en plus à l’architecture open source RISC-V.

RISC-V : une architecture open-source peu connue

Dans l’ombre des architectures x86 et ARM, dont on parle beaucoup, il y a aussi l’architecture open source RISC-V. Moins connue, cette dernière est actuellement surtout utilisée pour des domaines ne nécessitant pas de grosses performances. On la trouve ainsi régulièrement dans des modules réseau ou encore des dispositifs embarqués…

Ce jeu d’instructions moderne et open-source intéresse toujours plus d’acteurs de l’industrie, dont Intel qui a récemment passé un partenariat avec le spécialiste SiFive, et Nvidia qui l’exploite déjà pour des besoins très spécifiques. Même si elle se montre plus discrète, Apple s’y intéresse de près.

En effet, c’est ce qui transparaît d’une offre d’emploi publiée en début de mois. Apple recherche ainsi un programmeur pour compléter « l’équipe software et hardware qui implémente des solutions RISC-V innovantes. » On comprend donc que des ingénieurs à Cupertino travaillent déjà sur le sujet.

Apple pourrait réduire ses coûts de production

Le nouveau programmeur prendra part aux travaux sur l’apprentissage automatique, les algorithmes de vision et le traitement des images. L’objectif est de « faire avancer l’état de l’art en matière de calcul bas niveau et de parvenir à des implémentations à la fois économes et hautes performances. »

Peu connu pour dévoiler en détail ses projets dans ses offres d’emploi, Apple en dit comme souvent le moins possible. On apprend quand même que les programmeurs recrutés devront travailler sur les domaines du machine learning, de la vision par ordinateur, mais aussi sur le traitement automatique des langues. La firme indique par ailleurs qu’une expérience en programmation de bas niveau à hautes performances est requise. On découvre enfin sur l’annonce qu’Apple travaille déjà sur l’architecture RISC-V. Une information intéressante, mais pas si surprenante.

En passant progressivement sur l’architecture libre RISC-V pour certaines tâches, le groupe évitera ainsi une part de ses dépenses actuelles, sans que l’expérience ne soit modifiée ou altérée pour l’utilisateur final.

